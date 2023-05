Por primera vez en la historia la energía solar eclipsará la producción de petróleo. La inversión global en energía limpia está en camino de aumentar a 1,7 billones de dólares en el 2023, así lo considera la Asociación Internacional de Energía (AIE), en un reciente informe.



De acuerdo con la AIE, la inversión en tecnologías de energía limpia está superando significativamente el gasto en combustibles fósiles, ya que las preocupaciones de asequibilidad y seguridad provocadas por la crisis energética global fortalecen el impulso detrás de opciones más sostenibles.

El informe concluyó que se prevé que se inviertan alrededor de 2,8 billones de dólares en el mundo en energía en el 2023, de los cuales se espera que más de 1,7 billones de dólares se destinen a tecnologías limpias, incluidas energías renovables, vehículos eléctricos, energía nuclear, redes, almacenamiento, combustibles de bajas emisiones, mejoras de eficiencia. y bombas de calor. El resto, poco más de 1 billón de dólares, se destina al carbón, el gas y el petróleo.

Según el último informe de inversión en energía mundial de la AIE, se espera que la inversión anual en energía limpia aumente un 24 por ciento entre 2021 y 2023, impulsada por las energías renovables y los vehículos eléctricos, en comparación con un aumento del 15 por ciento en la inversión en combustibles fósiles durante el mismo período.



El 90 por ciento de este aumento -señala el informe- proviene de las economías avanzadas y de China, lo que presenta un grave riesgo de nuevas líneas divisorias en la energía global si las transiciones de energía limpia no repuntan en otros lugares.



“La energía limpia se está moviendo rápido, más rápido de lo que mucha gente cree. Esto es claro en las tendencias de inversión, donde las tecnologías limpias se alejan de los combustibles fósiles”, dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.



“Por cada dólar invertido en combustibles fósiles, alrededor de 1,7 dólares se destinan ahora a energía limpia. Hace cinco años, esta proporción era de uno a uno. Un ejemplo brillante es la inversión en energía solar, que superará la cantidad de inversión destinada a la producción de petróleo por primera vez”, explicó Birol.

Energía solar, en punta

La energía solar sigue siendo líder en la producción de energía limpia. Según el informe de AIE, se espera que las tecnologías eléctricas de bajas emisiones representen casi el 90 por ciento de la inversión en generación de energía. Los consumidores también están invirtiendo en usos finales más electrificados. Las ventas globales de bombas de calor han experimentado un crecimiento anual de dos dígitos desde 2021. Se espera que las ventas de vehículos eléctricos aumenten un tercio este año después de haber aumentado en 2022.



El informe también señala que las inversiones en energía limpia se han visto impulsadas por una variedad de factores en los últimos años, incluidos períodos de fuerte crecimiento económico y precios volátiles de los combustibles fósiles que generaron preocupaciones sobre la seguridad energética, especialmente después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.



Sin embargo, se espera que el gasto en exploración y producción de petróleo y gas aumente un 7 por ciento en 2023, volviendo a los niveles de 2019. Las pocas compañías petroleras que están invirtiendo más que antes de la pandemia de covid-19 son en su mayoría grandes compañías petroleras nacionales en el Medio Oriente.



Dice la AIE que muchos productores de combustibles fósiles obtuvieron ganancias récord el año pasado debido a los precios más altos de los combustibles, pero la mayor parte de este flujo de efectivo se destinó a dividendos, recompra de acciones y pago de deuda, en lugar de volver al suministro tradicional.

No obstante, según la AIE, el repunte esperado en la inversión en combustibles fósiles significa que aumentará en 2023 a más del doble de los niveles necesarios en 2030 en el escenario de emisiones netas cero para 2050 de la AIE. La demanda mundial de carbón alcanzó un máximo histórico en 2022, y la inversión en carbón este año está en camino de alcanzar casi seis veces los niveles previstos en 2030 en el Escenario Net Zero.



El gasto de capital de la industria del petróleo y el gas en alternativas de bajas emisiones, como electricidad limpia, combustibles limpios y tecnologías de captura de carbono, fue menos del 5 por ciento de su gasto upstream en 2022. Ese nivel cambió poco con respecto al año pasado, aunque la proporción es mayor para algunas de las mayores empresas europeas.



El análisis de la AIE destaca que las mayores deficiencias en la inversión en energía limpia se encuentran en las economías emergentes y en desarrollo. Hay algunos puntos brillantes, como inversiones dinámicas en energía solar en India y en energías renovables en Brasil y partes de Medio Oriente.



Sin embargo, la inversión en muchos países se ve frenada por factores que incluyen tasas de interés más altas, marcos de políticas y diseños de mercado poco claros, infraestructura de red débil, servicios públicos con dificultades financieras y un alto costo de capital. La comunidad internacional debe hacer mucho más, especialmente para impulsar la inversión en las economías de bajos ingresos, donde el sector privado se ha mostrado reacio a aventurarse.

