Inversión extranjera directa en América Latina cayó a niveles de 2010

La pandemia del coronavirus hizo retroceder la inversión extranjera directa (IED) en América Latina a niveles no vistos en la última década, al provocar una caída del 34,7 por ciento en el flujo de capital el año pasado, el mayor descenso desde el que se registró en 2009, durante la Gran Recesión.



“Las entradas del extranjero fueron las menores desde 2010, una gran caída que da continuidad a una tendencia a la baja que comenzó en 2013”, lamentó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.



La región recibió US$ 105.480 millones de trasnacionales el año pasado, lo que implica una caída interanual de US$ 56.000 millones y un retroceso que va en sintonía con el promedio mundial, que experimentó una caída de la IED del 35 por ciento, según datos del organismo de la ONU.



Ante este panorama, la IED hacia Colombia también se vio fuertemente afectada en 2020, pues según la Cepal ingresaron un total de US$ 8.100 millones, una cifra muy lejana a los US$ 14.313 millones de 2019 o los US$ 11.535 millones del pasado 2018.



No obstante, Colombia se mantiene entre los principales receptores de recursos desde el exterior de forma directa, por detrás de Brasil (US$ 44.661 millones), México (US$ 31.365 millones) y Chile, que logró atraer US$ 8.528 millones.



A nivel general, el informe da cuenta de cómo se ha modificado el mapa de los inversores, pues cayeron los flujos de las empresas europeas, las principales inversionistas y que hasta 2019 concentraban más de la mitad, y aumentó la influencia de Estados Unidos y China. La proporción de capital que llegó desde Europa cayó al 38 por ciento, mientras que el de EE. UU. ascendió hasta el 37 por ciento en la región.



En Colombia, aunque se vio una caída, Estados Unidos se sigue manteniendo como el principal inversor, con US$ 2.241 millones, seguido de España (US$ 1.753 millones) y Países Bajos (US$ 1.116 millones).



En cuanto a los sectores a través de los cuales se ingresó más dinero en el país, resalta el de servicios, que atrajo US$ 4.905 millones, seguido de recursos naturales con US$ 2.589 millones.



También vale la pena resaltar que la mayor parte de la inversión extranjera directa que ingresó el año pasado en Colombia se dio por aportes de capital, rubro que sumó US$ 3.987 millones, mientras que US$ 2.577 millones fueron por préstamos entre empresas y US$ 1.585 por la reinversión de utilidades.



Durante la presentación, Bárcena agregó que “China está ganando protagonismo como inversor sobre todo a través de fusiones y adquisiciones, sector en el que pasaron de un 1,7 por ciento de participación entre 2005 y 2009 a un 16,3 por ciento entre 2015 y 2019, con especial interés las energías verdes, transporte y redes digitales”.



Y la funcionaria aseguró que las perspectivas no son mucho mejores. “El panorama va a seguir siendo muy complejo en 2021, año en el que esperamos un crecimiento de la IED mundial de entre el 10 y el 15 por ciento, sin embargo el panorama menos optimista le tocará a África y América Latina y el Caribe”, concluyó.



*Con información de EFE