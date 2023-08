Luego de recibir durante la última semana las preocupaciones y planteamientos de diversas voces en el país, el Ministerio de Agricultura tomó la decisión de ampliar el plazo para discutir el proyecto de decreto que busca agilizar los procesos agrarios en Colombia.



La ministra de Agritultura, Jhenifer Mojica, responde a las críticas:



Puede leer también: Lo que trae el decreto del Minagricultura que espera agilizar procesos agrarios

1. ¿El decreto abre la puerta a la expropiación exprés?



No. El proyecto no crea ninguna figura, ni de expropiación, ni de extinción. Reglamenta alternativas para la resolución eficaz de procedimientos administrativos agrarios, en especial el de extinción administrativo agrario del derecho del dominio, para incorporar alternativas que faciliten la compra de tierras.

Al respecto, es indispensable tener el contexto de que las normas sobre extinción del derecho de dominio agrario datan del año 1936, que en estas se han incluido desde siempre cláusulas normativas que determinan que ante la inexplotación de la tierra se puede revertir el derecho del dominio a la Nación, dada la superior importancia que tiene la tierra como factor productivo en la Economía Nacional, y para la producción de alimentos la cual goza de especial protección constitucional.

Facebook Twitter Linkedin

A finales de enero, la ANT le compró al Fondo de Víctimas el predio Lucitania, que es un terreno productivo con cultivo de palma de aceite. Este tiene una extensión de 447 hectáreas. Foto: ANT

Respecto de las características del procedimiento administrativo que reglamenta el proyecto normativo en discusión, debemos señalar que éste incorpora todos los principios que comprende el derecho fundamental al debido proceso, y que para este caso, conlleva la posibilidad de que el propietario aporte las pruebas que considere pertinentes, para contradecir la hipótesis que da lugar al inicio del procedimiento, así mismo que justifique el porqué de la inexplotación o inadecuado uso, cuando a ello haya lugar, y que interponga los recursos que considere pertinentes.



Al respecto, es importante resaltar que esta actuación administrativa, tiene el respectivo control judicial que conlleva la revisión de toda la actuación desde la perspectiva de su legalidad.

2. ¿Qué pasa si alguien tiene una tierra improductiva y no quiere venderla voluntariamente?



Cuando un propietario de tierra la tiene sin producir por diversas circunstancias, el Estado a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le ofrece alternativas que le permitan ponerla a producir, tales como crédito con tasa preferencial, asistencia técnica, apoyos para proyectos productivos, etc.



Sin embargo, debe aclararse que la Constitución Política de Colombia como norma de normas establece que “La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica” (Art. 58). De ello deriva que una propiedad rural, que por su naturaleza es productiva, no pueda permanecer ociosa por capricho del propietario, pues ello específicamente implica el incumplimiento de la función social de la propiedad.

Facebook Twitter Linkedin

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto:

3. ¿Se exceden los límites al darle competencias adicionales a la ANT?



No. En el contexto de la discusión suscitada por la publicación del borrador de Decreto que reglamenta el Artículo 61, del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que señalar que en este proyecto no se exceden límites legales, porque no se entregan competencias a la ANT, adicionales a las que ya se señalan en la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 902 de 2017, y el Artículo 61, del la Ley 2294 de 2023 – PND.

Sobre este punto, se reitera lo dicho en la primera respuesta acerca de que no se crean figuras, ni de expropiación, ni de extinción del derecho del dominio.