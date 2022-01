Las posibilidades de inversión cada vez son más. Por eso, es importante hacer una buena elección de acuerdo a su capital y objetivos a corto y largo plazo.



El salario mínimo aumentó en un 10,07 por ciento, la inflación está por encima del 5,6 por ciento y se está a la espera del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2021. Factores que debe tener en cuenta para sus finanzas personales y posibles inversiones.



(Puede leer también: Las 10 tendencias que la pandemia dejó en los consumidores para 2022)

Una forma para rentabilizar su capital es la inversión. De acuerdo con Investopi, la plataforma de educación financiera para no financieros, “invertir es la única forma de generar riqueza y cualquier persona puede hacerlo. El éxito consiste en tener disciplina y buenos hábitos financieros, así como contar con unas metas claras y definir las herramientas que le permitan llegar hasta ellas”.



Por ello, Marcela Granada, CEO de Investopi, da algunas recomendaciones si está pensando en invertir este 2022.

Invertir en dólares

El dólar en los últimos meses se ha mantenido cerca o sobrepasando los 4.000 pesos. Durante 2021 tuvo una devaluación del 16% en comparación con el precio del 2020.



Estos cambios son materia de interés para quienes puedan invertir. En estos casos, no se trata de comprar y guardar dólares. Por el contrario, se debería buscar tener dólares digitales en diferentes aplicaciones.



“Así se podrán convertir los recursos a una moneda en la que se disminuye el efecto inflacionario y se conserva el valor del capital, además de la posibilidad de transarlo de forma segura”, explica Granada.



(Lea también: ¿En qué beneficia a Colombia el aumento de precios del petróleo?)

Comprar acciones

Actualmente, la inversión con acciones es más sencilla y accesible que hace unos años. Distintas empresas, con diferentes bienes y servicios, tienen opciones variadas para los nuevos inversionistas.



En estos casos, no se requieren de grandes capitales para entrar al mercado. Incluso, se puede empezar a invertir en la Bolsa de Valores con menos de 100 dólares a través de diferentes aplicaciones como Hapi o Trii.

Criptomonedas

Esta es una buena alternativa para invertir con diferentes activos. En este caso, hay que advertir hoy en día no hay ninguna ley en Colombia que regule las criptomonedas.



“El bitcóin pasó de ser una moda para convertirse en un activo de resguardo de valor como el oro. Claro que se debe tener en cuenta que es un activo de volatilidad extrema, por lo que no es apto para cardíacos. En otras palabras, no es la inversión para los que prefieren la seguridad sobre sus recursos”, dice Granada.



Las criptomonedas son activos con rentabilidad variable. Es decir, no es posible tener una proyección de ganancia fija de acuerdo a la inversión. Por eso, es importante informarse previamente y conocer el mercado a la hora de invertir con ese mecanismo.



(Le recomendamos leer: La inversión extranjera avanza hacia recuperación de niveles prepandemia)

Apuesta por el agro

Este es uno de los sectores con mayor proyección en el país, de acuerdo con Granada. Por sus posibilidades de exportación, son altos los beneficios que de allí se pueden adquirir.



Por eso, actualmente, hay formas para conectarse con pequeños agricultores y realizar inversiones a través de plataformas como Agrapp.

Fondos de índice cotizado

Los ETF o fondos que cotizan en la bolsa de valores son una forma para encontrar varios activos y diversificarlos con un bajo capital.



En este sentido, los fondos son centros que reúnen diferentes compañías de sectores muy específicos.



(También: La Fed abrió la puerta a una posible incursión del dólar digital en EE. UU.)