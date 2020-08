Junta de EPM se aparta de demanda contra constructores de Hidroituango

Poco después de que Daniel Quintero, Alcalde de Medellín, dio a conocer la decisión de que Empresas Públicas de Medellín emprenda acciones legales por 9,9 billones de pesos contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, miembros de la junta directiva de la propia EPM enviaron una carta a su gerente general, Álvaro Rendón López, rechazando la decisión.



(Le puede interesar: 'La millonaria demanda de EPM contra constructores de Hidroituango')

En dicha misiva, emitida este lunes, estos manifiestan su preocupación y malestar por la “falta de discusión y análisis de temas relevantes en los que la Junta Directiva debería participar y no se le está teniendo en consideración”.



La carta hace referencia a decisiones como “la ampliación del objeto social y decisiones jurídicas contra contratistas y compañías de seguros del proyecto hidroeléctrico Ituango, en los que la administración no tuvo en consideración a la Junta Directiva”.



Finalmente, se apartan de la decisión anunciada al señalar que se está dando a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones, cuando en efecto no lo hizo.



En ese orden de ideas, los miembros de la Junta solicitaron, amparados en normatividad vigente, que se cite a una sesión extraordinaria para hoy 11 de agosto de 2020.



Entre los firmantes se encuentran Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gomez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas.



Economía y Negocios