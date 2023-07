A la ahora exministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, fueron varias las cosas que no le salieron bien durante su paso por esa cartera. Algunas de sus posiciones frente a temas como los contratos de exploración, así como el abandono abrupto de una rueda de prensa en el Congreso Minero el año pasado, entre otros, le generaron duras criticas que de alguna manera impactaron de forma negativa su imagen frente a algunos sectores de la opinión pública.



Vélez Torres, filósofa de la Universidad Nacional y con un doctorado en Geografía Política, realizado en Cophenague, llegó al gabinete ministerial del Presidente Gustavo Petro desde el mismo inicio de su actual administración, acompañándolo durante estos 11 meses.



Y si bien en la carta de renuncia que la exfuncionaria publicó en su cuenta de Twitter hace unas horas resalta 35 logros durante el tiempo que permaneció al frente de la cartera de Minas y Energía, en ese extenso listado no hace alusión a las diferentes controversias que generaron algunas de sus actuaciones y posiciones frente a temas relevantes para el país.



Una de las primeras situaciones que tuvo que sortear y de la que no salió bien librada de las criticas, se dio a comienzos de septiembre en pleno Congreso Nacional de Minería realizado en Cartagena, donde la hoy exfuncionaria protagonizó una polémica con un grupo de periodistas durante una rueda de prensa, en la que también participaba Susana Muhamad, ministra de Ambiente, y la cual terminó de manera abrupta



Allí Vélez Torres y Muhamad fueron consultadas por algunos periodistas sobre los temas abordados en el congreso minero y ante la pregunta de un comunicador Vélez respondió: “Son como 50 preguntas en una”.



Si bien los reporteros tomaron la actitud de la ministra, en ese entonces, con jocosidad, Vélez reaccionó de inmediato subiendo el tono ante los periodistas presentes y en adelante la conferencia de prensa se tornó más tensa al punto que la ministra se negó a responder a los requerimientos de la prensa y con molestia, dijo: “Entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar”. Y abandonó ante el desconcierto de los comunicadores.

Lo dicho en Davos

La ministra anunció que no se concederán nuevos contratos. Foto: Cortesía.

Otro de las salidas polémicas de Vélez Torres cuando ocupaba el Ministerio de Minas y Energía, se dio durante su participación en el Foro Económico Mundial realizado en Davos (Suiza), donde señaló que Colombia no firmaría nuevos contratos de exploración de petróleo y gas: "Es una señal de nuestra lucha contra el cambio climático", dijo.



"Sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa", dijo la exministra, quien reiteró en ese mismo escenario, además que: "Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático".



Por su puesto la avalancha de críticas no se hizo esperar de parte de expertos debido al enorme impacto que una decisión de esas magnitudes tendría sobre la economía y las finanzas del país, más aún si esto no obedecía a un proceso ordenado y bien planificado.

Errores de cálculo

Gobierno Petro pretende cumplirle a sus electores al no otorgar más contratos de exploración minera. Foto: iStock

Vélez Torres justificó sus declaraciones basada en el estudio 'Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa', el cual fue presentado el 15 de diciembre del 2022 y sobre el cual algunos funcionarios del propio Ministerio de Minas tenían serias reservas.



En dicho informe, que defendió la exfuncionaria, se afirmaba que las reservas en petróleo y gas llegarían a 2037. Al parecer Vélez en sus cálculos combinó los recursos prospectivos de los contingentes y las reservas, lo cual despertó muchas dudas sobre la veracidad esas cifras, por lo que luego tuvo que salir a aclarar lo dicho en Davos.



Aseguró que ese documento "no es informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera". "Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera como si así lo estuviéramos haciendo es una irresponsabilidad con el país", insistió en su momento.

Diferencias con la viceministra de energía

La ex viceministra Belizza Ruiz y la ministra Irene Vélez. Foto: Gobierno nacional

El informe de reservas también generó una serie de controversias y enfrentamientos al interior de esa cartera, pues al parecer en el mismo se incluyeron nombres de funcionarios que no estaban de acuerdo con los resultados que se presentaban en el mismo, como el de la viceministra de Energía de entonces, Belizza Ruiz, que fue incluido sin su autorización, y que conoció luego de ser publicado.



Esa circunstancia y otros enfrentamientos con su jefe inmediata llevaron luego a que la viceministra presentara su renuncia al cargo, de donde salió a finales de enero pasado haciendo fuertes cuestionamientos a Vélez Torres, como que en el ministerio vio una serie de prácticas que estaban “violando” los principios en el saber profesional. Además, ratificó que la ministra le mintió al país con el informe de reservas de gas y petróleo.



"Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de mi jefe inmediata, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo. Ese es el principal punto de mi deseo de ya no estar allí”, dijo en su momento Ruiz.