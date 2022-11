Tras el ataque a Invima, el presidente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Francisco Rossi, reveló a ‘Blu Radio’ que los ‘hackers’ piden una cuantiosa suma en criptomonedas para restablecer la página web.

El ataque informático fue anunciado por la misma entidad el pasado 3 de octubre en sus redes sociales.



“Esto significa un secuestro de la información, que hace que varias de nuestras plataformas no puedan continuar operando, las hemos suspendido para que el daño se pueda contener y se pueda evaluar antes de reiniciar operaciones”, indicó la institución.



Sin embargo, no es la primera vez que sucede, pues, hace ocho meses, específicamente, el pasado 6 de febrero, Invima tuvo que realizar procedimientos manuales debido a un hackeo que se catalogó como uno de los más graves en la historia del país, pues generó retrasos en el registro de las entradas y salidas de las mercancías.

Ahora, nuevamente la institución se enfrenta a demoras por lo que ellos denominan "un secuestro de la información”.



No obstante, el presidente de Invima aseguró que el término usado por la entidad en su comunicado no es realmente exacto con la situación.



"Esto hace que varias de nuestras plataformas no puedan continuar operando, las hemos suspendido para que el daño se pueda contener y se pueda evaluar antes de reiniciar operaciones. No fue un robo de información, lo que hicieron los hackers fue cambiar el idioma de toda la programación y de toda la documentación de la que dispone la institución”, dijo a ‘Blu Radio’.

Y agregó: “El problema es que el Invima no puede utilizar la información. Se trata de un encriptado. Nuestros sistemas no pueden funcionar. El Invima ya había tenido un ataque en febrero o marzo".

Los nuevos detalles del ataque

A la derecha, Francisco Rossi. Foto: Minsalud

El funcionario, además, dijo que los delincuentes informáticos piden una suma de 5 millones de dólares en criptomonedas (más de 24 mil millones de pesos colombianos) para deshacer el ataque.



"Una de las teorías que tenemos es que los hackers hacen esto porque estos ataques siempre salen en los periódicos y también atacan instituciones privadas, las cuales sí pagan. Esto les sirve para hacer un poco de publicidad", aseguró Francisco Rossi a ‘Blu Radio’.

