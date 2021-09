Inversión española en Colombia superó a la de EE. UU.

El 2 de junio se hizo una reunión entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Procolombia, la embajada española y su oficina comercial (Icex) para escuchar a las empresas españolas en el país y, dado que se enfrentaban bloqueos de vías, conocer de sus problemas y dificultades. A la cita asistieron 18 compañías.



Tras analizar la coyuntura, el Gobierno indagó sobre el ambiente y perspectivas de sus proyectos en Colombia y siete firmas anunciaron la ampliación de sus inversiones en el corto plazo, en renglones como energía eólica, infraestructura vial y hospitalaria, salud, tecnología y servicios financieros.



El monto anunciado de nuevas inversiones supera los 2.500 millones de dólares con más de 8.000 empleos nuevos. Pero la cifra es mayor pues hay otros proyectos en agroindustria y saneamiento básico que están en proceso de registrarse o de anunciarse. Varios proyectos y nuevas inversiones serán confirmadas por el presidente Duque en su visita de esta semana.



La inversión extranjera de España en Colombia ha sido significativa desde hace años, pero hoy ya no se concentra en banca, comunicaciones y comercio. Ha evolucionado a otros sectores que han adquirido especial relevancia.



Entre 2015 y 2017, se registraron inversiones extranjeras de España en el Banco de la República por 5.399 millones, que representaron el 13,5 por ciento del total ingresado al país y para el período 2018 - 2020 la cifra subió a 5.399 millones, aumentando la participación al 23,6 por ciento a llegar el total a 25.147 millones.



Por encima de esa evolución favorable de años anteriores, hay otro factor muy importante para destacar en el pasado reciente y es que tradicionalmente la inversión de Estados Unidos es la más grande del país, pero las primeras cifras de 2021 muestran que España ha pasado a ocupar el primer lugar en los datos del primer trimestre: su monto es de 447 millones contra 418 millones de Estados Unidos, con una participación de 18 y 15 por ciento respectivamente.



En el primer semestre de 2020, España también fue primero con 1.142 millones de dólares contra 965 millones de los Estados Unidos. Así este año, la contribución española podría pasar de los US$ 2.000 millones.



“La inversión de España es muy relevante para Colombia no solo por compartir valores, conocimiento y cultura que llevan a que las empresas jueguen como locales, sino porque conocer el mercado y los requerimientos es relativamente fácil”, considera Juan Gabriel Pérez, ex director de la agencia Invest In Bogotá, entidad adscrita a la Cámara de Comercio de Bogotá y que promueve la inversión privada en la capital. El modelo ha sido seguido en otras regiones, como Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.



De acuerdo con el censo de Invest in Bogotá, en los últimos cinco años se han instalado en el país 147 empresas con capital español, con 225 proyectos en 25 actividades y casi 13.000 empleos.



La consolidación y auge de la inversión española en Colombia es un proceso que lleva tiempo y que ha usado instrumentos específicos como la presentación y promoción de proyectos periódicamente a los potenciales inversionistas, en distintas áreas, no solo de extracción de petróleo y minerales.



Por ejemplo, desde hace varios años, se realiza en el país el Colombia Investment Summit, CIS, organizado por Procolombia, que reúne a inversionistas interesados en un cuaderno de proyectos seleccionado con cuidado y ya en fase de factibilidad.



En la edición del año pasado se presentaron alrededor de 230 proyectos en infraestructura, tecnología, agroindustria, energía, turismo, metalmecánica y ciencias de la vida, para los cuales hubo más de 1.000 citas de negocios acordadas con más de 550 inversionistas de Europa, Asia, Latinoamérica y Norteamérica. En octubre 2021, se hará la sexta versión.



“El Colombia Investment Summit representa una oportunidad para concretar la llegada de mayor inversión de eficiencia a las regiones, generando empleos de calidad y transferencia de tecnología, desarrollo y mayor competitividad, contribuyendo a la reactivación y crecimiento económico de nuestro territorio”, dice Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



España es el primero de Europa y segundo en el mundo que muestra gran interés por los proyectos. El año pasado por ejemplo participaron más de 60 empresas ibéricas en la ronda y una centena de empresarios participaron en las jornadas académicas sobre la realidad del país en los distintos frentes.



El atractivo de Colombia para las empresas de España se refleja en las más de 600 empresas de ese país asentadas aquí en distintas actividades.



“Colombia mantiene su atracción para las empresas españolas, en un momento en el cual la región enfrenta problemas y una inestabilidad agravada por la pandemia. Las instituciones colombianas son sólidas y todos creemos que seguirá así”, advierte Narciso Casado, director de la CEOE de España, gremio que se asimila a la Andi de Colombia.



El tema será uno de los asuntos que mayor atención prestará el presidente Iván Duque en su corta visita a España, este 16 y 17 de septiembre. En un foro organizado por Procolombia, ICEX, CEOE y Cámaras de Comercio de España, el primer mandatario les hablará y responderá preguntas a poco más de cien empresarios en una de los escenarios más emblemáticos de Madrid, La Casa de las Américas, aforo reducido por efecto de la pandemia, luego que horas antes se firme un nuevo Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que se suma a la Ley 1082 de 200 para evitar la doble tributación entre los dos países.

Protección de inversión

El 16 de septiembre, en el Palacio de la Moncloa, en el que el mandatario español Pedro Sánchez recibirá a Iván Duque, uno de los actos más importantes es la firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que hacen empresas en uno u otro país. El Acuerdo regirá por 10 años y extiende el firmado en el 2005 por ambos gobiernos.



Su objetivo es fomentar la cooperación económica para beneficio mutuo de los dos países, potenciar el desarrollo sostenible y proteger la inversión de las partes contratantes en el otro territorio mediante condiciones favorables para su realización y mantenimiento.



La prórroga del acuerdo ha sido una petición de empresas de ambos países, entre ellas varias colombianas que tienen plantas instalados en España en sectores como alimentos procesados, dulces y galletería, servicios profesionales y legales y transporte, entre otros.



En el caso colombiano se destacan Colombina, Masglo, Postobón, Leonisa, Totto, Crepes and Wafles, varias firmas constructores y otras pequeñas y medianas registradas. Información preliminar de un inventario de emprendedores colombianos en España ronda los 1.000 negocios, entre los cuales hay 200 restaurantes y venta de comestibles.



El acuerdo será firmado por las ministras de Industria, Comercio y Turismo de España y Colombia, María Reyes Maroto y Ximena Lombana.

