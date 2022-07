Juan Daniel Oviedo le confirmó a EL TIEMPO que no seguirá al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el próximo gobierno.



Según el economista, de 45 años, quiere evaluar otras oportunidades para seguir sirviéndole al país. Por eso, no descarta hacer parte de la administración de Gustavo Petro, pero en una posición distinta a la de director del Dane.



La decisión de no seguir en el cargo, que ya le había sido ofrecido por el presidente electo, la tomó este domingo en la tarde. Según contó, el sábado recibió un mensaje de Daniel Rojas, jefe programático del próximo mandatario, en el que le piden no comprometer vigencias futuras relacionadas con el catastro multipropósito. “Como veo posiciones diferentes con respecto a una política que he liderado, prefiero que alguien más esté al frente de ella”, comentó al respecto.



Oviedo dijo que en las últimas horas no ha hablado con Petro, quien regresó a Colombia este fin de semana. Sobre su futuro se sabe que quiere seguir enseñando (es profesor de la Universidad del Rosario, su alma mater). También ha dicho que después de entregar el cargo le gustaría pasar unos meses en Mompox y estudiar historia del arte en Florencia (Italia).



Por ahora no ha habido un pronunciamiento oficial de Petro sobre quién dirigirá el Dane.



Oviedo es uno de los funcionarios con mayor aprobación de la cartera del presidente Iván Duque. Transformó de forma importante la recolección de datos en el país e hizo que durante la pandemia hubiera un registro detallado de lo que estaba sucediendo en el territorio. Además, incluyó una agenda para la población de la comunidad LGTBIQ y empezó a tener en cuenta en las mediciones cuáles eran las percepciones de la ciudadanía y cómo se estaban sintiendo.



Es economista de la Universidad del Rosario, con Maestría en Economía Matemática y Econometría, y Ph. D. en Economía de la Universidad de Toulouse 1.



Se ha desempeñado como profesor asociado, director de la Escuela Doctoral de Economía y director de Planeación y Efectividad Institucional en la Universidad del Rosario.



