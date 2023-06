Para que un proyecto solar o eólico se pueda construir en Colombia debe contar con una licencia ambiental. Sin embargo, las empresas han manifestado que este proceso se ha convertido en un cuello de botella para estas inversiones.



Ante estas afirmaciones, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Negrete, salió en defensa de la entidad. "Se ha generado un mensaje que no corresponde con la realidad y es que se ha manifestado que la Anla se ha constituido en una barrera para la transición energética, claramente no", dijo.



Estamos identificando muchas deficiencias en los estudios

los estudios FACEBOOK

TWITTER

El director también aseguró que las cifras de gestión demuestran que esta afirmación no es cierta. Y es que desde 2018 a la fecha, las empresas han solicitado 43 licencias ambientales para proyectos de transición energética, pero no todas han sido aprobadas.



Solo 34 licencias han sido otorgadas, de las cuales, 16 han sido para granjas solares, 13 para líneas de transmisión de energía y seis para parques eólicos. Adicionalmente, hay tres solicitudes en trámite (dos parques solares y una línea de transmisión).



Igualmente, la Anla ha archivado tres solicitudes de licencia ambiental (líneas de transmisión), mientras que las empresas han desistido de tres solicitudes (dos parques eólicos y una granja solar).

Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Estos desistimientos se dieron porque la Anla se ha estado acercando directamente a cada empresa para comentarles las dificultades y deficiencias que presentan las solicitudes de licencia ambiental con el fin de que renuncien a los procesos para que hagan las correcciones necesarias antes de que la entidad ordene el archivo de la solicitud. De esta manera se busca evitar reprocesos y optimizar los tiempos.



Ante este panorama, en el marco del Foro Energético Andeg, el director de la Anla les pidió a las empresas un mejor calidad en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que radican en la entidad.



"Estamos identificando muchas deficiencias en los estudios y eso está llevando a que tengamos que archivar las solicitudes de licencia ambiental porque no son subsanables esas deficiencias y no nos permiten condicionar una autorización para que el proyecto se desarrolle", agregó.



Director de la Anla, Rodrigo Negrete Foto: Andeg

Cambios en las aprobaciones de la Anla

El Gobierno Nacional también está alistando una reforma a la Ley 99 de 1993 (Ley Ambiental) para, entre otras cosas, modificar el tiempo que tiene la Anla para estudiar y aprobar las licencias ambientales.

Esto es un poco más razonable porque hay información que es compleja de obtener

TWITTER

El director de la entidad aseguró que le ha pedido a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para que este tiempo pase de 90 a 110 días hábiles, porque "hay un nivel de agotamiento, cansancio y de estrés en los evaluadores, no es no es fácil resolver esto".



Aunque reconoció que múltiples empresas se han opuesto a este tiempo, argumentó que este pedido tiene una razón y es tener un mayor rigor y posibilidades de que haga una evaluación mucho más concienzuda.



Igualmente, en el proyecto de ley se está planteando que las empresas ya no tengan dos meses para aportar una información sino cuatro meses. "Esto es un poco más razonable porque hay información que es compleja de obtener", agregó Rodrigo Negrete.



La Guajira no será el centro de la transición energética

El director de la Anla también manifestó que, aunque en La Guajira hay un gran potencial para el desarrollo de proyectos eólicos y solares, este departamento no es el centro de la transición energética.



Además, poco ayuda la conflictividad social que se registra en La Guajira y con la han tenido que lidiar las empresas y que ha llevado a que se retrase la construcción de proyectos eólicos y otros ha tenido que ser suspendidos, como Windpeshi de Enel Green Power.



A futuro, el departamento de Córdoba va a jugar un papel protagónico en la transición energética, pues se tiene previsto desarrollar proyectos por 3.000 megavatios.