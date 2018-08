El Grand Hyatt Bogotá, listo para entrar en operación

Luego de 50 meses de obra, precedidos por un período de estructuración de cuatro años, el hotel Grand Hyatt, ubicado en Bogotá y que será el cuarto de su tipo de la prestigiosa cadena estadounidense en América Latina, inicia operaciones esta semana. Édgar Solano, gerente general de Construcciones Planificadas, compañía encargada de la obra, subrayó la forma como casi con 500 proveedores, entre locales y extranjeros, se logró cumplir con los exigentes filtros de Hyatt en cuanto a la calidad de los materiales y acabados.

¿Cuánto duró la obra?

Desde julio del 2014 hasta la fecha son 50 meses. Y en todos los pasos previos fueron otros cuatro años de estructuración, diseño arquitectónico y de interiores, compras y demás. En total, lleva 8 años.



¿Cómo se concibió este proyecto?

En el 2008 se inició el plan maestro de la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, compuesto por 17 torres, de las cuales son 15 de oficinas, el hotel y un centro de artes, dispuestos en torno a un paseo urbano de aproximadamente 550 metros. De esas 15, en este momento llevamos seis.



Iniciamos con un enfoque corporativo de edificios de oficinas, pero nos dimos cuenta de que los grandes centros financieros de las ciudades americanas y europeas empiezan a desarrollar este tipo de proyectos con usos mixtos. En la zona lavivienda ya la tenemos, al igual que el tema comercial (Gran Estación), los edificios de gobierno como el CAN, la Gobernación, los tribunales y la Fiscalía. Entonces vimos la importancia de ofrecerle algo diferente a la ciudad y comenzamos a cambiar algunos edificios, concebidos para oficinas, por el hotel.



¿Cómo llegó Hyatt?

Cuando iniciamos un proyecto hace unos 8 o 10 años, que era el Latin America Trade Mart. En ese momento los contactamos para hacer un hotel Hyatt de una categoría más baja. El proyecto no funcionó, pero el grupo quedó con la idea de hacer el hotel y nos volvimos a acercar, pero ya no con esa categoría sino con una mucho más alta, y llegamos al Grand Hyatt.

Édgar Solano, gerente de Construcciones Planificadas. Foto: Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Por qué no funcionó?

Básicamente, lo que no funcionó fue el proyecto, que hacía necesario un hotel. Era un centro comercial de mayoristas, en asocio con Pedro Gómez. En ese momento cayó un poco la economía, y, como era un concepto diferente, no llegamos al punto de equilibrio y lo descartamos.



¿Cómo definieron las tareas entre la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y la cadena Hyatt?

La inversión total es del grupo, a través de una de sus empresas, y con Hyatt tenemos varios contratos. El primero es un acompañamiento técnico que garantiza que desde la planeación se estructurara un proyecto con los estándares de Hyatt.



Luego viene otra parte de Hyatt en la obra, que supervisó que lo que proyectamos en etapa de diseños realmente se desarrollara, y luego viene la operación.

El gerente ya lleva un año acompañándonos a hacer todas las compras, validando sillas, mesas y lámparas, y todos los objetos, más la operación de todos los espacios.



¿Qué rol tenían ustedes?

Construcciones Planificadas fue el gerente, diseñador local de arquitectura y de diseño interior, y el constructor. Hyatt solicitó arquitectos con experiencia en desarrollos de este nivel; salimos a buscar un diseñador y llegamos a una firma con base en Chicago que se llama Goettsch Partners, que hizo la arquitectura principal, y nosotros desarrollamos la arquitectura local.



Lo que hicimos fue ‘alpargatizar’ todos los diseños para poderlos hacer viables, y lo mismo en el diseño interior, para lo cual estuvo la firma Echeverría Edwards.

Se trabajó muy de la mano para ver, además de las especificaciones internacionales, qué proveedores locales podrían traer el papel de colgadura, el piso, el cielo raso, la madera, entre otros. También nos encargamos de toda la dotación, acabados, muebles y el menaje.

Construcciones Planificadas

fue el gerente, diseñador local de arquitectura y de diseño interior,

¿Cuántos empleos generó la obra y cuánto dará el hotel?

Contando el personal directo, contratistas y mano de obra indirecta, alcanzamos a generar 13.000. En la operación arrancamos con 350 empleos directos y alrededor de 1.200 indirectos. La idea es llegar a que esos 350 sean luego 500 empleos directos. Solo durante la construcción tuvimos unos 240 proveedores y contratistas. Si contáramos todo el mobiliario, serían unos 500. Compramos 350.000 objetos, desde la cuchara, las ollas, la vajilla, la lámpara, el mueble hasta la fachada del edificio, entre otros.



¿Cuánto sumó la inversión?

Todo, incluyendo el lote, el costo directo de construcción, los costos indirectos, que son los honorarios legales, financieros, trámites y diseños, más todo el mobiliario y acabados, fueron 180 millones de dólares.



¿Cómo se distribuyen los ingresos?

La inversión total es del grupo, y la operación está a cargo de Hyatt durante 20 años. Como en todo negocio de este tipo, hay unas condiciones de ocupación inicial. La idea es arrancar con un nivel de entre el 20 y el 25 por ciento, que ya lo estamos logrando por la gran acogida que ha tenido.



En los meses de preoperación han vendido mucho el proyecto en el tema corporativo. La proyección es cerrar el año entre el 40 y el 45 por ciento. El siguiente año, la idea es llegar a un 50 por ciento de ocupación y luego tratar, en el tercer año, de tener el nivel de Bogotá, del 60 al 65 por ciento.

¿En cuánto tiempo se proyecta recuperar la inversión?

Hacemos unos modelos, pero depende mucho del mercado. Las economías bajan y suben, pero creería que el retorno de la inversión debe ser de entre 15 y 20 años.

Tenemos la tranquilidad de que la marca va a halar mucho. En Latinoamérica hay cuatro Grand Hyatt, incluyendo este. Son hoteles de muy alto estándar, que es una oferta que aún le faltaba a Bogotá. Es un hotel enfocado a negocios, pero también familiar, precisamente por las comodidades y su localización. Está muy cerca de todo.

OTRAS NOVEDADES



Eventos y membresías, factores diferenciadores



En los 77.400 metros cuadrados construidos del Grand Hyatt, distribuidos en 14 pisos, hay una oferta de 373 habitaciones, complementada con tres niveles de amenities, entra ellas el restaurante Capitalino (en alusión a Bogotá), el lobby, zonas de bar, la patisserie, zonas de descanso y de espera, más una amplia área de eventos. Según Solano, esta es la principal fortaleza del hotel, pues el Grand Ball Room puede albergar a 1.250 personas en tipo auditorio.



Y con mesas, para matrimonios y diferentes eventos, la capacidad es de 650 personas. Además está El Dorado Ball Room, para 600 personas en auditorio y 450 en mesa, más 11 salas con capacidad total de entre 300 y 400 personas.



En el tercer nivel se construyó el Zaitania Spa, de 3.000 metros cuadrados, con 11 salas de tratamiento más un circuito hídrico y una piscina semiolímpica.

Según el directivo, Hyatt tiene un esquema de membresías a nivel internacional muy fuerte, y por ello hay convenios con aerolíneas, multinacionales americanas y la Embajada de Estados Unidos, que se planea robustecer en el país mediante la vinculación de directivos y ejecutivos de las empresas cercanas, como Avianca, Argos, las agencias de infraestructura e Hidrocarburos, la Cámara de la Infraestructura y la población cercana, para que puedan utilizar el spa sin ningún inconveniente.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

_TWITTER: @omarahu