Faltan unas pocas semanas antes de que José Antonio Ocampo aliste las maletas y regrese a Nueva York, con el fin de ocupar la plaza académica que tiene en la Universidad de Columbia. Tras su sorpresiva salida del Ministerio de Hacienda a finales de abril, el exfuncionario reflexiona sobre su futuro, las principales propuestas de reforma de la administración Petro y el porvenir de la economía colombiana.



Con tono tranquilizador, subraya que su sucesor, Ricardo Bonilla, mantiene los mismos principios de manejo responsable en la cartera. Igualmente, reconoce que la incertidumbre todavía afecta la confianza de los inversionistas y espera que el Congreso debata a fondo las reformas presentadas. Desde su casa, el economista caleño habló con EL TIEMPO.

¿Qué ha hecho José Antonio Ocampo después de salir del Ministerio de Hacienda?



Descansar. Mi mujer me está agradeciendo mucho el tiempo adicional que tengo para ella. He mantenido contactos con el ministro Bonilla, además de lo conversado durante el empalme, y con la ministra del Trabajo para el tema de la reforma pensional. Les he ofrecido a ambos toda mi colaboración.

¿Qué viene en su vida profesional?



Pues lo que ha sido la esencia a lo largo de mi vida, que es ser profesor. El año escolar en la Universidad de Columbia comienza a fines de agosto, de manera que volveré a enseñar y a escribir ensayos académicos. Obviamente seguiré participando en el debate nacional sobre la política económica y social.

¿Cómo describiría estos nueve meses pasados?



Como muy intensos. He trabajado algo así como 46 años desde cuando salí de la universidad y puedo asegurar que estos meses fueron los más duros de mi vida profesional. Existieron muchas controversias internas de gobierno, que en mis pasos anteriores por la administración pública creo que se resolvían de forma más fácil.



Además, comenzamos con una coyuntura económica muy compleja a nivel internacional, que se agudizó a nivel nacional con algunos anuncios de políticas de distinto orden. Entonces calmar los mercados y asegurar el financiamiento del Gobierno, incluyendo la aprobación de la reforma tributaria, fue una tarea compleja.

Se le describió como el adulto responsable del Gobierno...



Dije que no cuando creía que tenía que decir que no. No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo. La reforma de la salud fue el tema más complejo y lamento que los puntos de vista que expusimos varios miembros del gabinete no se tuvieran en cuenta. Incluso el presidente Petro dijo que sí, que tendríamos un régimen mixto, pero ello no se reflejó en el texto que presentó la ministra Corcho. Las discusiones posteriores también mostraron la dificultad que tenía para llegar a acuerdos de distinta naturaleza. Y uno puede decirlo con claridad: esta crisis política se le debe a ella.

También hubo temas como el de la Federación de Cafeteros...



Para el equipo económico del Gobierno que participa en el Comité Nacional de Cafeteros, que incluye a tres ministros y al director de Planeación, la elección del gerente acabó siendo un éxito. Porque el gran problema que hubo desde el comienzo fue la división interna, muy fuerte, que había dentro del gremio, debido a lo cual una designación por unanimidad es algo muy positivo. Pienso que se puede trabajar con el doctor Bahamón, quien ha dicho que hay que superar los problemas del pasado y mirar al futuro. Espero que el Gobierno en esta nueva etapa así lo haga.

Para el exministro de Hacienda, la crisis política que se desató se debe a Carolina Corcho. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Y la conformación de la junta de Ecopetrol?



Es una junta excelente y es la primera vez que tiene tres mujeres. El equipo es de primera calidad. Además, el presidente de la junta, Saúl Kattan, ha sido muy positivo en temas como la transición energética. Ahora bien, hay un tema en el que sí quiero ser muy enfático, que finalmente no fue aprobado en el Plan de Desarrollo, y es que Ecopetrol no debe tener como una de las actividades principales la generación eléctrica. Esa no es su función básica y menos como socio mayoritario de ISA, que maneja la transmisión eléctrica. La que sí es su tarea básica es seguir siendo la primera empresa petrolera y productora de gas de Colombia y entrar en energías alternativas que incluyan esos insumos como, por ejemplo, el hidrógeno verde o, incluso, la producción de fertilizantes.

Aparecen todavía señales contradictorias respecto al tema de nuevos contratos de exploración...



En un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía y con el de Comercio, Industria y Turismo, que fue publicado hace un par de meses, estaba muy claro que la evaluación se hará con base en las estimaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos este mes de mayo. Con base en las reservas recuperables, bajo diferentes escenarios de precios, espero que se llegue a una decisión. En cualquier caso, siempre dije que había tres transiciones: la energética, la exportadora y la fiscal. En todas ellas el petróleo es fundamental.



¿Cómo ve la idea de cambiar la fórmula del precio de la gasolina?



Ese tema ya se había discutido y siempre expresamos una visión negativa sobre el cambio en la fórmula, porque los precios son los precios. Aparte de que se afectarían las finanzas de Ecopetrol, cuyos excedentes son fundamentales para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. La fórmula que ahora se propone es como si se le dijera a cualquier sector, como el café, que su precio no está atado al internacional.

¿Qué hay del metro de Bogotá?



Una de las últimas reuniones que tuve como ministro fue sobre ese tema. Sin duda, hay que hacer las evaluaciones de dos alternativas básicas que se resumen en un tramo adicional por la superficie o soterrar parte de lo que hoy iría elevado. Entonces hay que hacer la evaluación de los costos y cómo se manejan los contratos existentes. En fin, lo importante es un análisis costo beneficio hecho técnicamente. Por otra parte, celebro que el ministro Bonilla haya firmado la primera contragarantía para la segunda línea del metro, un tema que estuvo en el centro de mi atención hasta el final de mi gestión.

¿Cómo ve la reforma laboral?



Tengo la esperanza de que haya una buena negociación sobre eso en el Congreso. Tuve la oportunidad de trabajar muy bien con la ministra del Trabajo, quien es una persona que negocia y busca buenas alternativas. El sector privado obviamente está muy preocupado por algunos aspectos de la reforma y me parece que los puntos de vista de Acopi y otras agrupaciones de pequeños empresarios deben tenerse muy en cuenta.

¿Y la pensional?



Fue elaborada conjuntamente por el Ministerio del Trabajo y el de Hacienda. Creo que es una muy buena reforma, si bien habrá elementos específicos que se tendrán que discutir.

¿Qué opina de ajustes como que la línea de corte para el pilar solidario no sea de tres salarios mínimos, sino menor?



Ese fue el acuerdo al que llegamos dentro del Gobierno y lo seguiré defendiendo. Si hay que hablar de ajustes, creo que deberían concentrarse en cómo va a operar el fondo de ahorro que administraría los excedentes que se generen en Colpensiones, para que tenga un manejo financiero adecuado y que sus recursos solo se usen para pagar pensiones en el futuro. Sobre el otro, el de la línea de corte, me imagino que podría ser objeto de una votación en el Congreso.

¿Es cierto que se opuso el nombramiento de César Ferrari en la Superfinanciera?



Obtuve en su momento la aprobación para que el doctor Jorge Castaño siguiera como superintendente. Creo que hizo una excelente labor y por eso fui partidario de que continuara. Sin embargo, dado el cambio que determinó el Gobierno, ya le he manifestado al doctor Ferrari mi satisfacción por sus primeras declaraciones como superintendente. Ojalá mantenga el excelente equipo con el que cuenta la entidad.

¿Qué consejo le dio a su sucesor?



Tuvimos un magnífico empalme y ahora nos comunicamos casi que a diario o incluso más de una vez al día para hablar de temas específicos. Le he ofrecido toda la colaboración que requiera y he celebrado que él haya dicho que va a mantener el compromiso con la estabilidad macroeconómica, con la regla fiscal y con la autonomía del Banco de la República.

Cuando mira la economía colombiana en el futuro, ¿qué temas le inquietan?



Me inquieta que siga habiendo mucha incertidumbre de los inversionistas respecto a Colombia. Pienso que hice mi contribución para que disminuyera y estoy esperando, con visión positiva, que el doctor Bonilla también la haga. Eso me parece que es muy importante. Incluso más complejo en el caso de los inversionistas nacionales, ya que los internacionales miran a largo plazo y ven en el nuestro un país con mucho potencial, como lo creo yo. Entonces ahí la estabilidad macroeconómica es el tema fundamental, al igual que la credibilidad en la política económica del Gobierno.

“Calmar los mercados fue una tarea compleja”, reconoce Ocampo. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

¿Cómo tomó la señal de que debía irse del ministerio?



La verdad es que no me sorprendió tanto, pues siempre fui una de las figuras independientes dentro del Gobierno. De alguna manera, yo pertenecía a la coalición sin ser de ningún partido en particular. No está de más recordar que no formé parte del Pacto Histórico, sino que apoyé a otra campaña, por lo cual cuando las circunstancias políticas cambiaron no era fácil que yo permaneciera.



¿Desde Nueva York seguirá dando consejos y opinando sobre la economía colombiana?



Por supuesto. Además, con la virtud que da la independencia. También es importante la experiencia que tengo en la arena internacional, fuera de los contactos y la participación en los debates temáticos más importantes. No hay duda de que seguiré aportando elementos de discusión y espero colaborar tanto como colombiano a título individual con mis opiniones, al igual que con mi cercanía al sistema de Naciones Unidas, en el cual trabajé tantos años y en donde llegué a ser el número uno de esa organización en temas económicos y sociales.

¿Cuál espera que sea la realidad de la economía colombiana en agosto de 2026?



Espero ver tendencias positivas. Ciertamente, el actual es el año del ajuste y creo que todas las tendencias van a ser favorables. Es decir que veremos una disminución importante en el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, en el déficit fiscal y en la inflación. Si eso ocurre, veremos acelerarse a lo largo del año el crecimiento económico, que, por cierto, va mejor de lo que se pensaba porque el primer trimestre va a ser sorprendentemente positivo en esta materia. Para que eso siga así y volvamos a crecer incluso a tasas superiores a las históricas, es clave el éxito de las políticas de desarrollo productivo que impulsa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En cualquier caso, mantengo mi optimismo. Las fortalezas institucionales, el espíritu de trabajo de los colombianos y su buena clase empresarial son fortalezas en el contexto latinoamericano.

