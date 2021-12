El fantasma de la inflación, que ya va por 5,26 por ciento y que amenaza con quedarse al alza por más tiempo, es una de las razones para que los colombianos tengan menos confianza que hace un mes.



En noviembre, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) que mide del Dane quedó en 37,6 por ciento, lo que representa una caída de 0,9 puntos frente al dato registrado en octubre y se ubica en niveles de septiembre.



“Aunque seguimos observando un incremento interanual, estamos viendo un retroceso de la confianza. Esto puede estar asociado al panorama mucho más incierto que genera el entorno inflacionario del país”, indicó el director de la entidad estadística, Juan Daniel Oviedo, en la rueda de prensa de resultados.



Por sexo, los hombres (38,4 por ciento) tuvieron más confianza que las mujeres (37,1 por ciento).



Y por ciudades, las que registraron un mayor nivel de confianza del consumidor entre septiembre y noviembre fueron Cúcuta y su área metropolitana, con un índice de 47,0 por ciento; seguido de Ibagué, con 44,5 por ciento; y de Cali, con 44,1 por ciento.



Al contrario, los que tienen en estos momentos el indicador de confianza más baja son Popayán (32,7 por ciento), seguido de Barranquilla (32,8 por ciento) y de Bogotá (33,0 por ciento).



Mayor pesimismo

En concreto, al preguntar por la situación económica del país, el 49,8 por ciento de las personas encuestadas confirmó que la siente peor que la vivida en el mismo mes del año anterior. De la misma forma, el 34,7 por ciento auguró que será igual dentro de doce meses y el 24,8 por ciento dijo que será, incluso, peor.



“Los hogares son hoy menos optimistas frente a lo que va a suceder en los próximos 12 meses de lo que eran hace un año, cuando salíamos del primer pico de la pandemia”, aseguró Oviedo.



Por otra parte, el 65,8 por ciento de los y las jefes de hogar sostuvo que en noviembre no tenía mayores posibilidades de comprar artículos como ropa, zapatos o alimentos, entre otros, en comparación con la situación económica de hace 12 meses.



Además, el 76,6 por ciento dijo que no tiene posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 86,4 que no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones.



Intención de vacunación

La Encuesta Pulso Social que elabora el Dane también tiene un apartado en el que se mide la intención de vacunación que tienen las personas. En noviembre, el 6,1 por ciento de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas estaban interesados/as en aplicarse la vacuna en contra del covid-19, el 4,7 por ciento no estaba interesado y el 89,2 por ciento ya se aplicó la vacuna.



Al preguntar por cuántas dosis de la vacuna en contra del coronavirus se ha aplicado ya, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 12,0% se ha aplicado una dosis, mientras que el 68,2% se ha aplicado dos dosis.



Al preguntar por el principal motivo por el que las personas contestaron que no se han vacunado aún contra del coronavirus, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 58,9 por ciento dijo no ha tenido tiempo para ir a vacunarse. A su vez, entre quienes no están interesados en aplicarse la vacuna, el 52,6 por ciento respondió que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos y el 24,0 por ciento no cree que pueda ser lo suficiente efectiva.



Adicional a ello, el 88,3 por ciento de los y las jefas de hogar estarían dispuestos a aplicarse un refuerzo adicional (tercera dosis), de los cuales el 91,0 por ciento sería de 55 años o más.



Por otro lado, el 79,3 por ciento de los encuestados contestó que aún no se ha contagiado de covid-19, mientras que el 20,4 por ciento dijo que ya estuvo contagiado y se recuperó y el 0,3 por ciento contestó que se encuentra actualmente.