'Ojalá el Presidente se calme porque ahuyenta la inversión', Juan Carlos Echeverry

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry lanza su libro 'Salvar a Ecopetrol', del que fue su presidente. En esta entrevista nos habla de los riesgos de hacer negocios con Pdvsa y asegura que si el mandatario sigue con su necedad contra la regla fiscal, no nos volverán a comprar un bono.

El presidente Petro acaba de anunciar que piensa romper la regla fiscal. ¿Usted, como exministro de Hacienda, qué piensa al respecto?



Fui el que creó y tramitó ante el Congreso la regla fiscal en 2011, a comienzos del gobierno Santos. Y se me hace que se le corrió el champú a Petro.

¿Por qué dice eso?



Este es un presidente que frena la inversión de los empresarios, los llama esclavistas, los vapulea, les quita la confianza y las ganas de invertir; eso, sumado a que el Banco de la República está con una política de tasas de interés alta, genera una recesión entre el Presidente y el Banco; hay un montón de inversión por hacer, en infraestructura, en vivienda, en las regalías. Tienen un montón de dinero que no están invirtiendo y ahora el Presidente sale con que es la regla fiscal la que no lo deja invertir.

Lo que dijo es que como no hay inversión privada, pues va a aumentar la pública…



No necesita romper la regla fiscal para hacerlo. Tiene los recursos. Se les está yendo toda la plata en subsidios de gasolina y diésel, ese es el origen de nuestra tragedia económica...



Regla fiscal se refiere al compromiso del gobierno en curso de no endeudarse hasta el límite. Foto: Rodolfo González/Archivo- EL TIEMPO / iStock

Culpa de esos subsidios, y de otros…



Exacto, y de otros subsidios. Está creando un hueco en el sector eléctrico que vale 5 billones de pesos. Un hueco en la Adres, en salud, que ya vale 4 billones de pesos. Y en subsidios de gasolina este año el hueco va a ser de 20 billones y el próximo año, de 15 billones. Él sí está gastando y le está haciendo la vida imposible al ministro Bonilla.

No parece darse cuenta, porque el ministro Bonilla a todo dice que sí…



Pues si usted, a todas las presiones que tiene el ministro, a esas de salud, de energía eléctrica y de subsidios de combustible, le suma la gratuidad de la universidad pública, 1,7 billones de pesos; y los peajes 0,5 billones de pesos, pues el ministro está lleno de problemas que no puede resolver y la mitad de ellos son creados por el propio presidente.

¿Y entonces qué vamos a hacer con la regla fiscal? Petro, en materia de gasto y endeudamiento, se va a quedar sin corsé…



La regla fiscal es el ancla de la economía. Toda la credibilidad que tiene Petro se la debe hoy a la regla fiscal, a que sus ministros Ocampo y Bonilla le han dicho a todo el mundo que la regla se cumple. Por eso la gente sigue comprando bonos de Colombia; por eso Colombia tiene cierta credibilidad. Donde el Presidente siga diciendo necedades sobre la regla fiscal, no le vuelven a comprar en Nueva York un bono y ahí sí no va a tener con qué gastar. Además, la regla fiscal es una ley.



Pero el Presidente habla tranquilamente de que no piensa mantener la regla fiscal... ¿Será entonces que va a violar la ley o a saltarse al Congreso?



La regla es una ley de la República, a él le toca ir al Congreso y pasar otra ley si no piensa cumplirla, porque las cosas se deshacen como se hacen. No creo que el Congreso le juegue a eso, porque es temerario y afecta la capacidad de pago de la Nación. Si el Gobierno quiere gastar plata y ayudarle a la economía, tiene 27 billones de pesos en caja, de regalías, que no está usando. 13 billones pendientes por aprobar en regalías. No se tiene que afectar la regla fiscal.

Pero es que como la regla fiscal para Petro está apoyada en políticas neoliberales…



Es que, María Isabel, no hay billones de pesos neoliberales o progresistas, la plata es la plata, se ejecuta bien o se deja en los bancos. Y lo que está haciendo el Gobierno, ni de manera neoliberal ni de manera progresista, es no ejecutar, ser ineficaz, ser incompetente y dejar la plata de la vivienda, dejar la plata de infraestructura y de las regalías sin ejecutar, y después quejarse de que falta plata en la economía para crecer.

¿Y sobre el desplome del crecimiento en este trimestre qué opina?



Ese es el desplome de demanda interna más brutal, desde el covid y desde la crisis de fin de siglo en el gobierno Pastrana. Es decir, en los últimos 25 años, este es el tercer desplome más grande que hemos visto, pero con la diferencia de que aquí no hay ni covid ni hay la crisis de vivienda. Esto es inducido por un gobierno que ha asustado a todos los empresarios, ayudado por una tasa de interés para bajar la inflación que está frenando el consumo de las familias y a los empresarios.

Esta semana va a haber una cumbre de ricos con el Presidente en Cartagena. ¿Qué opina de eso?



Pues lo primero, que es bueno que hablen, pero lo segundo, es que el dinero es cobarde. Los ricos no van a empezar a invertir en un país donde el Presidente les dice todos los días que son esclavistas. Entonces, allá le van a pelar el diente, con seguridad, y van a hacer unos anuncios, pero es muy difícil en una junta directiva o en un comité aprobar inversiones de 100, 200, 500 millones de dólares cuando hay tal incertidumbre de hacia dónde va el Presidente. Entonces, Petro ojalá se calme. Tiene que ir allá a decirles a esas personas, a esas grandes familias, que la regla fiscal se va a cumplir. Nadie quiere venir a invertir en un país donde no hay un ancla fiscal, donde no hay una prudencia y una forma, digamos, responsable, de manejar el fisco, que si funciona mal, significa tasas de interés más altas.



¿No piensa que muchos de ellos dirán, como en los clubes sociales, “aquí no hay ambiente”, y resuelvan irse a otros países con menos incógnitas sobre el manejo económico?



Claro. Es que ellos ya están en otros países… Ahora, también hay muchos inversionistas de otros países en Colombia, gente que quiere invertir aquí; peruanos, chilenos, mexicanos... Este es un gran país. Somos 50 millones de bocas que hay que alimentar, de personas que hay que vestir, hay que transportar; 50 millones de personas es un montón de gente, consumiendo todos los días. Pero el Presidente ahuyenta a la gente que quiere venir a trabajar por Colombia.

Ahora hablemos del libro que acaba de sacar, y que ha recibido excelentes comentarios, Salvar a Ecopetrol. Y pocos con más autoridad que usted para escribirlo, porque fue presidente de esa empresa y conoce a fondo la garganta del monstruo. ¿Usted cree que Ecopetrol se salva con la actual administración del señor Ricardo Roa?



Pues lo más importante de una empresa como Ecopetrol es su gente. Las demás cosas se alquilan. Los taladros se alquilan, los carros, los computadores, los edificios, la gente no. Y a Roa, pues yo le deseo lo mejor, digamos, mucha suerte. Pero si empieza, como está sucediendo, a cambiar a la gente clave, en un sitio donde todos los días se hacen proyectos gigantescos, inmensos... Por ejemplo, sacaron al vicepresidente de Proyectos, Jürgen Loeber, una persona que llevaba 7 años armando una vicepresidencia de ingeniería y proyectos, que es fundamental.



La vicepresidenta de Cumplimiento y Ética en una empresa como Ecopetrol, es fundamental, María Juliana Albán, también. Y así se está viendo una diáspora de talento y eso es lo que más me preocupa. Los resultados de corto plazo, o de este trimestre, pues están afectados por los precios internacionales; pero, en el largo plazo, afectar el talento humano es lo más grave. Y lo segundo, el Gobierno tiene a Ecopetrol como su banquero, su financiador para pagar los subsidios de la gasolina y el diésel. Entonces, Ecopetrol se está quedando sin plata para invertir, eso es lo más preocupante. Usted habla con los ejecutivos de Ecopetrol y hoy por hoy no hay plata, porque toda se está usando para pagar los subsidios de diésel y gasolina. Esas dos cosas: talento y falta de plata, de liquidez, son los grandes problemas de Ecopetrol hoy.

Logos de Ecopetrol y Pdvsa Foto: Archivo El Tiempo

¿Pero usted cree que Ecopetrol pueda salvarse como una compañía de energía alternativa?



A ver. El corazón de Ecopetrol son el petróleo y el gas. La energía alternativa, pues ni en el corto plazo, ni en diez años o quince, va a generar ventas ni utilidades ni de cerca similares al petróleo o al gas; entonces el corazón de Ecopetrol tiene que seguir siendo el petróleo durante 20, 30 o 40 años más, eso hay que saberlo; pero al lado de eso, de manera creciente, interesante, se pueden ir haciendo proyectos, ojalá rentables, de energías alternativas. Claro, ese no será el corazón de Ecopetrol.

Ahora, además, van a cambiar a los miembros de junta; veo un esfuerzo del Gobierno por ir copando espacios en entidades que son claves. Lo mismo que hay muchos rumores de lo que va a pasar hoy lunes en la Nueva EPS. Van copando los espacios con gente del Gobierno, para irse tomando las entidades... Y después de que termine el período de Petro, desmontar esta toma será muy dispendioso.



Vea, lo más importante de Ecopetrol es que la gobernanza exigía poner gente de primer nivel, con una gran solvencia técnica, moral, y, sobre todo, que no tuviera conflictos de interés. Si se ponen a llevar allá a gente del sindicato, a llenar a Ecopetrol de gente... Ecopetrol tiene hoy 10.000, 12.000 empleados, pero me imagino que lo que está pensando es que la USO quiere subirlos a 20.000 o 30.000. Acuérdese de Pemex o de Pvdsa. Pemex tiene hoy 150.000 empleados, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. ¿Por qué? Porque la llenaron de gente. Las empresas petroleras, María Isabel, lo que hacen es tener un núcleo de gente y contratar todos los demás servicios petroleros, de perforación, de transporte, de alimentación, con empresas del sector privado. No, la USO, obviamente, hace saliva, planeando en traerse todos esos empleados.



Eso sería gravísimo. Entonces, uno, la junta debe mantenerse genuinamente independiente, no con gente del Gobierno, que es el rumor que he oído; segundo, con gente solvente, que conozca la industria; y tercero, que no tenga conflictos de interés; y que no vayan a repoblar la compañía llenándola de gente costosísima.

A propósito del nuevo viaje del Presidente a Venezuela, ¿es bueno para Ecopetrol asociarse con Pdvsa para producir petróleo y gas, pero allá, donde Maduro?



No hay tal como un buen o mal negocio per se. Hay que hacerse muchas preguntas antes de escoger asociarse con una empresa. Por ejemplo: ¿es una empresa confiable? ¿Tiene una gobernanza seria y predecible? ¿Tiene sus finanzas en orden? ¿Sus directivos son escogidos con criterios estrictamente técnicos? ¿El Gobierno Nacional influye en su nombramiento y en las decisiones de la empresa? ¿Es posible que por asociarnos con esa empresa nos metamos en problemas legales y jurídicos y en otras jurisdicciones como Estados Unidos? ¿Nos van a pagar todas las cuentas que nos deban? Esas son las preguntas que nos debemos hacer, entre muchas otras.



Y dudo que Pdvsa supere un escrutinio serio basado en ellas. Si Venezuela tuviera un gobierno serio y Pdvsa ídem, podría sin embargo ser un buen negocio, pero solo en esa lejana eventualidad, en una era post-Maduro.

Me deja, la verdad, muy preocupada por todos los temas de los que hemos hablado en esta entrevista…



No, pues primero es que el enfoque del Gobierno frente a Ecopetrol, por lo menos, ha sido antiminero y antipetrolero, y la gran ironía es que de las pocas cosas que crecen en este trimestre de recesión, porque acabamos de entrar en una recesión, es el de minería.

Y su principal enemigo es el Gobierno…



Exacto. Es el único sector que crece, y el Gobierno es a ver cómo lo enaniza, ¿no? Ahí sí hay muchos inversionistas a los que les fascinaría venir a Colombia, incluso ahora que están buscando cómo entrar a Venezuela, imagínese, y que nosotros los estemos ahuyentando... Entonces, ahí el Gobierno también tiene que cambiar la actitud, no solo reunirse con los más ricos del país sino con los inversionistas del sector petrolero y minero que quieren invertir en Colombia.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

