Cuánto obtuvo Oprah por entrevista al príncipe Harry y Meghan Markle

Entre 7 y 9 millones de dólares habría pagado la cadena estadounidense CBS a Oprah Winfrey por los derechos de transmisión de la explosiva entrevista con el príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, el domingo pasado.



(Le puede interesar: La Ocde mejora perspectivas de crecimiento económico global para 2021).

De acuerdo con The Wall Street Journal, en torno a esa cifra fue el acuerdo alcanzado entre CBS y Harpo Productions, compañía de la popular presentadora de televisión.



El medio de comunicación, que citó a personas cercanas a las negociaciones, también señaló que la pareja no recibió pago alguno por conceder la entrevista.



Cabe anotar que por esta vía la cadena también obtuvo derechos para transmitir el programa a mercados foráneos.



Cualquier cifra pagada a Winfrey resulta pequeña, si se tiene en cuenta que la entrevista atrajo una audiencia que superó los 17 millones de espectadores en CBS, una masa normalmente reservada para los principales eventos deportivos.



La cadena, de propiedad de ViacomCBS Inc., transmitió el especial en horario estelar y vendió publicidad durante el mismo. De acuerdo con The Wall Street Journal, 30 segundos de tiempo de emisión costaron a los anunciantes unos 325.000 dólares, lo cual prácticamente dobla el costo habitual por medio minuto de publicidad en CBS.



(Además: 'Ningún trabajador puede ser despedido por dar positivo de Covid-19').



Los números demuestran que la gente sigue sintiendo fascinación por la familia real británica y cada aspecto que rodea su vida.



Durante la entrevista, la pareja criticó a sus miembros por no apoyarlos ante la cobertura negativa de los tabloides. Le dijeron a Winfrey que enfrentaron preguntas racistas sobre el color de la piel de su bebé y que habían perdido su equipo de seguridad después de alejarse de los deberes reales.



En medio de toda la confusión, Markle, una ex actriz mestiza de Estados Unidos, le dijo a Winfrey que había considerado suicidarse: "Lamento haberles creído cuando dijeron que estaría protegida", afirmó Markle.



La audiencia fue la más grande para un especial de entretenimiento en horario estelar desde los Premios de la Academia el año pasado y fue el programa más transmitido en vivo de CBS, además de la National Football League (NFL) esta temporada, según la cadena.

Encuentre también en Economía:

Venezuela y otros países en los que los ceros no caben en los billetes

Estos son los nuevos empleos que ofrece la firma Arturo Calle

Conceden primeras medidas cautelares contra la piratería online

CON INFORMACIÓN DE BLOOMBERG