La norma que permite desde hace nueve días que los turistas colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos no tengan que pagar el cargo adicional de roaming internacional por usar su plan de voz, SMS y datos cuando viajen a los países que hacen parte de la Comunidad Andina (CAN) no ha calado muy bien en el gremio que reúne a los operadores de la industria móvil en el país.



En entrevista con EL TIEMPO, el secretario general de la organización, Jorge Hernando Pedraza, responde a las críticas realizadas por Asomóvil y dice que ningún operador perderá con esta decisión. Además, cuenta qué otros proyectos están trabajando para avanzar en la integración regional. Entre ellos está el desmonte de las altas tarifas aeroportuarias, la dispersión de la plaga del hongo Fusarium R4T que ataca al banano, la digitalización del comercio exterior y la implementación de una licencia de conducción y placa única andina.



¿En qué consiste la eliminación de este cobro y qué beneficios traerá?

Este es uno de los hitos de la CAN en los últimos tiempos. Se liberó para los cuatro países el 100 por ciento de los costos internacionales el 1.º de enero. Esto significa que un ciudadano solo pagará el equivalente de su plan pospago en cada país. Es una medida que beneficia a 111 millones de ciudadanos andinos, no solo a un segmento de la población. Tampoco es cierto que esta sea una norma arbitraria, no puede serlo. En su construcción participaron los cuatro gobiernos, se socializó con el sector de los operadores y tiene la debida regulación de cada país. Además, estamos avanzando en la agenda digital andina.

El presidente de Asomóvil, Samuel Hoyos, dijo que esta decisión sienta un mal precedente, en la medida en que una autoridad supranacional está regulando tarifas y controlando precios. ¿Qué dice ante estas críticas?

Ha dicho, tal vez por desconocimiento, que es una norma arbitraria. Quiero recordar que las normas de la CAN son supranacionales y se aplican de manera obligatoria e inmediata. Segundo, por su puesto que esta fue socializada, y tercero, yo lo comprendo, pero para esto se necesita tener un poco más de conocimiento en la materia y en lo que es la normatividad. Ahora bien, operador que no la cumpla estará sujeto a las sanciones, porque también estamos construyendo un estatuto de defensa de los usuarios. Ese es nuestro deber también.



¿Se podría decir que se benefician los usuarios finales, pero pierden los operadores de telefonía móvil?

Desde el punto de vista del mercado, esta decisión la tomamos una vez que se hizo un estudio proporcionado por la CAF. Ningún operador está perdiendo. Dejarían de recibir, digamos, algunos dólares por algunos rubros, pero entran a recibir mucho más por el paquete de datos que hoy el mundo entero consume. Ese es un cuento chino.



¿Qué controles habrá para los excesos de consumo o los abusos de los operadores?

En esta norma se requieren dos cosas: que se tenga un servicio pospago y habilitado el roaming. No aplica para prepago. Hay un gran beneficio porque la movilidad es permanente, un turista va y vuelve, de tal forma que cuando reside en un país siempre toma un plan local. Todos los organismos de vigilancia y control están ahí para defender el abuso eventual que ocurra por parte de algún operador.



Hace unos meses entró en vigor el Estatuto Migratorio Andino. ¿Qué pueden hacer hoy en día los ciudadanos entre estos cuatro países?

Esta es una norma reveladora que da pasos muy sólidos para la conquista de la integralidad andina. Permite que un ciudadano boliviano, colombiano, ecuatoriano y peruano pueda moverse en condición de turista hasta por 180 días en cualquiera de estos países solo con su documento de identidad nacional. Además, se habilita que después se haga uso de la residencia temporal, que puede ser por dos años más. Y más tarde optar por la permanente. En ambos casos puede trabajar como cualquier connacional. Este estatuto permite tener mucha integralidad y una serie de derechos que los ciudadanos antes no tenían.



¿Qué otras metas se va a marcar la CAN este 2022?

Además de estar pendientes del roaming internacional y del Estatuto Migratorio, también estamos trabajando en unos asuntos de emergencia, como es el caso de la contención del Fusarium R4T, que es un hongo que ha llegado al banano. En otros aspectos, necesitamos trabajar en el encadenamiento productivo del sector agropecuario porque somos una potencia. He dicho siempre que no vamos a competir con China, Japón o Alemania. Nosotros tenemos comida para el mundo, así que una meta es consolidar a la CAN como una especie de despensa del planeta. Y en materia comercial, la idea es impulsar mucho más las facilidades para las mipymes, las cuales representan el 90 por ciento del sector empresarial y generan poco más del 60 por ciento del empleo general. En síntesis, hay una CAN más dinámica, actual y vigorosa que busca el bienestar de todos los ciudadanos andinos.

¿También van a crear una especie de ‘roaming aéreo’?

Voy a poner en consideración de nuestros países hacer una especie de ‘roaming aéreo’, es decir, el desmonte de las altas tarifas aeroportuarias, para que no haya esos altos costos y podamos tener mayor movilidad. Se trata de una política de cielos abiertos. Que desmontemos los altos costos de transportación internacional. Por ejemplo, un vuelo de Bogotá a Cartagena puede costar 600.000 pesos y otro de Bogotá a Quito, con similar tiempo, puede valer 3 o 4 veces más, solo por ser internacional. Esta política permitiría mayor turismo y una oportunidad de crecimiento.



En materia comercial, ¿van a trabajar en impulsar las negociaciones con otros bloques económicos y terceros países?

Sí, hemos avanzado mucho en cooperación y tener nexos con la comunidad económica asiática, que es un modelo similar al nuestro. Además, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tiene la presidencia pro tempore, tiene la idea de fortalecer el nexo comercial con Europa. Vamos a tener la oportunidad de hacer mucho con otros organismos y fortalecernos mucho más.



¿Y para cuándo estará la integración económica completa? ¿Qué falta para ello?

América Latina es el continente que más organismos de integración tiene. Solo por mencionar algunos: Aladi, Mercosur o la propia CAN. La idea es construir un común denominador y potenciar las fortalezas de cada uno. Evitar duplicación de esfuerzos institucionales, de organismos, de programas paralelos. Eso también es parte del fortalecimiento de una región que debe ser protagonista. Este no es un tema únicamente de la CAN, debe ser una política auspiciada por nuestros jefes de Estado, que son las máximas autoridades de nuestro organismo, y por nuestros cancilleres, para poder extrapolar y plantear estos asuntos con otros organismos.

Pese a las crisis y diferencias que ha habido entre los países de la CAN a lo largo de estos 52 años, ¿los gobiernos siguen respaldando 100 por ciento la organización?

Completamente, nosotros somos una organización que cuenta con el apoyo de los cuatro países. Sus gobiernos ejercen un compromiso permanente y expresan impulso en todas las políticas públicas para el bienestar general de todos los ciudadanos andinos.



¿Cómo avanza la portabilidad laboral y académica para tener los mismos derechos en el trabajo y en los estudios?

En el asunto social hemos querido avanzar mucho para que un ciudadano andino pueda al final de sus días tomar el tiempo laboral de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia para efectos de pensión y para la condición de la seguridad social en el trabajo. Y en los temas académicos estamos trabajando para que se pueda ir a una universidad de estos países sin ninguna discriminación, sin tener que volver a hacer la carrera o trámites adicionales, ya sea universidad pública o privada.

¿Y la implementación de la licencia de conducción y placa única andina?

En el 2022, vamos a seguir impulsando mucho más la idea de que tengamos una sola placa al estilo de Europa y lo propio con la licencia de conducción. Que un ciudadano que esté en Colombia y quiere irse por tierra hasta Bolivia pueda hacerlo sin una tramitación especial. Este es un tema que hay que trabajarlo rápidamente porque es el complementario a la norma ya aprobada para el uso de los vehículos particulares familiares.

