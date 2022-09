La ministra de Agricultura, Cecilia López, confía en que las personas que han invadido predios privados en diferentes zonas del país salgan de esas tierras con diálogo y sin llegar a la fuerza. Además, hace hincapié en que esta situación no solo “agota” al Gobierno sino que va en contra de las transformaciones que estas comunidades han estado esperando toda la vida.



En entrevista con EL TIEMPO, la funcionaria reveló que están trabajando a toda marcha para poder empezar cuánto antes con la entrega de tierras prometida a las personas, a modo de dar las primeras señales del proceso. Sin embargo, advirtió que para poder continuar, el conflicto debe bajar.



(Puede leer también: Invasión de tierras, un reto que salta del Cauca a otros 7 departamentos)

¿Qué mensaje les daría a esas personas que han invadido predios privados?



Que frenen, no más invasiones. Es la oportunidad de alcanzar todo lo que durante décadas estos sectores campesinos, afrodescendientes e indígenas no habían tenido. Resulta muy incomprensible que surja este mecanismo o esta forma de invadir predios porque eso agota al Gobierno, le quita espacio político y les da argumentos a muchas de las personas que no quieren que se toque la tierra. Además, estas poblaciones ya están en el Gobierno, en el Estado y el Congreso. Entonces necesitamos que nos apoyen. La invasión lo único que hace es frenar una estrategia que hemos venido armando con mucho cuidado.

¿Cuál es el plan del Gobierno para frenar esta invasión de tierras, se ha cumplido lo de las 48 horas?



Espero que el diálogo, que es la primera estrategia que el Gobierno ha propuesto, permita que la gente salga de los predios que no ha debido invadir. Debemos respetar la Constitución, la institucionalidad y los derechos de propiedad legalmente adquiridos. Necesitamos claramente que con el diálogo se convenza a la población de que esto no debe ser así, el ministro de Defensa lo dijo muy claro. El Código de Policía da unos términos para que se haga un desalojo, ojalá no lleguemos allá.

¿Entonces qué va a pasar con las tierras que ya están invadidas en este momento, no se va a sacar a esas personas?



Vamos a insistir en el diálogo y si se agota, pues se usarían los instrumentos que prevé la ley. Yo confío en los llamados que estamos haciendo.

¿Y cómo van con esos diálogos?



Hasta el momento se está consolidando en el norte del Cauca. Se planteó llevar a cabo una estrategia con un paquete de acciones: el tema de las tierras, el apoyo a la producción, el crédito, el agua. La condición que se puso fue bajar la conflictividad; si no, es imposible cumplir con lo que estamos diciendo.



(Puede leer también: Invasiones: Mindefensa no descarta que grupos ilegales las promuevan)

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, habló de crear “un grupo de ganaderos de reacción inmediata” para acudir en caso de perturbaciones a la propiedad privada...



No, por favor, esas experiencias han sido muy dolorosas para el país. Confíen en la capacidad del Gobierno de mantener la ley, la institucionalidad y el orden. Ese sería mi mensaje.

¿Se podría caer la reforma agraria si continúan las invasiones?



No es que lo frene porque el Gobierno está comprometido, pero sí les da argumentos a sectores que se han estado oponiendo. Es claro que para que Colombia sea una potencia mundial de alimentos tiene que reactivar el campo, tiene que usar mejor la tierra. ¿Por qué no nos ayudan a hacer las transformaciones que han estado esperando toda la vida?

¿Cuándo van a hacer las primeras distribuciones de tierra?



Estamos armando los equipos y a punto de empezar a hacer dos cosas. Una es distribuir la tierra que tiene la Sociedad de Activos Especiales (SAE). ¿Cuánta tierra hay para repartir? Están evaluando, es que acaban de nombrar al director. Ya están las listas y los nombres de los que son sujetos de reforma agraria. Necesitamos que nos digan quiénes son para entrar inmediatamente a titular, entonces ya es como la primera señal de la reforma agraria. En muy poco tiempo podemos hacerlo y una vez que se nombren los directores de entidades como la Unidad de Tierras y de Desarrollo Rural, inmediatamente hay un acumulado de títulos que se pueden distribuir.

¿Quiénes son esas personas que van a recibir tierra?



Son personas que tienen menos de una unidad agrícola familiar (Uaf) y que requieren tener más tierra para ser productivos. Pero hay que esperar a conocer esas listas.



(Además, lea: Hay preocupación debido a invasiones de predios por indígenas y campesinos)

¿Y luego qué vendría de la reforma?



La segunda señal también viene de la SAE, que sería ver qué otras tierras pueden distribuirse, hay algunas que no están saneadas, que tienen grandes deudas. Lo otro es que apenas estén los directores de las agencias, yo sé que hay titulación acumulada. Ahí sería desembotellar ese proceso de titulación. Y mientras tanto estamos trabajando sobre el catastro multipropósito. También hemos estado hablando con el Banco Mundial y el BID para mirar cómo lo aceleramos porque la verdad es muy complejo y lento. Mi propuesta es hacer pilotos donde sabemos que hay tierra. El afán es empezar a distribuir alguna tierra, dar señales de que empezó el proceso.

¿Cree que ya no hay miedo al fantasma de la expropiación?



Afortunadamente, ya logramos convencer de que de eso no se trata.

¿Y por qué no se ha nombrado a los directores de esas agencias adscritas al ministerio?



Estamos esperando a que Presidencia anuncie esas decisiones. Estamos en esas.

En estos momentos no hay una definición legal de lo que es o no una tierra productiva, ¿lo van a definir o cómo van a hacer?



No, aquí lo que hay es información en la Upra que te dice qué es conveniente sembrar en cada lugar. Por ejemplo, si una tierra debería estar en maíz pero está en ganadería extensiva, claramente no está siendo lo productiva que podría ser. Pero finalmente el que va a tomar la decisión es el dueño del predio. Si va a pagar el impuesto predial o no.

Y si no quiere, ¿les vende a ustedes?



En las zonas urbanas pagamos por el valor comercial de las viviendas. Sin embargo, eso no ha sucedido en el campo. Ahí la tierra ha estado subvalorada. El catastro va a acercar el valor de la tierra a su valor comercial y obviamente subirán los impuestos. Lo que tiene que decidir el dueño del predio es si lo que está produciendo en grandes extensiones le sirve para pagar el impuesto. Si no, tiene la alternativa de buscar otro sistema productivo o vender. Ahí entraría el Estado que compraría la tierra con títulos de deuda y la distribuiría. También la puede comprar otra persona del sector privado.

¿Entonces en Colombia no habrá tantos latifundios?



Lo que necesitamos es que no haya tierras subutilizadas, ese es el punto vital. Que la ganadería sea más intensiva.



NOELIA CIGÜENZA

Economía