La Navidad mueve la economía de los juguetes en Colombia: estas son las cifras

Algunos juguetes evocan la nostalgia en generaciones adultas. Este comportamiento ha sido notorio para productores, importadores y coleccionistas, quienes ven en este nicho un impulso en sus ventas navideñas afectadas por temas como la alta inflación (que a noviembre se ubicó en 10,15 por ciento anual) o la creciente demanda de productos electrónicos.



Camilo Arroyave es gerente de Creaplast, una empresa oriunda de Itagüí que tiene 38 años en el mercado. Con los bloques de ‘armatodo’ como su producto estrella, la importadora aún ve cabida para la venta de juguetes tradicionales, a pesar de la predominancia de productos digitales, como los videojuegos.



“Los padres han comenzado a percibir que el niño también necesita este ámbito físico y de interactuar con otros niños para un mejor desarrollo cognitivo y social”, explicó el gerente.

Asegúrese de elegir tiendas que ofrezcan calidad y garantías. Foto: iStock

Desde la empresa además se han abierto nuevos segmentos como respuesta a la demanda de adultos coleccionistas o nostálgicos, a quienes les gusta tener o compartir con sus hijos los juguetes de su época. Entre estos productos se encuentran el ‘armatodo original ochentero’, especialmente recordados por segmentos de adultos entre los 34 y 55 años, así como la línea de ‘cubics animales’, comprados por segmentos de adultos jóvenes de 22 a 34 años.



Para Arroyave, lo digital nunca va a reemplazar al juguete tradicional: “antes que hacerlo, habrá una comunión entre ambos y se podrá interactuar con los mismos para aprender cosas determinadas”.



A pesar de esto, el empresario reconoce que factores como la inflación o el contrabando han hecho que en el periodo navidad comprendido entre octubre y finales de diciembre, el mercado no haya crecido lo esperando: “se ha mantenido un crecimiento anual del 3 por ciento; sin embargo, en época de bonanza o de estabilidad en los mercados, se espera entre un 6 y un 8 por ciento, dado que se sigue comptiendo con el contrabando y con mercados como el de China y la India, cuyos precios son inferiores en un 30 por ciento, aproximadamente”.

Así luce la nueva versión de los juguetes. Foto: Hasbro

Por su parte, Andrés Gómez, gerente general de Hasbro para la región andina, se refirió a unas cifras positivas en las últimas navidades: “El 2022 marcó nuestro registro histórico para la temporada”. El gerente asegura, además, que están esperando que el comportamiento en términos de ventas sea igual al del año pasado, cuando el 45 por ciento del total anual de sus ventas se dio en la temporada navideña.



La compañía les ha apostado a los servicios digitales, al reconocer que el consumidor está migrando sus hábitos de compra hacia la virtualidad: “En la semana del viernes negro de 2023, el comercio electrónico representó el 30 por ciento de nuestras ventas”.



Gómez habló de la llegada de Furby al mercado luego de más de siete años en los que no se había lanzado una nueva versión. Este juguete animatrónico vio la luz en 1998, y a día de hoy cuenta con cuatro generaciones.



“El éxito de este producto es que, de parte del consumidor, no es considerado solo como un peluche interactivo con niños, sino que además evoca una gran nostalgia en las generaciones adultas”.

Furby Foto: Archivo Particular

A esos buenos resultados de Furby agregan otros productos clásicos como el carrito de helados de Play Doh, la ‘Pony Canela’ y ‘Baby Alive GRows Up’.



Mirar atrás es un ejercicio del cual se benefician todos los rincones del mercado de los juguetes. Mario Lozano es un coleccionista y vendedor de juguetes clásicos de Armenia. Comenzó este ejercicio hace 12 años, bajo la comprensión de que muchas veces se quiere volver a cuando se es niño: “Muchas personas me dicen ‘lo compro porque cuando era niño mis papas no me los podían comprar y ahora puedo’; es simplemente nostalgia”.



Al igual que las grandes empresas, esta época del año es atípica dado el interés del consumidor de regalar aquello que se añora, por lo cual diciembre es un mes donde se vende mucho más.



El emprendedor no cree en la posibilidad de que desaparezca este mercado para las nuevas generaciones, pues a su modo de ver “vivimos de recuerdos: muchos se interesan en cosas antiguas, y las nuevas generaciones van a coleccionar cosas de su época”.

En diciembre de 2022, los hogares colombianos gastaron 32,8 billones de pesos, según la firma Raddar. Entre tanto, en una encuesta adelantada por Fenalco un 54 por ciento de sus consultados precisaron que destinarán entre 200.000 y 800.000 pesos en promedio para los regalos de Navidad.