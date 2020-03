Alertan por pérdida de autosuficiencia en gas natural

La Contraloría General de la República alertó porque, en un plazo más corto que el previsto, el país perdería la autosuficiencia de gas natural, desde 2022.

El organismo de control no solo mostró su preocupación por el retraso en cronogramas de proyectos que respaldarán la demanda, como la regasificadora del Pacífico, sino que cuestionó las debilidades en el control que el Ministerio de Minas y Energía hace sobre la Unidad de Planeación Minero Energética y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ya que se maneja información que no se procesa de forma oportuna y no se comparte para el logro de objetivos.



Para la Contraloría, dichas debilidades, unidas a la ocurrencia simultánea de un escenario de pérdida de autosuficiencia, generaría un déficit en el balance oferta-demanda que elevaría el precio del gas y las tarifas de energía eléctrica.



Y señala que en 2022 la oferta de gas no alcanzará para cubrir el consumo, toda vez que, sumado a la declinación de los campos de La Guajira, en la declaración de producción entre 2019 y 2032 el crecimiento de la oferta es cero, porque en 2019 se usarán 1.000 millones de pies cúbicos, los mismos que en 2032.



Y recalca que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no se proyectó un aumento de reservas, ya que los 3,8 terapiés cúbicos para el cuatrienio son el mismo nivel actual, mientras que los resultados de proyectos en el mar y en tierra firme están en evaluación, lo que no asegura la autosuficiencia.



Pero Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural, indicó que si bien las reservas en algunos campos vienen en descenso, el sector se ha reactivado, lo cual ha llevado a que, por ejemplo, el 20 por ciento de la producción provenga hoy de hallazgos en los últimos años costa dentro en el Caribe.



“Es importante, además de contar las declaraciones de producción, sumar las reservas probadas y probables que, al parecer, no tiene en cuenta la Contraloría”, agregó el dirigente gremial, y señaló que en el estudio de la entidad no se cuentan tampoco las cantidades de gas de Canacol (100 millones de pies cúbicos a partir de diciembre 2022) ni del campo Orca, en el off shore en La Guajira, de 80 millones de pies cúbicos a partir de enero de 2024.

