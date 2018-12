Economía naranja mueve $ 32 billones, pero se puede exprimir el doble

Al finalizar su cuatrienio, la meta del Gobierno es que la economía naranja pase de representar el 3,4 por ciento del producto interno bruto (PIB) al 7 por ciento en la próxima década.



En plata blanca, hoy son 32 billones de pesos anuales los que mueve este sector, en el que se incluyen actividades como las de artes visuales, las escénicas, el turismo y patrimonio cultural, la economía creativa, las industrias culturales (editorial, fonográfica, audiovisual, agencias noticiosas), así como los medios digitales, el diseño y la publicidad.

La meta del Gobierno, con este segmento de la economía, superaría lo que facturan hoy Ecopetrol o el Grupo Éxito.



El objetivo de la administración de Iván Duque es ambicioso si se tiene en cuenta que en América Latina y el Caribe –según la consultora EY (antes Ernst & Young)–, en el 2015, las industrias creativas y culturales generaron ingresos por 124.000 millones de dólares, que representaron 2,1 por ciento del PIB regional. A nivel mundial, se estima que generan ingresos por 2,25 billones de dólares y 29,5 millones de puestos de trabajo (1 % de la población activa).



La facturación global de la economía naranja también es el doble de lo que necesitan el próximo año las naciones del planeta para transformarse digitalmente, o el ciento por ciento de lo que requerirán en el 2022.

En el Plan de Desarrollo

Para lograr la meta, en el Plan de Desarrollo se plantean múltiples estrategias.

En primer lugar, el Gobierno parte de la cuenta satélite de cultura, del Dane, y dice que el valor agregado de las artes escénicas, visuales, audiovisuales; creación; diseño publicitario; educación cultural; juegos y juguetes; libros; publicaciones y música sumó 8,4 billones de pesos (1,1 % del total).

El promedio de crecimiento desde el 2005 fue del 5,2 por ciento anual, casi el doble de lo que viene aumentando el PIB en el país en los últimos años.



Por su lado, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Ompi) señala que la economía naranja mueve en Colombia entre 3,3 y 3,4 por ciento del PIB, es decir, unos 32 billones de pesos, pues además de las manifestaciones culturales y creativas anotadas, en este segmento se enmarca toda actividad que cree riqueza a través de la explotación de la propiedad intelectual.

En consecuencia, incluye fases relacionadas con la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y creativo, que en muchos casos pueden protegerse a través de los derechos de propiedad intelectual.



Apostarle a exprimir esta fruta –según los estudios que realizaron Iván Duque y Felipe Buitrago en el 2013 (La economía naranja) y José Miguel Benavente y Mateo Grazzi, especialistas del BID, en 2015 (Políticas públicas para la creatividad y la innovación)– podría contribuir además a solucionar algunos de los principales desafíos productivos y de empleo del país, aprovechando su bono demográfico.

Algunas voces

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, afirma que la economía naranja traerá nuevas fuentes de ingreso y un crecimiento más incluyente que le permitirá al país estar por encima de su potencial y más allá de una expansión del 3 o 4 por ciento del PIB.



Por su lado, el director de Innpulsa, Ignacio Gaitán, dijo que esta unidad será una embajadora y ofrecerá instrumentos para respaldar el emprendimiento y la innovación del sector. Por ello, en los próximos días presentará en sociedad un fondo para apoyar emprendimientos naranja.



No obstante el entusiasmo de los analistas, se considera que si bien algunas actividades como el turismo y la producción de películas en Colombia han crecido (de 7 anuales pasó a 47), hay dificultades para el fortalecimiento de esta economía.

Entre otras está el hecho de que no hay suficientes bienes públicos para el desarrollo o generación de valor, falta identificación de las creaciones que se deben proteger con la propiedad intelectual, hay debilidades en la identificación y fomento de talentos individuales y deficiencias en la educación en negocios y mercadeo, que son condiciones que se requieren para hacerla sostenible.

Generación de empleo

La infraestructura básica, como bibliotecas, museos y conservatorios, entre otros, no recibe el financiamiento suficiente para asentar los sistemas creativos. Por ejemplo, aunque en el 2017 cerca del 70 por ciento de los municipios contaban con una casa de cultura; 21,3 por ciento, con teatros; 18,7 por ciento, con museos y 5,7 por ciento, con salas de cine, las actividades artísticas se celebraban en su mayoría en espacios no convencionales o infraestructuras públicas no especializadas, como colegios (87 por ciento de los municipios) y polideportivos (71 por ciento de ellos).



Sin embargo, el Gobierno apunta que no solo el turismo, sino que la transformación digital y la creatividad, innovación y diseño contribuirán a alcanzar las fases de comercialización y mercadeo que requiere la economía naranja para convertirse en uno de los motores principales y sostenibles de la economía.



Entre los objetivos también están que al 2022, cuatro de cada 100 nuevos empleos que se deben haber generado en el país provendrán de la economía naranja.

El gobierno del presidente Iván Duque prevé convertir este sector en uno de los motores para generar nuevos empleos y reducir la tasa de desempleo al 7,9 por ciento, como mínimo.

Lo que se espera, según el Plan de Desarrollo

El informe completo del PND, titulado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, expresa que la economía naranja debería generar 56.300 nuevas plazas de trabajo, de las cuales el 58,6 % (33.000) serían formales y 41,4 %, (23.000) informales. Esto es casi el doble de las que generarían actividades como la minería, que son 30.000.



La Ompi señala que en Colombia la economía naranja aporta 800.000 empleos directos e indirectos, por lo que –según el cálculo de EL TIEMPO- al finalizar el cuatrienio debe representar 3,6 % de las personas ocupadas en el país, que serían 23,6 millones (22 millones actuales más 1,6 millones estimados como meta). A su vez, según el Dane, entre el 2015 y el 2017, la oferta de trabajo equivalente a tiempo completo en los sectores de la economía naranja fue en promedio de 240.000 personas.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO