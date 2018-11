Gobierno radicó proyecto de ley para fortalecer el acceso a vivienda

Ante la secretaría de la Comisión Séptima del Senado de la República, este viernes el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, radicó un proyecto de ley, con el cual el Gobierno busca facilitar a las familias de menos ingresos el acceso a los subsidios y a los créditos hipotecarios.

De hecho, en lo relacionado con los créditos para la financiación de vivienda, esperan simplificar los parámetros e instrumentos bancarios. Según Malagón, en Colombia la cartera hipotecaria, que refleja las posibilidades de acceso de los hogares a los préstamos, es de las más bajas de América Latina: 6,4 por ciento frente al 10 por ciento de los países vecinos.



En ese sentido se ampliarán los plazos y montos máximos y se proponen figuras como la hipoteca inversa, ideal para que aquellos adultos mayores que llegan a la edad de pensión –sin cotizar–, puedan disfrutar de sus casas, pero tener una pensión a través de un mecanismo del sistema financiero.



En términos generales, “necesitamos simplificar los créditos, modificar los parámetros, plazos y montos que hoy en día tienen muchas restricciones desde el punto de vista normativo. De esa forma se podrán desembolsar más créditos hipotecarios”, dijo el Ministro Malagón.

Arriendo y menos trámites



La iniciativa gubernamental también creará un entorno normativo favorable para la implementación de programas de subsidio al arrendamiento, como el programa Semillero de Propietarios que impulsa el Gobierno.



Otro tema consiste en simplificar los trámites y disminuir los tiempos para el otorgamiento de licencias de construcción y compra de vivienda. Sobre el tema, el Ministro recordó que el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, registró una caída de seis puestos para el país en el índice de competitividad frente a 2018, pasando del puesto 59 al 65 entre 190 países.



“Uno de los que más decreció fue el de los permisos de construcción: bajó ocho puestos (del puesto 81 al 89), y esto se relaciona con la demora en la solicitud de las licencias de construcción, pues se deben surtir hasta veinte requerimientos, dependiendo de lo exigido por las entidades territoriales”, señaló Malagón.



Para contrarrestar la situación, el proyecto sugiere crear un Sistema de Información Transaccional que estandarizará los contenidos y procesos de planificación territorial para destrabar uno de los principales cuellos de botella en la ejecución de las políticas. La meta es digitalizar y simplificar todos los trámites del constructor; de lograrlo, el costo de la vivienda en Colombia puede caer por lo menos un 10 por ciento.



Otro tema que está en el proyecto de ley es la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). “Necesitamos que sean instrumentos fáciles, útiles y transparentes; para ello, contarán con incentivos y asistencia técnica del Ministerio, y un plazo –hasta diciembre del 2025– para su actualización. No tiene sentido que el país tenga 870 municipios sin POT actualizado”, señaló.



Destacó, además, que se fortalecerá un plan de construcción de infraestructura social en zonas de expansión urbana, puesto que la política no se agota con la entrega de una vivienda. “Vamos a garantizar equipamientos complementarios y acompañamiento social”, anotó.



Finalmente, al consultarle sobre la petición de los constructores en el sentido de aumentar los precios tope de la vivienda social, Malagón dijo que actualmente variables como el precio tope está en ley, lo mismo que la tasa de interés o los plazos de los créditos. “Esto significa que si se necesita tomar una decisión en cualquier sentido, no se puede por decreto, sino que se debería hacer una reforma constitucional. La idea es levantar esos parámetros y dejarlos a discreción del Ministerio”, concluyó el Ministro.



