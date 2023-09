Según el Foro Económico Mundial, la competitividad es “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. No tiene que ver, como puede ser comúnmente creído, con una idea de competir unos contra otros en un juego de ganadores y perdedores. Por el contrario, se conjuga a través de una serie de pilares en los cuales nos paramos para que instituciones y personas colaboremos para ser más productivos y poder vivir mejor.



En Colombia, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) busca precisamente apoyar la articulación público-privada para construir esa base de competitividad, buscando un futuro más productivo que nos permita superar las condiciones de pobreza y desigualdad en el país.

Uno de los elementos centrales en la construcción de esos pilares es siempre partir de las tendencias y los fenómenos globales que están marcando el futuro de la humanidad, y la incidencia que estas tienen sobre las personas y las empresas en nuestro país. Esta reflexión es especialmente pertinente para el debate quizás más importante que el país va a dar para la evolución de su productividad: la reforma laboral.

Tres tendencias clave

Es posible identificar y señalar tres cambios fundamentales en las discusiones del mundo: i) el cambio demográfico; ii) el cambio tecnológico, y iii) el cambio climático. Las consecuencias de estos fenómenos en la vida de los países y en el bienestar de la población ocupan los debates de las agendas públicas y privadas en el planeta. Analizarlas en el contexto de nuestro país y los debates en curso nos permitirá orientar las discusiones en la dirección correcta.



Recientemente, The New York Times* publicó un artículo en el que se analizaban los cambios demográficos y la reconfiguración productiva que pueden generar en el mundo. Para ilustrar el punto se presentaban los 10 países de más de 50 millones de habitantes (en 2023), que concentraban las proporciones más grandes de personas en edad de trabajar (PET) en 1990, 2023 y la proyección para 2050 con las estadísticas de población de las Naciones Unidas.

En 1990, la mayoría de los países que concentraban las mayores proporciones de personas en edad de trabajar eran economías grandes FACEBOOK

TWITTER

En 1990, la mayoría de los países que concentraban las mayores proporciones de personas en edad de trabajar eran economías grandes que habían generado condiciones de producción impulsadas por ese bono demográfico. Esta distribución ha cambiado progresivamente, y en 2050 India será la única gran economía que mantenga esta condición.



El bono demográfico fue una importante fuerza que impulsó el crecimiento de las economías desarrolladas. Sin embargo, en el caso de nuestras economías, menos productivas, las poblaciones jóvenes pueden presionar las condiciones de pobreza. Sin trabajos de buena calidad, el bono demográfico puede implicar más desigualdad en lugar de crecimiento.

Lectura sugerida: Más allá del rezago en crecimiento, ¿cómo está Colombia frente a Latinoamérica?

Colombia ocupa hoy el tercer puesto en este listado de mayor proporción de PET. Urge generar fuentes de trabajo de calidad para absorber a esta población vulnerable. Lograrlo es clave para que podamos competir en el ámbito global, tanto con economías desarrolladas que tendrán que buscar su mano de obra en países más jóvenes como con economías en desarrollo que estarán en la carrera de impulsar sus modelos productivos para acomodar sus poblaciones crecientes. Esta discusión incluye múltiples factores, y las reglas del mercado laboral son solo uno de ellos.



Los cambios demográficos no solo se refieren al envejecimiento, sino también a las preferencias de las nuevas generaciones y su relación con el cambio tecnológico. Según el Foro Económico Mundial, anteriormente una persona podía usar los conocimientos obtenidos en su educación superior por un lapso de 25 años. Ese lapso se ha reducido a 5 años, lo cual implica que hoy debamos aprender –y desaprender– habilidades con mayor frecuencia. Esto, a su vez, requiere que surjan esquemas que permitan regresar a las aulas frecuentemente, aprender a lo largo de la vida y hacerlo de la mano de las tecnologías de la producción.

La flexibilidad es la clave para competir en estas nuevas condiciones demográficas y tecnológicas, especialmente para trabajadores que tendrán que acumular múltiples competencias a lo largo de sus vidas, probablemente alternando entre actividades laborales y de aprendizaje de manera fluida. También lo es para un tejido productivo que tendrá que adaptarse a nuevas y cambiantes formas de producción.

Tejido empresarial

En este punto es importante describir el tejido productivo al que nos referimos. En Colombia, según datos de la Misión de Empleo, el 95 % de las empresas formales tienen menos de 10 empleados. Este tejido empresarial enfrenta grandes retos de productividad para poder competir sin economías de escala en un entorno con altos costos para mantenerse en la formalidad. También es importante destacar que de los 22,7 millones de personas ocupadas en el trimestre abril-junio de este año, el 42 % eran trabajadores independientes o por cuenta propia.



Finalmente llegamos a lo que ya muchos hemos repetido hasta perder quizá nuestra capacidad de generación de asombro entre los lectores: el 56 % de todas las personas ocupadas en Colombia son informales. En el caso de los independientes, este número se eleva al 86 %. Como si fuera poco, quienes aparecen como “patrones” o “empleadores” son en un 65 % informales. No sorprende, por lo tanto, que alrededor del 58 % de los trabajadores (los datos son para el cierre de 2022) ganen menos del salario mínimo. Esta cifra es de 74 % para trabajadores jóvenes.

En resumen, en Colombia logramos trabajar, pero el fruto de ese trabajo no nos es suficiente para hacerlo en condiciones formales. No lo es porque somos terriblemente improductivos FACEBOOK

TWITTER

En resumen, en Colombia logramos trabajar, pero el fruto de ese trabajo no nos es suficiente para hacerlo en condiciones formales. No lo es porque somos terriblemente improductivos. Dentro de la muestra de países de la Ocde, Colombia es el país que presenta la menor productividad laboral y es apenas del 75 % de la del país que nos sigue hacia arriba en la muestra, que es México, y un poco menos de la mitad de la de Chile.



Las rutas de la productividad no dependen exclusivamente, como ya dijimos, de las reglas del mercado laboral, pero son muy importantes. Se requiere un sector productivo dinámico y un sector educativo que forme en habilidades para el trabajo, pero también instituciones y reglas que permitan que el que busca llenar una vacante rápidamente pueda encontrar a alguien para llenarla. El tipo de protecciones que ofrecemos deben ser coherentes con un sistema que permita que ese proceso de calce entre vacantes y personas sea ágil y genere el mayor valor posible para trabajadores y empleadores.

Generación de empleo

Puede interesarle: Latam se pronuncia tras contingencia en vuelo Bogotá- Cali: esta fue la razón

Si se logra construir un marco de protección básica para los trabajadores que facilite la creación de empleo generador de valor, se les permite a las empresas contratar a más personas formalmente cuando tengan impulsos positivos de crecimiento.

Para ello es tan importante que sea fácil contratar y despedir. Esta frase suena muy dura frente a la realidad de los trabajadores. Pero si las empresas no tienen la certeza de ampliar y reducir su capacidad para ajustarse a los choques del camino, no aprovecharemos posibilidades de generación de empleo que hoy estamos dejando sobre la mesa. Esto, en un país con los niveles de pobreza y desigualdad que tiene Colombia, es inadmisible.



Una propuesta en ese sentido es permitir que las personas trabajen y coticen a un esquema básico de seguridad social por fracciones de tiempo, Unidad de Trabajo Especial, por las que reciben ingresos inferiores al salario mínimo mensual. La protección social a la que cotizarían sería pensiones y riesgos laborales, y tendrían acceso al sistema subsidiado de salud en tanto no logren las cotizaciones equivalentes al salario mínimo mensual.

Hay un sinnúmero de oficios que no se enmarcan en las características de un empleo manufacturero urbano en los que este tipo de figura permitiría contratar en condiciones de formalidad a personas que hoy no tienen ningún tipo de amparo. Esto sería particularmente útil en la ruralidad y para labores que tienen intensidades diversas a lo largo del mes. Esta figura, adicionalmente, nos permitiría adaptarnos más rápidamente a cambios en preferencias de los trabajadores, a sus estilos de vida, y a los nuevos modelos de negocio y de relaciones de trabajo que surgirán en el futuro, y que aún no conocemos.



Abriría una puerta a las muchas mujeres que se encargan del cuidado, quienes, en ausencia de infraestructuras públicas que las apoyen, no tienen la misma disponibilidad de horas laborales que un trabajador hombre urbano.

Es fundamental también reformar el contrato de aprendizaje, pero no para asimilarlo a los contratos regulares, sino para velar por la calidad de los programas de formación que puedan ser partícipes.

Recomendamos: 'No vamos a dudar en aplicar aranceles inteligentes': mincomercio

El tercer elemento que consideramos crucial es el diseño de un seguro de desempleo que permita que no protejamos los empleos sino a las personas FACEBOOK

TWITTER

El tercer elemento que consideramos crucial es el diseño de un seguro de desempleo que permita que no protejamos los empleos sino a las personas, y que con ello puedan moverse hacia sectores y habilidades más productivas.



En este momento hay más de un proyecto de ley para discusión. En cualquiera de las versiones que el Congreso apruebe, es fundamental que no existan modelos estándar sino muchas modalidades de contrato y un esquema de vigilancia apropiado para prevenir abusos. Esto protege a los trabajadores, que requieren múltiples opciones para encontrar la que mejor se ajuste a su modelo de vida y aprendizaje.



Protege también a las empresas, que requieren que su vulnerabilidad no se exacerbe con una normativa que exige más de lo que sus niveles de producción permiten, impidiendo que creen vacantes y que las llenen rápidamente sin temor a ajustes futuros.

Estas son las reglas para que 39 millones de personas, quienes están en edad de trabajar, puedan buscar mejores condiciones de vida y abrir las puertas a las generaciones que vienen. Es momento de pensar en el futuro de todos.

ANA FERNANDA MAIGUASHCA (**)

Para EL TIEMPO



(*) ‘How a Vast Demographic Shift Will Reshape the World’, Lauren Leatherby, ‘The New York Times’, 16 de julio de 2023.



(**) Economista de la Universidad de los Andes, y MBA de la Universidad de Columbia. Fue codirectora del Banco de la República entre 2013 y 2021, y se desempeñó como Viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda.

Más noticias A Fondo

Lo que se necesita para que turismo genere las divisas que hoy pone el sector petrolero

Solo el 31 % de los micronegocios en Colombia son formales/Análisis

Los riesgos de reducir la mezcla de biodiésel para evitar aumento del precio del Acpm