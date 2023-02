Sin mencionar su sonada renuncia de la Junta Directiva de Ecopetrol, la semana pasada, el exministro de Agricultura y excodirector del Banco de la República Carlos Gustavo Cano lanzó varias pullas al manejo económico del país en un escrito revelado este lunes y que llamó 'El valor de la independencia'.



(Le puede interesar: Ecopetrol: presidente de junta no descarta vender negocio de fracking en EE. UU.)

(No deje de leer: Si bien ‘fracking’ en EE. UU. se puede revisar, por ahora no se vende: Kattan)



El viernes, Cano -reconocido como una de las voces más respetadas en el manejo de la Economía del país- oficializó la salida de la junta de Ecopetrol sin hacer referencia directa a sus diferencias con el gobierno del presidente Gustavo Petro.



"Cuando se esfuma la confianza al interior de cualquier grupo colegiado como este, por razones que no considero oportuno ni prudente mencionar ahora, lo indicado éticamente es hacerse a un lado”, escribió.



(Además lea: Por 'falta de confianza' se va Carlos Gustavo Cano de la junta de Ecopetrol)



Este lunes publicó, firmando como profesor de Los Andes, un texto de dos páginas que destaca como "conquistas sin igual en el ámbito de la macroeconomía" la independencia del Banco de la República frente al Gobierno y la adopción de la Regla Fiscal de naturaleza estructural para "disciplinar la administración de las finanzas públicas".



"Se trata de dos pilares invaluables, orientados a afianzar la sostenibilidad del sistema

democrático desde el ángulo del funcionamiento de la economía. De ahí, la necesidad

incesante de velar por su observancia y cumplimiento por parte de la ciudadanía a través de a a través de sus diversos organismos de vigilancia y control, tanto desde la órbita oficial como desde la privada, incluyendo por supuesto a los medios de comunicación y los gremios", escribe Cano.

En suma, el valor de la independencia de los órganos diseñados para atender los imperativos del mediado y el largo plazo, en contraposición a los meramente coyunturales... FACEBOOK

TWITTER

(No deje de leer: ¿Colombia si necesita importar gas desde Venezuela? Este es el panorama real)



Y alerta sobre los efectos de "interferencias burocráticas y políticas en el manejo de los temas técnicos de la economía: "En suma, el valor de la independencia de los órganos diseñados para atender los imperativos del mediado y el largo plazo, en contraposición a los meramente coyunturales, sujetos a las interferencias burocráticas y políticas de todo momento, constituye baluarte irremplazable de la sostenibilidad de la democracia de cara a su razón de ser: el genuino bienestar colectivo".



Y, de nuevo sin mencionar a Ecopetrol, concluye: "Ni qué decir del gobierno corporativo de las empresas estatales que aún subsisten como tales, y soportan financieramente buena parte del funcionamiento del Estado, además de conducir la fuerza motriz de su desarrollo, que es la energía".



Cano no se han pronunciado públicamente desde su renuncia a la junta de Ecopetrol, de la que fue fugaz presidente este año y que abandona en medio de evidentes diferencias con el gobierno del presidente Gustavo Petro.