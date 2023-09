El pasado 31 de agosto, se dio un paso transcendental en el proceso de integración de las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú. Ese día, en Santiago de Chile, se realizó la asamblea de accionistas en la que, entre otras decisiones, se dio vía libre a la creación del nuevo holding que consolidará esa integración bursátil.



Juan Pablo Córdoba, hasta hace unos meses presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), estará al frente de dicho holding, que tendrá su base de operaciones en la capital chilena. EL TIEMPO conversó con el directivo, para conocer qué sigue ahora y cuánto falta para el cierre definitivo de este proceso que les dará un abanico más amplio de oportunidades a los inversionistas de la región y del mundo.

¿Qué se definió en la asamblea?



Hubo voto favorable para la constitución del holding regional que será dueño de las tres bolsas (Colombia, Chile y Perú). Vienen ahora unos trámites de protocolización de escrituras, autorizaciones regulatorias, aumentos de capital de la sociedad, que hacen parte de la etapa corporativa que culmina con esta asamblea.

Usted estará al frente del holding regional, ¿implica que se trasladará a Chile?





Así es. La idea es que me traslade a Chile después del proceso de creación del holding.

¿Qué sigue ahora?



La fase de integración operativa que incluye la selección de los sistemas de negociación, compensación, liquidación, toma de decisiones y trabajos con los agentes del mercado para el nuevo modelo operativo. Esto nos puede tomar entre 18 y 24 meses, esperamos que menos, pero a partir de ese momento es que los mercados operan como uno solo y se comienzan a ver los beneficios para los participantes. Mientras eso sucede, haremos ejercicios para que los agentes vayan viendo poco a poco beneficios de esta integración, como procesos uniformes, venta de información unificada, temas de ese estilo que envíen el mensaje de que somos una sola compañía y que los servicios se consumen en igualdad de condiciones, que los clientes en los tres mercados enfrenten el mismo proceso, mismas tarifas y servicios.

Facebook Twitter Linkedin

José Fernando Romero, vicepresindente del Directorio del Holding Regional; Andrés Camus, presidente del Directorio; y Juan Pablo Córdoba, CEO Foto: BVC

¿Dónde estará la sede corporativa de ese holding?



Quedará en Santiago de Chile donde tenemos el equipo administrativo, y en los tres países los servicios se prestarán en igualdad de condiciones.

En esta siguiente etapa, ¿qué será lo más difícil a superar?



Hay algunos retos regulatorios para que las reglas de juego que tenemos en los tres países, que son diferentes, puedan ser idénticas. Entonces, hay que hacer ajustes normativos en esos tres mercados. Lo segundo, lograr entusiasmar a los participantes del mercado que están acostumbrados a operar en una única plaza para que aquí, con la oferta de valor y más actores, se sientan atraídos por esta nueva oferta y participen de la integración y esto tiene todo un reto operativo y tecnológico de implementar nuevos sistemas y procesos que faciliten esas operaciones y permitan ver las ganancias en eficiencias.

Hay un tema complejo: la compensación de las operaciones, ¿cómo se hará?



Tiene toda la razón, no será fácil. Cada valor se seguirá negociando en su moneda de origen, pero el sistema de compensación queremos que sea único, que maneje las monedas de los tres países y también el dólar americano; de tal manera que podamos compensar las operaciones en las tres monedas y en dólar y la liquidación se haga en cada país contra el depósito y la moneda local, pero en el sistema de compensación. Eso es parte de lo que tenemos que implementar en los próximos 18 meses.

¿Qué debe hacer una persona en cada país para beneficiarse de esta integración?



La idea es que no tenga que hacer absolutamente nada distinto a lo que hace hoy, tener una cuenta con un comisionista de Colombia, Perú o de Chile. Si es un colombiano lo más natural es que tenga una cuenta acá y a través de ese agente y la plataforma local, podrá acceder a los valores de los de los tres países unificados. Los mecanismos que hoy facilitan el acceso a un subgrupo de valores estarán disponibles para acceder a los de los tres países.

Facebook Twitter Linkedin

La sede de la holding será en Chile. Foto: Mauricio Moreno

¿Qué tanto se ha avanzado en materia normativa, que es otro de los retos claves?



Los temas normativos son los que viabilizan la operatividad. La idea es que, basándonos en las reglas actuales de los mercados, debemos hacer unos ajustes no muy grandes para que la operatividad nos quede idéntica en los reglamentos de cada país. De tal manera que cuando todos confluyan al mismo mercado, las reglas sean las mismas para los tres, que no haya ninguna diferenciación ahí. Hay otra familia de normas, como temas de tributación, que son objetivos de mediano plazo donde uno encontraría temas tributarios, diferencias en normas de sociedades o en las normas de supervisión de los agentes de mercado que son como de otra naturaleza, que vamos a trabajar con los reguladores para tratar de armonizar lo que más se pueda.

¿Y los reguladores se han reunido para ello?



Ya hemos tenido conversaciones a muy alto nivel y creo que hay un entendimiento de lo que hay que hacer. El plan es que, antes de finalizar este 2023, vamos a tener unas propuestas concretas para el regulador de cada país e iniciar esas conversaciones.



Tenemos todavía un año más para esas conversaciones, pero la idea es que avancemos para que los participantes del mercado también conozcan las reglas con anticipación y se puedan preparar para esos ajustes.

¿Qué tan diferentes son estos mercados?



En acciones son muy similares, por lo que los cambios que hay que hacer no son tan grandes en los marcos generales de negociación. En los otros sí hay algunas particularidades más difíciles, como los derivados, renta fija, divisas y eso tendremos que trabajarlo con las autoridades para que tengamos un estructura lo más similar posible.

Hacer futurología no es fácil, pero ¿qué resultados esperan de esta integración?



Lo que queremos construir es un mercado que sea más atractivo para todos los participantes, los emisores, los intermediarios, los inversionistas finales y también para jugadores de fuera de la región que hoy no están presentes en este mercado, ni siquiera en Chile. Creemos que estos ayudarían mucho a dinamizar el mercado, así como que las propuestas de valor individual que tenemos hoy en cada país no son suficientemente contundentes, por lo que prefieren no participar acá. Al hacer un único mercado, la apuesta es que logremos cambiar esa evaluación y hacer más atractivo que esos participantes lleguen a nuestros mercados y con eso generar un círculo virtuoso que esperamos se convierta en más liquidez, en mejor formación de precios, en más competencia entre los participantes que anime a que vengan otros inversionistas finales y otros emisores, apalancándonos en la fortaleza que tiene Chile.

En esta integración habrá cupo para otros mercados, México, quizás...



En el corto plazo, nuestro foco es hacer que nuestro mercado integrado funcione y lo haga lo más rápido posible hacia ese objetivo de tener la operación unificada en 18 o 24 meses. Si esto luce como una propuesta ganadora, con seguridad otros países en la región podrían verse interesados de una eventual vinculación.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En X: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com