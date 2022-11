En el marco de los diálogos regionales vinculantes en Tunja, la ministra de Agricultura, Cecilia López, jaló las orejas a los alcaldes de Boyacá.



Según la funcionaria, los mandatarios no aprovecharon la coyuntura pues no visibilizaron los problemas de sus localidades en términos agrícolas; al contrario, sí presentaron quejas de otros sectores.



Además, López aseguró que los proyectos que le han presentado a su cartera son un “desastre” por lo que no les va dar recursos.

“Estoy desesperada con los proyectos, son un desastre, son el mayor dolor de cabeza que tengo. No sé cómo tramitarles. En dos meses no han hecho nada y pretenden que yo les suelte la plata. Lo que no sé hizo en 8 o 10 meses, no voy a soltar toda la plata para que me digan que se hace en 2”, sentenció la ministra.



Y añadió: “Esa plata se pierde. No voy a soltar una plata que sé que no la pueden ejecutar”.