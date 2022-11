En el marco del Diálogo Regional Vinculante que se realizó en el municipio de Barrancabermeja, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se volvió a referir al futuro de la minería y el sector petrolero en el país, tras el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro.



“Sea esta la oportunidad para compartir nuestras visiones de Gobierno y desmontar algunos de los mitos que nos han ido creando en los más de dos meses que llevamos de Gobierno. Se ha dicho que queremos acabar con toda la minería y eso es falso”, afirmó.



La ministra también mencionó que muchos pequeños mineros, mineros artesanales y mineros de subsistencia no han podido lograr el reconocimiento sus derechos porque “no se enteraron de los procesos administrativos o porque estos son demasiado costosos o engorrosos para lograr el estatus de legalidad”.



“Durante décadas el Estado ha estado criminalizando a esos pequeños mineros llamándolos ilegales y categorizándolos como por fuera del Estado, precisamente, por no haber logrado ese estatus de legalidad”, agregó.



De acuerdo con la ministra Irene Vélez, la reforma al Código de Minas que se busca realizar va a permitir que los pequeños mineros, los mineros tradicionales y los mineros de subsistencia “logren sus derechos que por décadas han sido negados. Nuestra política propone que ese aprovechamiento de los recursos del subsuelo beneficie a todos los colombianos”.

Otro 'mito' que la ministra de Minas y Energía decidió desmentir fue el relacionado con el sector petrolero en Colombia. "Existe ese rumor de que la exploración y la explotación petrolera acabarán, quiero decirles que es falso porque los contratos existentes se respetarán y tenemos absoluto compromiso con hacer la mejor gestión de esos contratos que hoy tenemos", dijo.



Igualmente, aseguró que "una mejor gestión puede llevarnos a una mayor productividad en el sector petrolero, que nos dará el tiempo y nos dará los recursos para hacer la transición necesaria". Según la ministra, esta transición energética va a ser "gradual, segura, responsable y en beneficio de todos".



Desde el Ministerio de Minas y Energía se están revisando todos los contratos de exploración y producción que ya se han firmado en años anteriores, además de gestionar aquellos que están detenidos o suspendidos por alguna razón.



"Nuestras decisiones son responsables con la ciudadanía, con el sector y con los trabajadores del sector minero energético. Nuestro Gobierno sentará esas bases de la transición garantizando confiabilidad y estabilidad en el sistema energético y asegurando que las fuentes de empleo que este sector ha brindado durante décadas no se van a venir abajo", manifestó la ministra Irene Vélez.



La ministra también aseguró que es necesario reconocer que los recursos del subsuelo son finitos y, como todo recurso finito, “debemos ser conscientes de la necesidad de superar la dependencia que tenemos frente a este recurso. La transición significa ser conscientes de que toda vez que se agotan esos recursos, necesitamos ir construyendo otras economías tanto a escala nacional como a escala territorial”.



Esta diversificación de la economía también es importante para que las finanzas del país no se afecten cuando el precio internacional del petróleo Brent disminuya. “Solamente diversificando la economía podemos asegurar que una vez se desestabilicen los precios, vamos a tener otros recursos y otros modelos andando de tal manera que no se impacten los territorios”, agregó.​