Las opciones para ampliar base del IVA sin tocar los alimentos básicos

Luego de que el presidente Iván Duque le reveló a EL TIEMPO que dio una instrucción clara y precisa, para que en el proyecto de reforma tributaria no se toquen con el impuesto al valor agregado (IVA) los alimentos básicos de la canasta familiar como la carne, el pollo, los huevos y la leche entre otros, el camino apunta claramente a otros bienes y servicios que hoy están exentos (tarifa de cero) y los que están excluidos.

En cuanto al IVA, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, planteó que para 2021 los bienes de la canasta familiar que están exentos y excluidos del impuesto, pero también los que no están en la cesta básica de los hogares, que son una gran cantidad, deberían tener una tarifa de IVA del 8 por ciento adoptada de forma gradual, de tal forma que se podría ubicar una tarifa del 2 por ciento en el 2022, del 5 por ciento en 2023 y del 8 por ciento del 2024 en adelante.



Con base en el estatuto tributario vigente y el IVA vigente para 2021, según el portal Rankia.co, estos son algunos productos y servicios que están en la canasta familiar, que no son alimentos básicos como las verduras, las frutas, los huevos y el pollo, pero actualmente no pagan IVA o tienen tarifa reducida (la tarifa general es de 19 por ciento).

Producto Tarifa de IVA



- Hamburguesa 0



- Comidas rápidas calientes 0



- Comidas rápidas frías 0



- Arrendamiento 0



- Insecticidas 0



- Medicina especializada 0



- Aseguramiento privado en salud 5 %



- Pagos complementarios en salud 5 %



-Cuadernos 0



- Revistas 0



- Periódicos 0



- Libros 0



- Servicios de diversión 0



- Servicios culturales 0



- Porte de cartas y otros servicios 0



- Aguardiente 0



- Otras bebidas alcohólicas 0



- Higiene oral 0

Según Fedesarrollo, para evitar el impacto de los ajustes en el bolsillo de la gente más necesitada, a los hogares más pobres deberían ampliárseles la compensación del IVA mediante la devolución no solo a los dos primeros deciles de ingreso, es decir a la población más vulnerable, sino al 40 por ciento de toda la población.

“Es para que en los hogares más pobres no haya ese impacto”, indicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en un reciente conversatorio con el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, la exministra Cecilia López y parlamentarios como María del Rosario Guerra, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara.



Estos planteamientos hacen parte de una propuesta integral de reformas a la política social, al esquema de protección a la vejez, al mercado laboral y la política tributaria, el centro de estudios económicos Fedesarrollo presentó este lunes sus propuestas en materia de impuestos.

