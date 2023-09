José Felix Lafaurie, ingeniero civil con máster en Economía y actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en diálogo con el cronista Yamid Amat para EL TIEMPO, habló con vehemencia sobre los proyectos de reforma agraria que el Gobierno ha puesto a consideración de los colombianos.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Sobre este tema, Lafaurie señala que las iniciativas que prepara el Gobierno son "absolutamente inconvenientes" y ponen en peligro “la propiedad privada en Colombia”.



Respecto a esto, el líder gremial menciona que la figura de extinción de dominio, la cual califica como de "extrema peligrosidad".



"Equivale a poner en manos de un funcionario público la decisión de sancionar, con la pérdida absoluta de la propiedad privada, a un propietario rural que no ha cometido delito, pero a quien se le imputan de afectaciones ambientales o incumplimiento de la función social a partir del juicio subjetivo de un funcionario".



Sin embargo, también explica que esta no esto no quiere decir que tenga relación con el concepto de expropiación.



De acuerdo con Lafaurie, "la expropiación implica indemnización, hay que pagar el valor del bien. En la extinción del dominio, que es la propuesta del Gobierno, no hay que pagar el valor del bien, el Estado se lo quita, lo trata como a un criminal".



"En cambio, el narcotraficante o el corrupto tienen derecho a un proceso judicial con intervención de un juez. Un derecho que se le quita al legítimo propietario, convirtiendo a la Agencia Nacional de Tierras en juez y parte, para que, a través de un proceso administrativo y sin garantías judiciales, pueda aplicar la sanción extrema de extinguir el dominio. Ahora, lo que hace el decreto es reglamentar unos micos introducidos, a las carreras y por la puerta de atrás, en un artículo de la Ley del Plan de Desarrollo, en el último debate", agregó.



El artículo al que se refiere corresponde a los numerales 5 y 6 del artículo 61 y añadió que a su parecer "son un verdadero atropello a la propiedad privada, hoy demandado ante la Corte Constitucional".



En el diálogo con Yamid Amat, José Félix Lafaurie también habló sobre cómo está la tenencia de tierras en el país y sobre la propuesta que ha generado de las 'brigadas solidarias' de los ganaderos para evitar las invasiones a terreno. Lea la entrevista completa en este link.

