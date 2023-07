Para el lunes se espera que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, deje su cargo luego de que múltiples polémicas se ganaron el protagonismo durante su gestión de 11 meses. Todo dependerá de que el presidente Gustavo Petro le acepte oficialmente su renuncia.



Hace unos días, la Procuraduría y la Fiscalía le abrieron investigaciones por una supuesta extralimitación de funciones en un trámite migratorio de su hijo menor de edad, caso que reveló EL TIEMPO. Además, recibió señalamientos por los contratos que tiene su esposo Sjoerd van Grootheest con el Fondo Colombia en Paz.



Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Con la salida de Vélez, el sector minero energético queda a la expectativa de quién será su reemplazo. Y mientras se define un nombre, desde diferentes sectores expresan lo que esperan de este nuevo funcionario y las prioridades que debe tener en su agenda.

Lo que sí está percibiendo el sector más allá de la salida de la ministra es

Para el director de Óptimas Consultores, Alejandro Lucio, aunque el sector está acostumbrado a cambios recurrentes de ministros en esta cartera, la diferencia con lo que está pasando actualmente es que en los casos anteriores se contaba con "una institucionalidad que funciona".



Hoy en día no hay ministro de Minas y Energía, desde hace seis meses no se tiene un viceministro de Energía en propiedad, tampoco se ha nombrado al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y también falta que se nombren cuatro comisionados de la Creg, pues los actuales están en calidad de encargados desde abril.



"Lo que sí está percibiendo el sector más allá de la salida de la ministra es que la institucionalidad está en encargo. Eso es muy delicado cuando se está al borde de un Niño, que no sabemos si va a ser fuerte, y con un montón de reformas que están pendientes de que se materialicen en el mercado, asociadas a la transición energética", dice Lucio.



También señala que el nuevo ministro o ministra que se nombre debe solucionar varios problemas que está enfrentando el sector eléctrico, como el rezago en la infraestructura y los retrasos que registran los proyectos de generación. "Independientemente de personalizar la discusión, estamos con una institucionalidad a la deriva en un momento muy delicado", agrega.

Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), manifiesta que el cambio en el Ministerio de Minas y Energía debe representar una oportunidad para devolver la certidumbre a uno de los sectores más importantes para la economía del país no solo por el monto de recursos que genera, sino por la inversión social y la generación de equidad en el país.

Colombia viene en un proceso de transición energética que debe continuar de manera

"Colombia viene en un proceso de transición energética que debe continuar de manera justa y segura, que mantenga el flujo de inversiones y que garantice la soberanía energética de mediano y largo plazo", afirma.



Desde el sector minero, son cinco temas los que Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), espera del ministro que designe Petro.



Lo primero es tener un dialogo constructivo sin prevenciones ni estigmatizaciones con el sector empresarial minero, además de una visión clara y concertada con todo el país acerca de la transición energética justa en los territorios mineros.



Esto se suma a la claridad en la administración de los recursos mineros en cuanto a la operatividad de los trámites de los títulos mineros vigentes.



Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

A través de estas energías la apuesta de este

Y si definitivamente el Gobierno Nacional radica en el Congreso de la República la nueva ley minera, Cante señala que "debe ser de verdadero consenso entre los intereses del empresariado minero, las comunidades, los temas ambientales". En esta reforma también se debe garantizar el cumplimiento de los derechos adquiridos y la estabilidad jurídica de los contratos.



En energías renovables, el gran reto será materializar la puesta en operación de los proyectos eólicos y solares, según Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de Ser Colombia, ya que estas iniciativas llevan varios años de atraso debido a trámites y otras circunstancias.



"A través de estas energías la apuesta del Gobierno es lograr la descarbonización, la democratización, la descentralización y tarifas competitivas en el sector energético", manifiesta.



Para esto –dice la líder gremial- es necesario lograr una articulación entre las autoridades nacionales y regionales, las comunidades y las empresas, para que los trámites que están pendientes desde hace años puedan destrabarse y los proyectos entren en operación.



Fernando Vargas (izquierda) e Irene Vélez (derecha). Foto: @FerVargasMen-El Tiempo

Otro reto es promover mecanismos de contratación a largo plazo, como las subastas, para que estos proyectos puedan tener su cierre financiero en un futuro; lograr una estabilidad jurídica y revisar el marco fiscal porque se cambió con la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y está dificultando la viabilidad financiera de los parques eólicos y solares.

Santiago Soto, abogado experto en temas minero energéticos, asegura que "lo mínimo" que se espera del nuevo ministro de Minas y Energía es que sea competente para el cargo y la cartera que ocupa, pues no se puede "cometer otra vez la imprudencia de nombrar a una persona que no tiene ni idea del sector".



En cuanto a los temas prioritarios que debe atender, menciona la reactivación de la exploración de hidrocarburos, la generación y distribución de energía y encontrar el camino de la transición energética. "Eso implica dejar el dogmatismo a un lado y aterrizar en la realidad económica, jurídica y social del país", agrega Soto.



Por ahora, como el posible reemplazo de Irene Vélez suena el exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, quien además es empresario del sector minero energético. Hace parte de Energys Group, una empresa que comercializa minerales, entre otros Carbón.



Personas cercanas al político santandereano aseguraron que fue el propio Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), quien le habría ofrecido el cargo.