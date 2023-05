Ocho días después de que se conociera el informe de reservas de hidrocarburos -que dejó en evidencia una pérdida en la autosuficiencia de Colombia- se conoció que el Gobierno le pidió la renuncia a Clara Liliana Guatame, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



Esta entidad está adscrita al Ministerio de Minas y Energía y es la encargada de administrar los recursos petróleo y gas natural de Colombia y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación.



Con la salida de Clara Guatame se completan tres renuncias de funcionarios claves y cercanos a la gestión de la ministra Irene Vélez en menos de cinco meses.



La primera fue la de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien dejó el cargo en enero luego de conocerse la mala relación que sostenía con la ministra.



Además de revelar que el el informe de contratos y recursos de hidrocarburos que se usó para justificar que no era necesario firmar nuevos contratos petroleros tenía serios problemas técnicos, económicos y metodológicos.



Cinco meses después de la salida de Belizza Ruiz no se ha nombrado a un viceministro en propiedad y sigue como encargado el director de Energía, Cristián Díaz.



En marzo pasado también se conoció la renuncia del viceministro de Minas, Giovanny Franco, luego de que varios congresistas hicieran una denuncia pública sobre el conflicto de intereses de este funcionario por la relación que tiene con multinacionales mineras. En su reemplazo fue nombrada Johana Rocha Gómez.



De acuerdo con la información conocida por Portafolio, fue la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien le pidió la carta de renuncia a la presidenta de la ANH, que llevaba seis meses posesionada en el cargo.



La decisión también se da poco después de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmara que en seis meses se hará un nuevo informe de reservas, que incluya otros hallazgos.



A pesar de que el informe de la ANH los incluye como contingentes o prospectivos, según el caso, Bonilla aseguró que el objetivo es ver si se pueden pasar o no a reservas.

Esta adición a reservas desde contingentes o prospectivas suele tomar años, puesto que requiere de una gran cantidad de actividad sísmica y de perforación para determinar con certeza los yacimientos y su potencial. No obstante, el ministro aseguró que habiendo hecho este nuevo informe se tomará la decisión de otorgar o no nuevos contratos.



Dentro de los motivos que llevaron a que se le pidiera la renuncia a Clara Guatame está un bajo nivel de conocimiento del sector, que había sido evidenciado por actores de la industria.



No obstante, cabe recordar que en el pasado la funcionaria ya había trabajado en la entidad como vicepresidenta técnica encargada y gerente de información técnica y del conocimiento.



Otro de los puntos señalados es su baja comunicación con los actores del sector y la baja proactividad en su gestión.



Para ocupar su cargo dentro del sector suena el nombre de Andrés Camacho Morales, que hace 10 meses es asesor de la ministra Irene Vélez, después de ser parte de la UTL de la senadora María José Pizarro.



Andrés Camacho es ingeniero y es aspirante a doctor en ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su nombre también genera dudas en el sector porque no ha ejercido directamente en el sector y preocupa su "ideologización", según fuentes consultadas.



De hecho, señalaron que aunque maneja términos técnicos, suele también mezclarlos con posturas ideológicas. Por el momento, la ANH no se ha manifestado al respecto y se espera que Clara Guatame presente su carta de renuncia en los próximos días.