Recaudo en Colombia por IVA a plataformas ya va en $ 116.630 millones

Aunque las protestas de taxistas del servicio tradicional en Colombia, en contra de plataformas digitales de transporte, como Uber y similares, reclaman desigualdad en las cargas, en temas tributarios en Colombia ya el IVA a las plataformas es una realidad.



Según confirmó la Dian, con corte a mayo, ya hay 16 empresas que han aportado 116.630 millones de pesos al recaudo público.

La medida fue introducida en el país desde julio del año pasado. Y se aplica a los servicios prestados desde el exterior, a través de plataformas como 'streaming' y de servicio de transporte. Los cobija la tarifa general de este impuesto, que es del 19 por ciento, y, desde enero de este año, empezaron los pagos, que son bimestrales (en ese mes aportaron por el semestre anterior).



El camino que falta aún es largo, puesto que la tributación a la economía digital, que cada vez cobra más presencia en el mercado, es el mayor desafío para el recaudo en los países.



Sin embargo, el panorama es prometedor. Así se desprende del informe ‘Panorama fiscal de América Latina y el Caribe’, presentado por la Cepal, en busca de trazar la línea en materia de “políticas tributarias para la movilización de recursos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Después de México, Brasil y Argentina, por su tamaño en población y avances en la economía digital, Colombia sería el cuarto país con la mayor proyección de ingresos por cuenta del IVA a plataformas FACEBOOK

TWITTER

Después de México, Brasil y Argentina, por su tamaño en población y avances en la economía digital, Colombia sería el cuarto país con la mayor proyección de ingresos por cuenta del IVA a plataformas como Uber, Netflix, Spotify y Apple.



El organismo parte de la idea de que la evasión fiscal y, más aún, la transformación en la economía que está generando el mundo digitalizado son una de las principales barreras para movilizar más recursos públicos para inversión en los países, de manera que puedan atacar más efectivamente fenómenos persistentes como pobreza y desigualdad.

Colombia y Argentina, pioneras en reformas

En ese contexto, las naciones de América Latina han realizado reformas tributarias, muchas de ellas con enormes costos políticos, buscando generar más ingresos, que, de la mano con estrategias para reducir la corrupción en el manejo de los recursos públicos, pueda contribuir a sacar a las naciones de la región del rezago que tienen frente a los países desarrollados. Dichas reformas, en general, buscan incorporar los servicios digitales transfronterizos a la base gravable del IVA, como ya lo hizo Colombia.



De acuerdo con el informe de la Cepal, Argentina fue una de las pioneras en introducir el IVA a las plataformas. Lo está cobrando desde el 27 de junio de 2018, con una tasa del 21 por ciento, con lo cual logró recaudar 19 millones de dólares en los primeros cuatro meses (hasta donde midió la Cepal).

Colombia adoptó para el IVA prácticamente todas las recomendaciones de la Ocde relacionadas con los servicios digitales FACEBOOK

TWITTER

Colombia, en la actualidad, estaría en segundo lugar en Suramérica, entre las pioneras en introducir el cobro de IVA a plataformas. Realizó el cambio normativo en la reforma tributaria de 2016, pero solo en abril del 2018 el Ministerio de Hacienda anunció su entrada en vigencia. Posteriormente, en junio, emitió las reglas de juego y estableció el plazo para que se pusieran al día (enero del 2019).



Con ello, “Colombia adoptó para el IVA prácticamente todas las recomendaciones de la Ocde relacionadas con los servicios digitales”, dijo la Cepal.

Implica tratar tributariamente los servicios prestados desde el exterior como si se estuvieran prestando en el territorio nacional.

Las proyecciones

La Cepal hizo una estimación de la recaudación que podría generarse en los países de la región con la aplicación del IVA, solo contando con cuatro de las más importantes empresas digitales.



Es así como Brasil –la que es la primera economía de la región– estaría a la cabeza de las ventas, con 1.817 millones de dólares, pero no del recaudo, precisamente porque no ha fortalecido la tributación a servicios digitales. Su recaudo proyectado al año estaría en 157,1 millones de dólares después del de México que, si bien es el segundo en mayores ventas de las cuatro plataformas (US$ 1.282 millones), sería el primero en recaudación por servicios digitales: 178,8 millones de dólares anuales.



Le sigue Argentina, que ocupa el tercer lugar, tanto en ventas de las plataformas como en recaudación potencial. De 497,6 millones de dólares que reciben las empresas por su actividad comercial, aportarían 87,1 millones de dólares.



El cuarto puesto en generación de ingresos por impuestos a las plataformas le corresponde a Colombia, donde las ventas de las plataformas serían de 381 millones de dólares, por las cuales tributarían 53,1 millones de dólares. Aquí se destaca que esta cifra, en pesos, es cercana a los 159.000 millones, lo que encaja con el recaudo que lleva la Dian más la que falta en el resto del año.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS