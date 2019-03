Países productores de café atribuyen baja de precios a especuladores 

Treinta y cinco países miembros de la Organización Internacional del Café (OIC) firmaron el miércoles una declaración conjunta en Kenia, en la que señalan que el precio del mercado de suaves no cubre los costos de producción de la mayoría de sus integrantes.



Lo atribuyen la especulación de los fondos de cobertura que no comprenden o no les importa el grano, entre otros factores.

La crisis actual se ha convertido en un incentivo para cambiar a cultivos ilegales porque los agricultores no pueden vivir solo del café

“La sostenibilidad económica, el ingreso mismo de los caficultores, ha sido descuidado por la cadena de valor del café bajo la premisa de que el mercado es el mercado y debemos dejarlo gobernar”, dice la declaración.



El 22 de marzo el precio del grano cerró por debajo de los 95 centavos de dólar la libra, por lo que los productores consideran que han perdido 80 por ciento de su capacidad de compra en las últimas décadas.



“La crisis actual se ha convertido en un incentivo para cambiar a cultivos ilegales porque los agricultores no pueden vivir solo del café”, agrega la declaración.



También piden abordar las crisis de sostenibilidad económica de los productores antes de que se convierta en una crisis humanitaria.



