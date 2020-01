Bitcoin o criptomoneda, inversión que escapa a efecto del coronavirus

Un activo está escapando al impacto de la propagación del coronavirus: el bitcoin. La principal criptomoneda mundial llegó a subir a US$9.142,80 el martes, un nivel visto por ultima vez a principios de noviembre. Otras monedas tambien repuntaron.



El indice Bloomberg Galaxy Crypto llegó a subir un 1,7 % a un máximo de más de dos meses.

Los aumentos se producen tras el deslucido rendimiento de la semana pasada antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, que algunos esperaban que desencadenasen una desaceleracion en la negociación.



Entre las explicaciones para el rally destacan el nuevo potencial del bitcoin como valor refugio en medio de movimientos de riesgo impulsados por la propagación del virus.



Nikolaos Panigirtzoglou, de JPMorgan Chase & Co., dijo la semana pasada que las opciones de la criptomoneda han tenido "un comienzo decente".



"Algunos fondos de alto riesgo que no necesariamente tienen una visión basada en fundamentos sobre la dirección de bitcoin podrían ver oportunidades en la volatilidad de la negociación", escribió Panigirtzoglou en un comentario el viernes.



"La reputación y credibilidad del CME en los mercados de derivados de Estados Unidos en general podría ser una ventaja significativa para atraer a esos posibles participantes de mercado".



Charlie McElligott, de Nomura Securities International, senalo en un comentario el lunes que los rendimientos reales a cinco años de Estados Unidos fueron los más negativos desde abril de 2017 "y actuaban como un importante catalizador alcista para el oro y el bitcoin".



Por supuesto, el bitcoin también es famoso por su volatilidad. A finales de 2017 se volvió parabólico para alcanzar unos US$ 19.000, antes de volver a desplomarse durante el año siguiente. En 2019 sufrió grandes vaivenes. Comenzó el año justo por encima de los US$ 3.000 y llegó a casi US$14.000 en junio antes de despedir diciembre en US$ 7.158.



BLOOMBERG