El fenómeno no es nuevo, la motocicleta desde hace años es el medio preferido por los colombianos para transportarse, tendencia que se confirmó el año pasado cuando las ventas alcanzaron un récord histórico: 741.819 unidades salieron de las vitrinas a las calles.

La respuesta a esta pregunta es sencilla, “la gente está buscando economía”, afirma Eugenio Beltrán, vendedor de una popular marca de motos que tiene una de sus vitrinas en la avenida Caracas con calle 43 de Bogotá. “Esta semana, agrega, aumentó el tráfico de personas por el almacén. Están viendo opciones, están cotizando una moto nueva”.



El año pasado, el covid y el temor al contagio en el transporte público fue uno de los factores que impulsó la compra de motos. Ahora, afirma Germán Gutiérrez, otro vendedor de motos en la NQS con 63 de Bogotá, “el pico y placa todo el día nos está trayendo más clientes potenciales (…). No es que hayamos vendido más motos, la decisión de compra toma tiempo, pero sí ha venido más gente a preguntar precios y facilidades de pago”.



Esto pasa en Bogotá, una ciudad que no tiene el mejor clima para andar en moto y el mal estado de sus vías pone en riesgo la vida de los motociclistas; en donde las motos son estigmatizadas por el irrespeto generalizado a las normas de tránsito de algunos usuarios, porque están asociadas a hechos delincuenciales y porque están involucradas en la mayoría de accidentes de tránsito.



A Nancy Ortiz, una auxiliar de enfermería y su esposo, Juan, quien trabaja en construcción, los encontramos cotizando una moto de 115 cm³. ¿No les da miedo subirse a una moto? “Un poquito, pero hicimos cuentas y nos sale más barato que pagar cuatro pasajes diarios en TransMilenio. En la moto, él (Juan) me deja en mi trabajo en la mañana y me recoge en la tarde”, responde Nancy.

Las cuentas claras

De las 741.819 motocicletas que se vendieron el año pasado, 720.186 son de menos de 250 cm³, y buena parte de estas son de menos de 125 cm³; es decir, las más populares que están exentas de impuesto solo pagan, en el caso de Bogotá, 67.000 pesos por derechos de semaforización. Ninguna moto paga peajes. Esos son unos de los atractivos ganchos que usan los vendedores para su clientela.



Las motos populares más vendidas son de las marcas Yamaha, Bajaj, AKT y Kymco. Entre estas vendieron cerca de 400.000 unidades. Otra ventaja para los compradores es la facilidad de crédito, las pocas exigencias que hay para el mismo y su estudio y aprobación no demora más de diez minutos. Con solo la cédula y un historial crediticio aceptable los aprueban con plazos hasta de 72 meses. En algunos casos entregan bonos de hasta 200.000 pesos u obsequian el casco, que ya es ganancia para quienes devengan un sueldo mínimo.



Por lo general, las compañías financian hasta el ciento por ciento del valor de la moto, pero lo aconsejable es que el comprador aporte un 20 por ciento de cuota inicial. En el caso de una AKT NKD 125, que cuesta 4.490.000 pesos, financiada en su totalidad, la cuota mensual es de 247.881 pesos a 36 meses; a 48, 214.515; a 60, 195.203 y a 72 meses, 182.190 pesos. Esos valores incluyen un seguro de vida y otro para la motocicleta.



Con una cuota inicial de un millón de pesos, para este mismo modelo de AKT, la cuota mensual es de 200.834 pesos a 36 meses; a 48 meses de 174.899; a 60, de 159.888; y a 72 meses, de 150.317 pesos.

Este año la mejor opción para movilizarse es adquirir una moto. Foto: iStock

¿Y los intereses? “Las tasas no son muy altas, pero es por lo que menos pregunta la gente. Solo quieren resolver su problema de transporte y saber de cuánto les van a quedar las cuotas”, dice Beltrán, el vendedor de la Caracas. “Por lo general la gente recurre a sus ahorros para la cuota inicial y otra parte con crédito, lo cual les reduce la cuota mensual”, agrega.



El arranque en la moto es costoso, más si se trata de personas que ganan uno o dos salarios mínimos, pero las cifras de ventas demuestran que la gente hace la tarea. Antes de recorrer el primer kilómetro como feliz propietario, hay gastos como la matrícula y el Soat. Por la primera, en Bogotá, hay que pagar cerca de 240.000 pesos y por el Soat para una moto de menos de 125 cm³ hay que desembolsillar 414.800.



El otro golpe al bolsillo viene por cuenta de la licencia de conducción, pero, a juzgar por el número de ‘pases’ nuevos que se expidieron el año pasado, 448.307, este no parece ser un impedimento. Para obtener una licencia de categoría A1 (para motos de hasta 125 cm³) hay que pagar por el curso de conducción, 559.371 pesos; examen médico, 184.584; y derechos en el tránsito, 163.800, para un total de 907.755 pesos.



Pero si el presupuesto y los costos son altos para el arranque, está la opción de la moto usada. El año pasado hubo 528.963 traspasos. Esta alternativa permite acceder a motos mucho más baratas. En un recorrido por la avenida Primero de Mayo y el centro de Bogotá, dos lugares donde se mueve el mercado de usadas, es posible encontrar motos en aparente buen estado, cuyos precios arrancan en los dos millones de pesos.



A estas alturas, la mayor preocupación de los nuevos compradores es su economía del día a día y cómo resuelven su problema de transporte. De ahí que la inquietud por el consumo, los repuestos y mantenimiento se desvanecen cuando cruzan esos gastos con sus ingresos.



Este año el precio del galón de gasolina corriente tuvo un ajuste de 176 pesos, con lo cual el precio promedio es de 9.048 pesos. Las motos, en su mayoría tienen una capacidad promedio en sus tanques de 2,5 a 3 galones y con el depósito lleno pueden recorrer en condiciones normales unos 350 a 400 kilómetros.



De otro lado, el pasaje de TransMilenio subió 150 pesos, el valor en el servicio quedó en 2.650 pesos. Las cuentas que hacen Nancy y Juan son sencillas: entre los dos gastan cada día en TransMilenio 10.600 pesos y en un mes de 22 días laborales, 233.200, mientras que con la moto gastarán 27.144 en cada tanqueada, a lo sumo 110.000 pesos al mes en combustible.



Luego de pasear por la vitrina, ver modelos y ‘medirse’ la moto, a Juan le surgen dudas. ¿Cuánto cuesta el kit de arrastre? ¿Cuánto las llantas? ¿Cuánto duran? Gutiérrez, el vendedor, que siente que ya tiene un cliente y una comisión asegurada, responde de inmediato. “El kit de arrastre promedio cuesta 95.000 pesos y dura unos 25.000 kilómetros. Las llantas unos 40.000 kilómetros y sus precios oscilan entre los 80.000 y 150.000 pesos, dependiendo de la marca”.

La motocicleta es la nueva alternativa más práctica para moverse. Foto: iStock

Ya con las cuentas claras, dando una cuota inicial de 2,5 millones de pesos y sabiendo que la cuota mensual será de 108.576 pesos, Nancy está decidida. “Con los 117.172 pesos que ganamos cada uno por subsidio de transporte pagamos la moto y le echamos gasolina”, dice haciendo las cuentas en la calculadora de su celular. Y Juan sigue viéndole más ventajas: “Con la moto no solo podemos ir al trabajo sin apretujones en los buses y tumultos en las estaciones; el fin de semana podremos salir a dar una vuelta, de paseo o visitar nuestras familias”.



Así está el panorama, con una economía en la cual cada día el costo de vida parece crecer; la gente, como se dice popularmente, busca la mejor forma de hacer rendir su dinero ‘haciéndole la trampa al peso’, pero habrá que esperar a que pasen los días para saber cuál fue el comportamiento del mercado de las motos, y cuántas de esas cotizaciones se materializaron en ventas.



Ventas que, además del temor al contagio en el transporte público, pueden aumentar por quienes se bajan del carro por el pico y placa y porque, además, la motocicleta, más que medio de transporte, es un generador reconocido de ingresos en el servicio de domicilios y mensajería; y también en el mototaxismo.



Un duro reto que enfrentan los sistemas de transporte masivo en todo el país. En prepandemia, en Bogotá, el sistema TrasMilenio movilizaba cuatro millones de usuarios cada día (2019); al año siguiente, por el confinamiento se redujo a dos millones (2020) y en el 2021 solo llegó a 1,7 millones de usuarios al día.



Por lo pronto, la alcaldesa Claudia López pidió esta semana no comprar más carros y motos, y amenazó con que si esto ocurre tomará medidas. “Si lo que se empieza es, no a disparar el carro compartido, sino la venta de motos, tenemos que pensar en ponerles costos mayores a las motos”, dijo.

