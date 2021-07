‘Esta tributaria busca el mayor recaudo de los últimos años’: Restrepo

La reforma tributaria que radicará ante el Congreso el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el próximo martes 20 de julio buscará recaudar 15,2 billones de pesos para poder atender los gastos sociales surgidos por la pandemia sin tocar el IVA, las pensiones o aumentar la base de las personas naturales que tributan renta, tres de los puntos que generaron más descontento social en el pasado proyecto.



El funcionario habló con EL TIEMPO sobre los ejes que tendrá esta nueva propuesta en la que deberán aportar principalmente las empresas y el propio Gobierno.



(Le puede interesar también: Los 5 ejes contra la evasión que trae la reforma tributaria)

¿Quiénes van a ser los que más aporten en esta nueva tributaria?

El corazón de esta iniciativa es lo social. El proyecto busca atender a los más vulnerables como los jóvenes, las mujeres o los que perdieron su empleo por la pandemia. Para atender los programas sociales, el Gobierno va a dar ejemplo a través de un plan de austeridad del gasto público y de la lucha contra la evasión. Con estos dos componentes se recaudará el 31 por ciento de la iniciativa y el otro 69 por ciento recaerá en la expresión solidaria de los empresarios.



Se desmontarán parte de los beneficios de la ley de crecimiento de 2019 como, por ejemplo, la disminución que se había previsto en el impuesto de renta de personas jurídicas o el descuento del ICA que se modifica. Además, al sector financiero se le pondrá una sobretasa temporal y se prevé una nueva normalización tributaria. Con todo ello, se obtendrán 15,2 billones de pesos.

¿Qué cambia del anterior proyecto?

En esta tributaria no pondrán las clases medias ni las vulnerables. No hay modificación de IVA ni del impuesto a las pensiones o de la base de personas naturales en renta.

¿Ya cuentan con los apoyos necesarios de los partidos políticos?

El Congreso es un escenario donde se debe dar el debate. Lo importante es que se ha construido un consenso por casi mes y medio con los partidos políticos, los estudiantes, los actores sociales, los alcaldes, los gobernadores, los beneficiarios de programas sociales o con instituciones, entre otros, y con todos ellos podemos decir que hay unos puntos de consenso. Ello nos permite decir que la propuesta tiene validez y aprobación por una gran cantidad de actores en el Congreso.

¿La reforma es estructural? ¿Al próximo gobierno le tocará elaborar otra adicional?

Es una propuesta que toca especialmente los impuestos de las personas jurídicas más una estrategia de evasión y austeridad en el gasto público, y con base en ello nosotros dijimos que vamos a hacer dos terceras partes del ajuste que necesita hoy el país.



El ajuste adicional seguramente será responsabilidad del siguiente gobierno.



(Le recomendamos: De dónde saldrán recursos de la reforma para ampliar apoyo social)

¿Considera que esta reforma manda un buen mensaje a las calificadoras de riesgo?

Se hace un esfuerzo por enviar varios mensajes positivos. En primer lugar, que a pesar de haber perdido el grado de inversión, Colombia sigue firme para lograr la sostenibilidad fiscal porque nos preocupa y hace parte de nuestras prioridades. Somos un país responsable con sus finanzas públicas.



Además, esta iniciativa contempla un esfuerzo del Gobierno y el proyecto tiene ingresos permanentes en una gran proporción. La cifra de 15,2 billones de pesos es una de las más altas comparada con las anteriores reformas.



Con ese monto, vamos a reducir gradual y progresivamente el déficit fiscal, generaremos superávit primario a 2024 y reduciremos la deuda pública hasta niveles del 60 por ciento. Hay un compromiso con la estabilidad y con la disminución de la deuda pública. Adicional a ello, habrá un capítulo especial dedicado a la institucionalidad fiscal.

¿Qué programas sociales van a ser temporales y cuáles, permanentes?

Con la ampliación del Ingreso Solidario, se va a beneficiar a 700.000 personas más. El programa se va a extender hasta diciembre de 2022.



Por su parte, el apoyo a la nómina durará seis meses y estará concentrado en la micro y pequeña empresa. También incluirá a las personas naturales que tengan dos empleados.



El subsidio al empleo durará de uno a tres años y el programa matrícula cero es permanente, una política de Estado que beneficiará a unos 700.000 jóvenes cada año.

En la anterior reforma había una serie de impuestos para los más pudientes como el del patrimonio. ¿Por qué se decidió no gravar a los que más tienen?

Hicimos un análisis para tratar de identificar recursos permanentes, técnicos y eficientes. El impuesto al patrimonio ha sido temporal y se ha convertido casi en permanente. Lo que genera es que si anualmente a mí me gravan el patrimonio, se va erosionando y ese no es el propósito. Además, no tiene mayor impacto fiscal.



En ese orden de ideas, lo que hicimos fue privilegiar los impuestos corporativos frente a los personales porque además estos son fuente de reactivación por el lado de la demanda.

La tarifa de renta para las empresas va a quedar en 35 por ciento, ¿afectaría la competitividad o la inversión extranjera?

En Colombia siguen existiendo otra cantidad de beneficios adicionales. No se está eliminando el descuento de IVA en bienes de capital, que reduce la tasa efectiva de tributación, o siguen vigentes las zonas económicas especiales, las zonas francas o beneficios en agroindustria o temas culturales, entre otros.



(Revise también: ¿Qué apoyos tendrá la reforma tributaria?)

¿En qué va a consistir el plan de austeridad del Gobierno?

Se plantea un ahorro cercano a 1,9 billones de pesos al año. Es uno de los esfuerzos más significativos que se ha hecho en esta materia. Se buscará limitar el crecimiento de la burocracia.



Vamos a reducir un 50 por ciento los gastos de viáticos, papelería, impresión, etc. Por ejemplo, no se van a renovar programas de telefonía celular, salvo los que sean necesarios por seguridad, o habrá un mayor control a los costos de arrendamiento a las instalaciones físicas y se racionalizarán los esquemas de seguridad. También habrá facultades para suprimir, escindir o fusionar entidades del Estado.

Esta es la tercera oportunidad para los evasores...

Estamos enviando un mensaje de que en esta oportunidad el porcentaje no es del 15, sino del 17 por ciento. Aspiramos a recaudar con ello alrededor de 1 billón de pesos.



Además, este proyecto trae herramientas para combatir la evasión como el fortalecimiento de la factura electrónica o la facturación compulsiva, con la que se llegará con la declaración de renta ya hecha al potencial evasor. También se buscará que las ventas de los inmuebles sean por valores reales.



(Le puede interesar también: Proyecto mantiene días sin IVA establecidos en reforma del 2019)



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS