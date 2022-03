La revista LatinFinance reconoció el trabajo del ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, como el mejor del año en Latinoamérica.



De acuerdo con la publicación, el trabajo de Restrepo fue necesario para la reactivación de Colombia, la reforma de tributaria y también en la búsqueda de un financiamiento más verde para el Gobierno.

El desempeño fiscal de Colombia ha sido mejor de lo estimado y si bien originalmente se esperaba que el déficit fiscal fuera del 8,6 por ciento en 2021, terminó en el 7,1 por ciento, es decir, 1,5 puntos porcentuales por debajo de la expectativa oficial.



“Muchos observadores lo llaman un salvador, mientras otros opinan que fue la persona adecuada en el momento adecuado, porque en medio del paro nacional por la propuesta de reforma tributaria y con la pérdida del grado de inversión no tuvo un año sencillo ni una manera de iniciar fácil”, destacaron.



Además, en términos de desempeño macroeconómico, tras el último año, Colombia se ve en buena forma a pesar de los crecientes desafíos, como el aumento de la inflación, las tasas de interés mundiales y la continuación de la pandemia de la covid-19, a los cuales se suman ahora las consecuencias económicas que deja la invasión de Rusia a Ucrania.



Restrepo, que dejó la cartera de Comercio, Industria y Turismo, dice que esa reforma tributaria, conocida como ley de inversión social, tiene cuatro pilares: sostenibilidad fiscal, estímulos para el crecimiento, la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos permanentes y la sostenibilidad social.

“La parte social es el alma de esta reforma, yo me siento muy orgulloso de eso, no soy un economista interesado solamente en la cifras del PIB, las tasas de interés o el tipo de cambio. Yo creo en que la economía está para resolver muchas necesidades de la sociedad”, dijo Restrepo.



Asimismo, la revista destaca que quizás el recorrido que hizo el ministro por el país para comunicar la reforma y que el Gobierno escuchaba las demandas de los grupos detrás del paro que provocó la renuncia de su antecesor fue clave para la aprobación.



“No fue un inicio sencillo, tomó esa posición en un momento muy difícil para el país y en medio de mucha confusión con un estallido social, pero él entendió el desafío y con mucha calma no desistió ante la idea de la reforma. Los ministros de Hacienda no pueden estar aislados”, dijo el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.



