Una nueva polémica desató ayer la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al señalar que los precios de la energía en bolsa habían alcanzado en los últimos días por encima de los 800 pesos kilovatio hora. La afirmación la hizo durante el 2.º Congreso Internacional de Hidrógeno, en el que se refirió al proyecto de decreto que está para comentarios del mercado, con el que se busca darle fijar nuevas reglas en materia tarifaria, entre otros aspectos.



Las declaraciones de la ministra Vélez se dieron en momentos en que XM, el operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, informaba por su parte, que el precio promedio de bolsa de energía eléctrica fue de 296,6 pesos/kWh, reflejando una caída de 44,43 por ciento frente a febrero del mismo año, cuando dicho precio se situó en los 533,7 pesos/kWh, cambiando la tendencia alcista que traía hasta ese segundo mes del 2023, indicó la compañía.



Las criticas y comentarios a favor y en contra a lo expresado por la jefe de la cartera de Minas y Energía no se hicieron esperar, algunos advirtiendo que a punta de mentiras el Gobierno buscaba intervenir las tarifas, mientras otros le daban la razón a la funcionaria aduciendo los altos costos que estaban pagando por el servicio de energía en diversas regiones del país.



La información sobre la reducción del costo de energía observado en los últimos días, cuando el precio máximo alcanzado rondó los 400 pesos/kWh, hizo que la funcionaria, a través de su cuenta de Twitter, reconociera que evidentemente sí ha habido una caída en los precios, aunque se defendió al decir que no le mentía al país cuando decía que esos costos había superado los 800 pesos, algo que se dio entre enero y febrero del presente año.

Estimado @Danielbricen, NO miento al país. Dije que estamos tras una metodología que proteja a los usuarios de la fluctuación del precio de energía en bolsa. Esta semana ha estado moviéndose *cerca* de los $400 kWh *pero en enero y febrero se llegó * hasta $865. kWh. 🧵 https://t.co/Hf0nXHvjko — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) April 21, 2023

"Estimado @Danielbricen, NO miento al país. Dije que estamos tras una metodología que proteja a los usuarios de la fluctuación del precio de energía en bolsa. Esta semana ha estado moviéndose *cerca* de los $ 400/Kwh *pero en enero y febrero se llegó * hasta $ n865 Kwh", escribió Vélez en esta red social.



La ministra también reconoció, no obstante, que hubo una imprecisión en el tiempo cuando se refirió a los altos costos que había alcanzado el kilovatio hora de energía en el país en bolsa, pero se mantuvo en el hecho de que este sí había superado los 800 pesos en algún momento del 2023.



En otro Twitter respondió: "Hola @Victorgrosso, tiene razón, hay una imprecisión en la medida de tiempo *de la fecha de esos precios que se alcanzaron*-. Pero SÍ estamos pagando en estos días unas tarifas altísimas *debido al precio en bolsa que llegó a *$ 865 Kwh en hora pico (9 de febrero)", comentó la ministra.



Lo anterio,r en respuesta a un trino, precisamente de Victor Grosso, quien había dicho a través de esa misma red social, que sin desconocer que los colombianos estamos pagando precios altos de energía al consumidor, estos no han alcanzado los últimos días los niveles mencionados por la funcionaria.

Hola @VictorGrosso, tiene razón, hay una imprecisión en la medida de tiempo *de la fecha de esos precios que se alcanzaron*. Pero SÍ estamos pagando en estos días unas tarifas altísimas *debido al precio de bolsa que llegó a* $865. Kw/h en hora pico (9 de febrero). 🧵 https://t.co/SZGAmTPPbT — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) April 21, 2023

