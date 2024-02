José Antonio Ocampo habla de 4 puntos para recuperar la economía tras cifras del Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer este 15 de febrero que la economía en Colombia tuvo un crecimiento del 0,6 por ciento, un dato menor al 7,3 por ciento del mismo periodo del año anterior.

Las expectativas eran altas puesto que en el tercer trimestre el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 0,3 por ciento frente al mismo periodo del 2022. A pesar de que el país quedó al borde de la recesión, esto no ocurrió finalmente pero el resultado sí estuvo por debajo de las expectativas que tenían los diferentes analistas, que iban de 0,9 a 1,4 por ciento.



Luego de que el Dane revelara los datos, el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo habló de una estrategia para generar una política de reactivación e indicó que su plan se basa en cuatro puntos:



"1) una reducción más rápida de las tasas de interés; 2) una mejor ejecución de la inversión pública; 3) una política ambiciosa de exportaciones no tradicionales; y 4) dar señales claras de confianza. Las acciones en todos estos campos han sido débiles o nulas", escribió en su cuenta oficial de X.



Los datos indican que la mayor caída se dio en la construcción, que retrocedió un 4,2 por ciento. En especial, descendieron las carreteras y las obras de ingeniería civil (-12,3 por ciento).



Esto ocurrió también en las industrias manufactureras, que cayeron un 3,5 por ciento. El descenso estuvo jalonado por la fabricación de productos textiles (-13,8 por ciento) y la rama del comercio y la reparación de vehículos también cayó otro 2,8 por ciento.​

