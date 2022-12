El sector petrolero sigue a la expectativa de si el Gobierno permitirá o no que se firmen nuevos contratos para la exploración y producción de petróleo y gas en el país. Aunque la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no ha dado una respuesta concreta al respecto, sí ha sido enfática en asegurar que existen otras prioridades.



Por ejemplo, revisar cada uno de los 32 contratos que están suspendidos para determinar si son viables y se pueden destrabar, además de hacer un acompañamiento cercano a otros 35 contratos que están en una fase preliminar para que no tengan cuellos de botella en un futuro.



Igualmente, ha dicho que seguir haciendo recobro mejorado en el país debe ser una prioridad. "Si hoy Colombia sube su factor de recobro a promedios internacionales (38 por ciento), podríamos contar con un aumento de cerca del 15 por ciento en nuestros recursos de petróleo", aseguró la ministra.



De acuerdo con la funcionaria, cualquier nuevo contrato que, hipotéticamente, se firme en el futuro, sólo lograría entrar en fase de exploración en 8,6 años, pero para esa fecha la demanda mundial de petróleo ya estaría en declinación por la electrificación del sector automotor en países de Europa y Asia.

¿Por qué tenemos que salir a lotear el país, si realmente el momento en el que sabemos que hay una demanda y que los precios están adecuados es hoy?

"¿Dónde va a estar la demanda de esos hidrocarburos que estaríamos descubriendo en ese momento? ¿Por qué tenemos que salir a lotear el país si realmente el momento en el que sabemos que hay una demanda y que los precios están adecuados es hoy?", se cuestionó.



Para el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda, es necesario entender que Colombia no debe dejar de explorar y producir petróleo y gas para hacer una transición energética. "Colombia no tiene por qué disminuir su producción, tampoco dejar de exportar petróleo, debe convertirse en exportador de gas", afirmó.



Además, manifestó que no es incompatible seguir teniendo una industria del petróleo y gas sólida con lograr que la matriz energética sea cada vez más limpia. eso no es incompatible. "Cosa distinta es que políticamente no sea tan atractivo, pero no sigamos engañados, no sigamos en un ilusionismo, cuando la verdad es que el gran perjudicado de un proceso mal hecho van a ser los colombianos", dijo.



Entre tanto, Campetrol considera que la mejor manera de garantizar que en Colombia se dará una transición energética ordenada es por medio de una economía cada vez más competitiva y con estabilidad macroeconómica y jurídica. "Contar con unas reglas de juego claras nos permite tener un país donde coexistan las inversiones de la industria de hidrocarburos en paralelo con las energías renovables", indicó el gremio.



En esa misma línea, afirmó que, para mantener una estabilidad macroeconómica del país, es necesario contar con el sector de hidrocarburos, pues es determinante para la estabilidad fiscal y la balanza de pagos. "Las señales actuales de incertidumbre contra el sector generan un impacto en los mercados que se siente de manera directa en la tasa de cambio, en los indicadores de riesgo país, en el nivel de la deuda externa y tendrán consecuencias directas sobre los precios de la canasta familiar", aseguró.

Con potencial de gas hasta el 2042

La ministra Irene Vélez aseguró que, en materia de gas, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y se agrega el potencial de los recientes descubrimientos que se han dado en costa afuera, se garantizaría el suministro hasta más allá del 2037. Incluso, si se suman los recursos prospectivos actuales, se aseguraría el abastecimiento hasta el 2042.



La presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, dijo que, con este potencial, los inversionistas pueden tener la tranquilidad de que van a contar con gas natural a largo plazo para realizar las expansiones del servicio público a zonas apartadas y rurales que hoy no lo tienen.



También se podrán adquirir más vehículos de transporte de carga y buses vehículos dedicados a gas natural, desarrollar proyectos de hidrógeno, biogás y biometano. “Es fundamental contar en este proceso de transición como un energético que es limpio y económico para brindar respaldo a la intermitencia de las energías eólica y solar”, manifestó la líder gremial.

