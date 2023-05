José Antonio Ocampo fue una de las voces independientes dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Al mando del Ministerio de Hacienda por nueve meses, expresó sus preocupaciones frente a la reforma de la salud que en medio del inicio de su trámite legislativo desató un revolcón en el gabinete y una crisis con los partidos de la coalición. En entrevista exclusiva con Ricardo Ávila para EL TIEMPO, se refirió al papel de la exministra Carolina Corcho.

Ocampo, quien regresará a su vida académica en la Universidad de Columbia, contó en diálogo con Ricardo Ávila que en las discusiones del Gobierno "dije que no cuando creía que tenía que decir que no. No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo".

"La reforma de la salud fue el tema más complejo y lamento que los puntos de vista que expusimos varios miembros del gabinete no se tuvieran en cuenta", añadió.

Carolina Corcho, exministra de Salud. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El exministro también detalló que tras reservas expuestas "incluso el presidente Petro dijo que sí, que tendríamos un régimen mixto, pero ello no se reflejó en el texto que presentó la ministra Corcho".

Sobre la también exministra de Salud añadió que "las discusiones posteriores también mostraron la dificultad que tenía para llegar a acuerdos de distinta naturaleza" y que "uno puede decirlo con claridad: esta crisis política se le debe a ella".

Exministro José Antonio Ocampo, presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer. Foto: Sergio Acero Yate y César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cómo tomó la noticia de su salida? ¿Qué piensa de los anuncios de la ministra Irene Vélez sobre cambiar la fórmula de la gasolina?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS