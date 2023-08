Muy poco después de que asumiera el cargo de ministro de Hacienda, al comenzar el gobierno de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo fue descrito como el “adulto responsable” dentro de la nueva administración. Su credibilidad en materia económica se interpretó por los observadores como una señal de que las cuentas públicas se manejarían de manera responsable.



Aun así, el arranque fue difícil, como lo demostró el comportamiento de los mercados cambiario y de deuda, que solo comenzó a calmarse de manera paulatina tras la aprobación de la reforma tributaria en noviembre pasado. Meses después, cuando la Casa de Nariño decretó el fin de la coalición que le acompañó desde un principio, este profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York acabaría saliendo del gabinete junto con otros colegas de la línea moderada.



Para ese entonces, en abril, la relación entre Petro y Ocampo había comenzado a deteriorarse. Aun así, el economista vallecaucano apoyó a su sucesor, Ricardo Bonilla, quien en términos generales ha seguido la línea trazada. Sobre este y otros temas habló con EL TIEMPO.

¿Cómo evalúa lo sucedido en materia económica durante el primer año de la administración Petro?

La administración enfrentó inicialmente situaciones muy complejas. Algunas estaban asociadas a los efectos económicos internacionales de la invasión de Rusia a Ucrania. Las otras eran nacionales: los fuertes desequilibrios macroeconómicos heredados, a los cuales se agregaron declaraciones de miembros del Gobierno que generaron turbulencia. Modestia aparte, uno de mis grandes logros como ministro de Hacienda fue calmar los mercados después de la gran agitación que hubo hasta el mes de octubre. En su momento esto se notó en una elevada devaluación del peso y en el fuerte aumento de las tasas de interés de los bonos emitidos por la República de Colombia. Vivimos días muy complicados, pero a partir de noviembre las cosas comenzaron a mejorar hasta hoy, cuando todo se encuentra dentro de parámetros razonables.

El exministro de Hacienda destaca que uno de sus grandes logros en la cartera fue el calmar los mercados.

¿Qué destaca más?

La manera en que se administraron los desequilibrios de la economía. En el orden en que se han ido corrigiendo, el primero es el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que el año pasado superó el equivalente del 6 por ciento del producto interno bruto pese a los altísimos precios del petróleo. Lo segundo, el déficit fiscal del Gobierno Nacional, acentuado por el faltante del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y el tercero, la alta inflación.

Hablemos del desequilibrio externo…

El año pasado fue particularmente adverso porque tuvo lugar una desaceleración fuerte de la economía mundial combinada con una inflación creciente generada por la invasión a Ucrania. La respuesta de todos los bancos centrales fue la de aumentar tasas de interés, con todo lo que eso implica. En el caso colombiano, ese panorama se complicó por un crecimiento exagerado de las importaciones, debido al fuerte impulso a la demanda que traía la economía. Pero las medidas macro adoptadas hicieron que las cosas volvieran a su curso sin demasiados traumatismos.

¿Y las cuentas públicas?

El costo de vida en Colombia este año ha alcanzado niveles no vistos más de dos décadas.

El año pasado se comenzó a reducir el déficit fiscal después de niveles equivalentes del 7 por ciento o más del PIB en 2020 y 2021. Si bien en muchas otras economías latinoamericanas había comenzado el ajuste, la administración Duque solo lo inició en forma moderada en 2022, incluyendo su reforma tributaria. De todas maneras, el déficit en ese año siguió siendo alto. A ello se agregó el enorme desfase en los precios de la gasolina y el ACPM: un agujero de 37 billones de pesos en 2022, que comenzamos a reducir a pesar de ser impopular, pero con la convicción de que era lo responsable.



Lo otro fue un nivel muy elevado de la deuda pública, cercano al 60 por ciento del PIB. Para hacer manejable el tema pasamos la reforma tributaria que mejora de manera sustancial los ingresos del Gobierno, lo cual permite hacer el ajuste fiscal, pero también aumentar el gasto social. En conjunto con los efectos de la reforma de 2021, los ingresos tributarios subirán en el equivalente de más de 4 puntos porcentuales del PIB entre 2022 y 2024. La mezcla de recaudos adicionales de impuestos y el alza en los precios de la gasolina cambia para bien y en forma sustancial la situación fiscal del país.

¿Qué hay del tema inflacionario?

La política más importante fue aquella por la que optó el Banco de la República de aumentar dramáticamente la tasa de interés. Esa intervención acabó llevando a un punto de inflexión en el comportamiento de la inflación, que ha venido bajando desde abril. La reducción de la demanda interna se ha reflejado también en menores importaciones.



El problema complejo han sido los choques de oferta. Aquellos relacionados con los precios agrícolas han comenzado a ceder, pero las presiones inflacionarias asociadas a la indización de precios y salarios sigue siendo compleja. Ayudamos con cambios en las reglas para limitar la cantidad de reajustes que se hacen con la inflación del año anterior y con un alza razonable en el salario mínimo, producto de un consenso en el comité tripartito que define el tema, el cual facilitamos.

¿Cree que el próximo año se logre volver a la meta de largo plazo, cuyo punto medio es el 3 por ciento anual?

Es muy difícil por la inercia que genera la indización a la que me referí. Si este año cerramos con cerca del 9 por ciento en inflación, a lo mejor los salarios suben un 10 por ciento o algo así. Por otra parte, está el compromiso de reajustar el ACPM, lo cual influirá sobre los costos del transporte. Veo más factible algo así como una inflación del 5 por ciento en 2024, con la esperanza de volver al 3 por ciento en 2025.

Hace poco, Juan Carlos Echeverry destacó que quien hubiera invertido en bonos de la República de Colombia en octubre del año pasado y los hubiera vendido ahora habría obtenido rentabilidades cercanas al 55 por ciento anual. Afirmó que grandes inversionistas ganaron miles de millones de dólares por cuenta de especular con la deuda colombiana. ¿Qué reacción le genera eso?



La más reciente proyección sobre la reforma tributaria que usted impulsó muestra que no se lograrán todos los recaudos que se esperaban…

Esto es debido fundamentalmente al comportamiento del precio del petróleo, que es una fuente importante de los ingresos adicionales y ha sido menos bueno de lo esperado. Pero en todo caso, el aumento del recaudo tributario este año es muy impresionante. En el último cuadro que vi de la Dian se mostraba que la meta se estaba cumpliendo al 99 por ciento.

¿Cómo analiza el debate en la Corte Constitucional sobre la solicitud de declarar inexequibles algunos artículos de la reforma y, en particular, el relacionado con la no deducibilidad de las regalías?

Pienso, y así lo dije en la Corte, que los demandantes están totalmente equivocados por razones económicas y constitucionales.

¿Cómo ve el comportamiento de la economía este año?

Cuando se den a conocer las cifras sobre lo sucedido durante el segundo trimestre será claro que la economía colombiana no creció o solo lo hizo marginalmente. Aun así, pienso que el resultado final va a estar por encima de las predicciones y por eso afirmé que llegaríamos al 2 por ciento en 2023.



Pero para que eso suceda hay que comenzar a reducir las tasas de interés del Banco de la República. Eso no pasó en julio, por lo cual la reducción tendrá que ser más sustancial en septiembre. También me preocupa la disminución de las exportaciones. En el caso de las tradicionales es por baja de los precios internacionales, pero es inquietante la caída de las no tradicionales.

¿Qué más se necesita?

Facebook Twitter Linkedin

Según Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, la inversión en infraestructura es un factor clave para impulsar el crecimiento de la economía.

Que la inflación siga hacia abajo y que mejore la ejecución del gasto público. El ministro Bonilla ha mencionado la inversión en infraestructura como un factor que debe contribuir a la reactivación. También se requiere que los gobiernos regionales gasten las regalías, que han aumentado dramáticamente este año.

¿Qué le preocupa del segundo año de la administración Petro en materia económica?

Que hubiera un cambio en la política macroeconómica, sobre todo en materia del cumplimiento de la regla fiscal. No obstante, lo que registro es que tanto el ministro Bonilla como el propio presidente Petro han manifestado la voluntad de cumplirla.



También me inquietaría que el aumento de los salarios supere los límites de lo razonable, especialmente en el sector público, o que se retrase aún más el ajuste de los precios del ACPM. Así mismo, la mala ejecución del gasto público está siendo un factor negativo. Por último, las reformas sociales que se aprueben no deben generar obligaciones fiscales elevadas permanentes.

¿Cómo va, por cierto, la suerte de las reformas sociales?

He dicho que la reforma pensional es la más factible. Pienso que hay unos beneficios que habrá que corregir para que el costo fiscal no sea muy elevado. Con respecto a la de salud, el debate no es tanto sobre el costo como el régimen que operaría. Para salir adelante, el ministro del ramo tendrá que hacer unos acuerdos mucho más fuertes con el Congreso. Y en cuanto a la laboral, pues no sabemos si va a haber cambios importantes en el proyecto. Tal como estaba planteada no tenía ningún chance de aprobación porque el grueso de los partidos estaba en contra.

Para no hablar del desafío de la gobernabilidad…

Todo va a depender de una dinámica política compleja asociada a la minoría del Gobierno en el Congreso, que es un tema que no será fácil de manejar. No parece factible un nuevo acuerdo amplio como el que permitió que yo entrara al gabinete.

¿Mantiene su optimismo frente al futuro?

Creo que la economía colombiana se va a comportar algo mejor de lo que se piensa, pese a la compleja situación política que se avizora. Hace poco, en una reunión sostuve que, guardadas las proporciones, nos estamos pareciendo a Perú, donde tradicionalmente la economía se distancia de la política. Por otra parte, hay algo que debo resaltar: en Colombia funciona el sistema de pesos y contrapesos de los poderes públicos y eso es muy importante para los inversionistas, sean de aquí o del exterior. Que el régimen de control de poderes opere en el país es un elemento positivo que sin duda les sirve al país y a la actividad económica.



RICÁRDO ÁVILA

Analista sénior de EL TIEMPO