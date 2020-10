Covid ha fortalecido inversión responsable en el mundo

Las empresas que se comprometen con la inversión responsable en el mundo aumentan y la pandemia ha fortalecido la conciencia de los líderes de negocios. Sobre ese tema se dialogará hoy en el 'Foro inversión responsable: retos y avances en Colombia y el mundo', organizado por Corficolombiana con la red Principles of Responsible Investment (PRI).



Desde las 9 de la mañana de este jueves se realizará el encuentro virtual, y además de María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana; Diego Mora, de BlackRock, y Felipe Gómez, de Ashmore, intervendrá Fiona Reynolds, directora de PRI, red respaldada por las Naciones Unidas. La directora habló con este diario. (Le puede interesar: 'Abecé de la nueva renta vitalicia inmobiliaria con hipoteca inversa').

¿La pandemia aceleró las decisiones de los inversionistas, relacionadas con los impactos sociales, ambientales y de gobierno?



Al principio de la crisis por covid-19, algunas personas nos dijeron que temían que los problemas de Gobierno Ambiental, Social y Corporativo (ESG) se quedaran por el camino, mientras inversionistas y empresas luchaban por mantenerse a flote, esforzándose frente a las preocupaciones más inmediatas y la gestión de crisis. Afortunadamente, lo contrario ha demostrado ser cierto. En el PRI nunca hemos visto a nuestros signatarios más comprometidos en cuestiones de ESG y estamos viendo niveles récord en la aceptación de estrategias de sostenibilidad.



(En contexto: 'Bonos verdes ya han movilizado 1,5 billones de pesos en el pais')



Según Morningstar, en el primer semestre las entradas netas a los fondos ESG en Estados Unidos alcanzaron los 21.000 millones de dólares, llegando casi a la cantidad total de todo 2019. Los datos de Blackrock señalan que el 88 por ciento de los índices sostenibles superaron a sus homólogos no sostenibles del primero de enero al 30 de abril de este año.



En el PRI hicimos un estudio de nuestra propia base signataria. Poco más de la mitad de encuestados indicaron que se habían comprometido con compañías en cuestiones relacionadas con el covid-19 durante la última temporada de asambleas generales de empresas. El 63 por ciento tenía planes de involucrarse con compañías en cuestiones relacionadas con la pandemia después de la temporada.



¿Una organización cómo puede unirse a PRI?



Las organizaciones pueden ser signatarias si entran en una de estas categorías: propietarios de activos que representan a los titulares de ahorros de jubilación a largo plazo, seguros y otros activos; gestores de inversión que gestionan o controlan fondos como terceros, sirviendo a un mercado institucional o minorista, proveedores de servicios que ofrecen productos o servicios a propietarios de activos o gestores de inversión que muestran su compromiso con la prestación, desarrollo y promoción de servicios que apoyen la implementación de los principios.



El PRI es una gran carpa, por lo que damos la bienvenida a organizaciones de todos los tamaños y en todas las etapas de la evolución de la sostenibilidad.

¿Cómo se garantiza que los firmantes efectivamente cumplen los principios?



Cada año, los signatarios deben informar al PRI, demostrando cómo están integrando los principios PRI en todas las clases de activos en las que invierten. Marcamos sus esfuerzos y les damos una puntuación. Creemos que el proceso de presentación de informes y su requisito de revelar el avance en ESG nos distinguen.



En 2019, en nuestra conferencia anual anunciamos los primeros receptores del Grupo de Líderes PRI y de los Premios PRI. Creemos que reconocer un rendimiento sobresaliente animará a los inversionistas a esforzarse por obtener las mejores prácticas.



¿Cuántas organizaciones colombianas hacen parte?



Actualmente hay 18 signatarios colombianos, incluyendo a Protección S.A. que en enero se convirtió en el propietario de activos número 500 signatario del PRI. En el último año, la región de América Latina ha dado cuenta del mayor crecimiento del PRI y vemos un enorme interés de los inversionistas de América Latina sobre cómo pueden utilizar estrategias de inversión sostenibles.

En el PRI nunca hemos visto a nuestros signatarios más comprometidos en cuestiones de ESG y estamos viendo niveles récord en la aceptación de estrategias de sostenibilidad FACEBOOK

TWITTER

¿Hay organizaciones que hayan dejado PRI por no cumplir compromisos?



Las organizaciones abandonan el PRI por varias razones: por no completar el requisito del informe anual o por no pagar sus cuotas anuales. Algunas organizaciones terminan saliendo por una fusión o adquisición. Este año, por primera vez, eliminamos signatarios por no cumplir con los requisitos mínimos que establecimos.



¿Se modifican los requisitos y pueden ser más estrictos?



En 2018, el PRI implementó los requisitos mínimos para la membresía. Los signatarios existentes y futuros propietarios de activos y gestores de inversión que no cumplan durante dos años, después de un amplio compromiso con el PRI, serán dados de baja. El aumento de la rendición de cuentas del PRI como organización es una de las áreas de interés de nuestro Plan de 10 años para la inversión responsable.



También continuamos revisando nuestra metodología de presentación de informes para asegurarnos de que sigue siendo adecuada. Por ejemplo, el año pasado, anunciamos que haríamos obligatorios varios de nuestros indicadores de riesgo climático para los signatarios del PRI en 2020.



¿Existen actividades económicas que tengan las puertas cerradas para recibir financiación de los signatarios del PRI?



El PRI no es una organización de inversión. No asesoramos a nuestros signatarios sobre sus inversiones individuales o en la selección de acciones.



Nuestros signatarios también trabajan en diferentes entornos regulatorios; en algunos países, el entorno regulatorio y las leyes significan que no se puede invertir en algunos sectores. Por lo tanto, la exclusión es parte de lo que hacen, que es un tema muy válido. Lo mejor de la clase es obviamente otro. Por ejemplo, puedes decir: "Bueno, invertiremos en este sector en particular, pero solo vamos a invertir en las compañías que hacen ciertas cosas que están en la cima de su campo". Con suerte, eso alienta a otros en ese sector a mejorar su desempeño.



Muchos de nuestros signatarios filtrarán activamente para ciertas acciones, por ejemplo, tabaco, alcohol o juegos de azar. Esto es particularmente cierto en el caso de las organizaciones basadas en la fe.



Con los productores de petróleo y gas, muchos signatarios optarán por participar con esas empresas para tratar de cambiar su comportamiento, por ejemplo, alentándolos a pasar de fuentes de energía que consumen mucho carbono hacia alternativas bajas en carbono, como las energías renovables.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS