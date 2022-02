Las complicaciones logísticas para el transporte de carga, generadas por la crisis mundial de contenedores y visibles en las demoras en los puertos para el despacho de entre 600 y 700 contenedores vacíos diarios, se han visto agravadas por el reciente ataque cibernético al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), cuya capacidad lleva 19 días presentando fallas a causa de un ciberataque que afectó su capacidad operativa.

Y es que a pesar de las medidas adoptadas, como el despacho manual de los trámites mientras se normaliza la plataforma, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le confirmó a EL TIEMPO que, con corte al martes pasado 22 de febrero, producto de la contingencia se registran en los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta un total de 160 contenedores represados.



De acuerdo con la entidad, de esta cifra, 86 de estos contenedores están paralizados en Buenaventura, 58 más en Cartagena, cuatro en Barranquilla y 12 más en el puerto de Santa Marta, situación que, para Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), deja ver que el asunto sigue siendo muy complicado.



“No tengo cifras consolidadas, pero las quejas son todas”, sostuvo el dirigente gremial.

El viernes pasado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió una circular que habilita un trámite extraordinario y temporal para facilitar las operaciones de importación, medida que todavía no surte los efectos esperados, de acuerdo con quienes están al frente del día a día de la nacionalización de mercancías para su entrega en los mercados locales.



Según el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos de Comercio Internacional (Fitac), Miguel Espinosa, tras la emisión de la circular del Invima 1000-001-22 la medida no está siendo muy efectiva, ya que de nada sirve tener la carga en destino si no se puede disponer de ella por no contar con el Certificado de Inspección Sanitaria (CIS).

Proceso engorroso

El directivo explica que con la página del Invima caída, los trámites se están adelantando manualmente, lo cual consiste en realizar el pago en el Banco Davivienda por transferencia o Daviplata. Luego de ello se debe diligenciar un formulario para obtener el número de radicado para la solicitud de la inspección sanitaria.

Una vez se cuente con el número de radicado y el pago asociado, se debe remitir la solicitud a los correos de cada puerto, aeropuerto o paso de frontera (Papf), indicando en el asunto el número de radicado y puerto.



“Actualmente no tenemos una cifra exacta de la carga que se encuentra pendiente por la expedición debido a que no toda la mercancía que llega a puerto cuenta con la documentación para iniciar el trámite, a pesar de que el Invima reporta que lo que llega al correo de agendamiento se atiende en el mismo día y queda en ceros. La dificultad se está presentando en obtener el radicado primero, por todas las solicitudes que se reciben a nivel nacional y, segundo, por la identificación de a quién corresponde ese pago”, explicó.



Y señaló que estarán apoyando los esfuerzos del Gobierno que busquen restablecer lo antes posible la plataforma, y mientras eso sucede, “seguiremos replicando la información entre nuestros afiliados. La idea es no generar extracostos que afecten el comercio exterior del país”.



Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las compañías con historial de bajo riesgo, certificadas como de confianza y seguras para operaciones de importación que deseen adoptar esta nueva medida, deberán diligenciar un formato de contingencia para autorización de traslado de alimentos, materias primas, otros alimentos perecederos, desde el sitio de ingreso a otro sitio que cumpla con las condiciones sanitarias para su almacenamiento.



El requisito es que deben comprometerse a no comercializar ni a distribuir los productos hasta obtener el concepto favorable en la inspección física y documental que garantice que los productos cumplen con las condiciones sanitarias.

Además, se evalúa la opción de habilitar nuevas entidades financieras de recaudo para evitar demoras.



“Hacemos un llamado a los gremios, empresarios y a las entidades estatales a construir juntos soluciones y alternativas para minimizar los efectos de un ataque de esta magnitud al Invima”, dijo Julio César Aldana Bula, director del Invima.

Según la última resolución, la suspensión de los términos legales en trámites, procesos y actuaciones del instituto se amplió hasta este viernes 25 de febrero.

Alta exposición

El año pasado, Colombia sufrió más de 11.200 millones de intentos de ciberataques según datos de Fortinet, una empresa de soluciones de ciberseguridad.Alexánder Ramírez Duque, gerente de Frontech ESET Colombia, una firma de seguridad informática, señaló que en Latinoamérica más del 20 por ciento de incidentes de seguridad son a través de aplicaciones web o servicios web de entidades públicas y privadas.



Y si bien hay tres tipos de ataques, básicamente el troyano (malware que simula ser una aplicación o programa legítimo); el ransomware (malware que secuestra la información de la entidad a cambio de un rescate) y la minería de criptomonedas, que usa el hardware de las empresas y compromete su infraestructura, hay un riesgo mayor, y son las personas.



“La vulnerabilidad más grande de las organizaciones son los colaboradores, la falta de cultura, conciencia y conocimiento en ciberseguridad, sobre todo en esta época que estamos en la modalidad de trabajo híbrido”, expuso Ramírez.

Listo nuevo aplicativo de gestión

La Superintendencia de Transporte desarrolló el aplicativo Sipor, que comenzará a operar el 28 de febrero, el cual permite que las sociedades portuarias puedan reportar diariamente, a través de un único formulario, su capacidad de almacenamiento de contenedores vacíos.



Esto con el fin de realizar seguimiento y hasta advertencias para aquellos agentes que participan en las operaciones logísticas portuarias, buscando mayores eficiencias.

También permite registrar la disponibilidad de almacenamiento que se proyecta para la semana venidera de operación y el resto del mes.