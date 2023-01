Si alguna gestión ministerial en el gabinete del presidente Petro origina controversia, es la que realiza la titular de la cartera de Minas, Irene Vélez.



Este cronista le pregunta a qué adjudica ese debate



Cambiar, tomar medidas distintas a las de gobiernos anteriores es siempre difícil. Hay resistencia y hay oposición. Contra los cambios hay ataques superficiales y ataques sobre detalles técnicos, pero realmente es un ataque político.



Pero tengo la impresión de que los ataques son contra usted, contra su supuesto desconocimiento del tema energético, de minas y petróleos…



Yo no creo que sea contra mí como persona. Se ataca la nueva manera de ver la política minero-energética. Y ese es uno de los ejes centrales del nuevo gobierno de Gustavo Petro.



Irene Vélez dice que llegó a la cartera de minas por su experiencia en la defensa del medioambiente. Foto: Presidencia

Perdóneme la contradigo. Es que desde cuando usted asumió el ministerio, la falta de experiencia suya en el tema minero-energético originó las primeras críticas. ¿Lo recuerda?



Sí, pero recuerde usted también que todos los gobiernos anteriores han tenido en la cabeza de este sector a profesionales muy capaces, pero con una visión extractivista del sector minero-energético. Yo llegué a esta cartera por ambientalista y es eso lo que origina la controversia. Mi experiencia es en la academia, es la defensa ambiental y de los derechos territoriales de las comunidades más empobrecidas y marginadas.



Según usted, ¿qué es lo que quieren los críticos de esa política de gobierno?



Pues que en el Gobierno, en la Presidencia y en el ministerio estuvieran personas que ampliaran la política extractiva para asegurar más beneficios económicos, pero sin responsabilidad ambiental, sin respetar los derechos humanos, sin cuidar el agua y todos esos principios que eran tradicionales de esta cartera. Yo no me siento sujeto de la discordia. Esa visión política origina la controversia.



Pero ¿usted cree que es visión política objetar la suspensión que usted ha dispuesto de conceder nuevas licencias de exploración de petróleo? Todos los expertos, incluidos altos funcionarios del Gobierno como el ministro de Hacienda y el director de Planeación, han dicho que la economía colombiana depende de petróleo, gas y carbón…



Nadie niega eso. Incluso decimos que necesitamos utilizar nuevas tecnologías que nos permitan hacer un mayor aprovechamiento de los recursos del subsuelo. Somos un gobierno de tránsito entre el extractivismo y la descarbonización que han acordado todas las naciones del planeta, pero este cambio tenemos que hacerlo entre todas las carteras.

Todos debemos ceñirnos al programa de gobierno en el que está muy clara la política de transitar de una economía extractiva a una economía productiva FACEBOOK

¿Cuáles son las carteras involucradas?



Agricultura, Comercio, pero, fundamentalmente, Hacienda. Todos debemos estar unidos para hacer el tránsito…



Pero no es así. Por ejemplo, el ministro de Hacienda la ha corregido, el director de Planeación no cree factible un cambio inmediato. Inclusive, su viceministra fue prácticamente destituida… No hay uniformidad en el Gobierno…



De mi parte, he estado alineada con la posición del Presidente.

Parecería que en el interior del Gobierno no hay uniformidad…



Yo creo que usted tiene razón en que hay una heterogeneidad en el Gobierno que hace difícil lograr consensos. La manera como el presidente Gustavo Petro decidió organizar su gabinete fue precisamente para darles voz a esas diferentes posturas. Hay ministros que han tenido mucha experiencia en cargos públicos, como el ministro Ocampo o como la ministra Cecilia López, y hay otros que nunca hemos tenido cargos en el Gobierno como yo, como la ministra del Trabajo y muchos de mis colegas. Eso tiene dificultades, pero tiene ventajas. La diversidad también enriquece los debates y la manera de hacer política, pero tiene dificultades porque no es fácil avanzar en la misma dirección. Pero todos debemos ceñirnos al programa de gobierno en el que está muy clara la política de transitar de una economía extractiva a una economía productiva. Y eso tiene que ser un proceso. Lo que hacemos no es un freno. Hay 381 contratos que están vigentes, que tienen derechos adquiridos. De esos 381 contratos hay 35 contratos en fase cero.



Y hubo tres nuevos hallazgos de gas...



Sí.



¿Se van a explotar?



Claro, por supuesto. Se van a explotar normalmente.

La Ministra Irene Vélez Torres asegura que sus decisiones están alineadas con las del presidente Gustavo Petro. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Todo hallazgo que pueda ocurrir en petróleo será estimulado?



Exactamente. Y queremos que la exploración sea efectiva.



Pero cuanta más exploración, más posibilidades de hallazgos, ¿no?



Usted tiene razón, pero fíjese que es un criterio de temporalidad.



¿Por qué?



Porque si se aumenta hoy el número de contratos, el tiempo de exploración será entre 6 y 8 años. Y en ese momento, por la descarbonización global, hipotéticamente, el carbón ya no será competitivo, porque la demanda habrá bajado. El mundo está cambiando, hay una crisis climática y tenemos que cambiar la matriz energética. Que la energía en Colombia y la energía en América Latina sea verde. Queremos ese otro país, con ese otro modelo energético.



El Presidente me nombró porque soy ambientalista. Estoy aquí defendiendo un gobierno de la vida FACEBOOK

¿Colombia puede dejar de depender hoy de la producción de petróleo, de carbón?



No, no, hoy no. En eso el ministro de Hacienda y yo estamos de acuerdo. No podemos dejar de depender hoy del petróleo y del carbón. Pero al reconocer la dependencia hay que acelerar otros niveles de la economía para superar esa dependencia. Y comenzar ya. Y en esto tiene que estar el ministro de Hacienda. Tenemos que ayudar todos a remar para el mismo rumbo.



Pero lo que está ocurriendo es todo lo contrario…



Comparto esa opinión, frente al desafío de tenernos que alinear todos frente a una política que es la política del Presidente. Cada ministerio no puede ser un presidente o una presidenta. Tenemos un jefe, que es quien me dicta para dónde voy yo con mi cartera y yo ejecuto esas orientaciones presidenciales.



Pero ¿no le parece insignificante el aporte que Colombia podría hacer con esa política de no exploración a la lucha contra el efecto invernadero?



El Presidente me nombró porque soy ambientalista. Estoy aquí defendiendo un gobierno de la vida. Efectivamente, nuestra contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero es apenas de 0,5 por ciento de las emisiones globales. Lo que pasa es que nosotros debemos adecuarnos a una decisión que es moral.



La ministra resaltó que sus funciones van acorde con un gobierno que defiende la vida. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Eso qué significa?



Si todos pensáramos como supone su pregunta, nadie daría el primer paso.



Si la posición suya fuera tan entendible, tan comprensible, ¿por qué se ha convertido en la piedra en el zapato del Gobierno? Habrá otro debate de moción de censura a su gestión…



Es una llamada a la hoguera. Este es un cambio. Y los cambios duelen. Los cambios son difíciles, los cambios afectan intereses económicos. Aquí hay una oposición que tiene intereses en la minería, en la industria petrolera, en proteger a los gremios de generación de la energía, y seguramente sus economías se van a afectar. ¿Y por qué se van a afectar? Porque estamos diciendo que no vamos a seguir desesperadamente ampliando la frontera extractiva, vamos a controlar. Vamos a tener principios ambientales y todo eso significa que va a haber cambios y esos cambios duelen.



A propósito del debate sobre reservas, ¿cuáles son exactamente?



Tenemos reservas de gas en P1 hasta ocho años, reservas de gas en P2 hasta 9,2 años. Y en P3 hasta 11,4 años.



¿Qué es P1, P2 y P3?



P1 son reservas probadas; 2P, reservas probables; 3P, reservas posibles.



¿Por qué renunció la viceministra Belizza Ruiz?



Yo le pedí la renuncia porque no pudo trabajar en equipo. Se tiene que ir. Con ella no se puede trabajar.



Pero fue usted quien le sugirió al Presidente que la nombrara…



Sí, confié en su criterio técnico. Yo confié en su experiencia, pero lastimosamente no logré que ella trabajara en la orientación de esta política de gobierno.

Ministra Irene Vélez le pidió la renuncia a la viceministra de Energía, Belizza Ruiz. Foto: @MinEnergiaCo

¿Ante tanta polémica no está aburrida, cansada, agotada?



No voy a mentir, es absolutamente desgastante.

¿Qué es desgastante?



Que todo esto me roba el tiempo, la energía y la dedicación que necesito para hacer los cambios tan importantes que este país requiere y a lo que este gobierno está comprometido. Voy a estar aquí con dedicación hasta el momento en el que el Presidente lo decida. Mientras tanto, quisiera que me dejaran trabajar.



¿Quién?



La oposición.



Pero ¿cuál oposición?



Todas las oposiciones. Aquí está. Es un ataque de muchos flancos.



Las críticas han surgido dentro del mismo Gobierno, el ministro de Hacienda...



A todos y a todas les pido que me dejen trabajar. De verdad necesito eso.



¿Incluyendo sus colegas del gabinete?



Claro, incluyendo nuestros colegas del gabinete, todos tenemos que estar mirando hacia el mismo lado. Si es de afuera, hay muchas fuerzas que nos quieren separar. Si es de adentro, deberíamos todos hacer nuestro mayor esfuerzo para estar juntos.

Voy a estar aquí con dedicación hasta el momento en el que el Presidente lo decida FACEBOOK

El problema es notable con el ministro de Hacienda. ¿Para qué se van a reunir el próximo miércoles?



Sí. Pues para pedirle que por favor trabajemos juntos en esta que es una política de gobierno. En el Consejo Económico de Presidencia estamos discutiendo sobre cómo la economía global va a cambiar. Y esos son argumentos que el ministro de Hacienda tiene que contemplar.



Otro tema. ¿Cómo es el asunto de la regulación de tarifas de servicios públicos?



Tenemos enorme preocupación por los altos precios de las tarifas de energía eléctrica, pues esto afecta principalmente a los estratos 1 y 2 a nivel nacional y por supuesto hay regiones que han percibido estas altas tarifas de la peor manera, como es el caso del Caribe colombiano tanto en las áreas atendidas por Afinia como en las atendidas por Air-e. En septiembre arrancamos con un Pacto por la Justicia Tarifaria que derivó en 4 resoluciones para incentivar acuerdos voluntarios entre generadores de la energía y comercializadores, lo cual derivó en la comercialización de más de 800 contratos. A su vez, se tomaron medidas sobre las restricciones en el componente de la tarifa, así como de la trasmisión, después de dos meses de negociación, entre noviembre y diciembre.



¿Y se cambió la tendencia al alza?



Luego de dos años en que las tarifas de energía solo habían subido logramos detener ese aumento. Hicimos un enorme esfuerzo con el Pacto por la Justicia Tarifaria para rebajarlas. La reducción neta a nivel nacional promedio fue del 5 por ciento. Sin embargo, los últimos incrementos han sido desmedidos y los precios en bolsa están absolutamente disparados.



¿Entonces qué va a asumir el ministerio?



Habrá medidas para que haya una baja efectiva en las tarifas.



¿Qué medidas?



La necesidad de que haya un indexador específico para el sector eléctrico; debe tener la característica de que no se comporte bajo el efecto inflacionario que ha tenido el IPP (índice de precios al productor) durante los últimos dos años. Estamos hablando de la importancia de la valoración del agua para el establecimiento de los precios de la energía porque este no es un criterio claro en las fórmulas tarifarias; el agua no parece tener un valor como el carbón o el gas, cuando son fuentes de energía termoeléctrica. Los criterios de percepción de riesgo, al ser demasiado volátiles, dificultan el control por parte de la Superservicios, así como deja demasiado amplia la definición del precio en el mercado o lo que se conoce como la bolsa de energía. Por eso pido que tanto fuera como dentro del Gobierno me dejen trabajar. Por fuera del Gobierno y dentro del Gobierno.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO