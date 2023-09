Los asaltos, el secuestro, la extorsión y los asesinatos tienen contra la pared a los comerciantes colombianos y así se lo harán saber al Gobierno y las autoridades durante el desarrollo de su congreso anual, que se inicia hoy en Cali, donde plantearán, entre otras, una serie de acciones que permitan ponerle freno a la creciente inseguridad que registra el país.



A esa grave situación de inseguridad se suman los cada vez más frecuentes bloqueos de vías y carreteras, cuyas pérdidas para el comercio, los transportadores y el sector agrario ya superan los 2 billones de pesos.



Ante esa crisis, los comerciantes, en cabeza de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le insistirán al Gobierno en la urgente necesidad de que se ponga en marcha el plan de choque del que ha hecho oídos sordos, pero, a su vez, le propondrán una serie de iniciativas de reactivación económica para que se trabajen y no se espere hasta que la economía esté postrada para ponerlas en marcha, señaló.

Ante la crisis de inseguridad y marcada desaceleración, ¿cuáles son los planteamientos que le harán al Gobierno?



Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de un plan de choque, como lo hemos venido exigiendo desde los distintos gremios de la producción, y al cual el Gobierno no le ha puesto mucho cuidado. Creemos que las cifras que muestran una desaceleración marcada en la mayoría de los sectores generadores de empleo y de exportaciones del país, como la agricultura, la industria, la construcción y el comercio, como se evidenció en el segundo trimestre, son una voz de alerta frente a la urgencia de dicho plan. Por eso, en este congreso vamos a lanzar varias iniciativas de reactivación que los comerciantes consideramos fundamentales, y el llamado al Gobierno es que ahí están y que no puede esperar a que la economía esté postrada para empezar a trabajar en ello.

Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

Pero, puntualmente, ¿qué tipo de propuestas harán en lo económico?



Entiéndame que no me puedo chiviar, porque esto hace parte de lo que diré en el congreso, pero le puedo anticipar que en el plan de choque las medidas deben ser articuladas y concertadas. En ese sentido, plantearemos salidas para estimular el consumo y otras que permitan redireccionar el gasto público, de tal forma que proporcione demanda agregada a la economía. Hoy ese gasto está más orientado a financiar el crecimiento de la burocracia estatal y al otorgamiento de subsidios improductivos. Por eso, hay que reorientarlo hacia actividades productivas, como el estímulo a la construcción de vivienda y los subsidios VIS, que han caído en más del 62 por ciento. Como usted sabe, el impacto de incentivar la construcción repercute en toda la demanda agregada de la economía.

Y en inseguridad...



En aspectos como ese y frente al entorno sociopolítico, lo que le queremos decir al Gobierno es que las cosas no van bien y que hay que corregir el rumbo. Nosotros en Fenalco siempre nos hemos caracterizado por ser un gremio que analiza, cuando tiene que criticar, lo hace; cuando tiene que aplaudir, aplaude, pero ante todo, siempre propone salidas. Nos preocupa mucho la seguridad, el narcotráfico, la ‘paz total’, las movilizaciones, los bloqueos y todo el entorno sociopolítico actual del país. Por eso, con cifras en mano, derivadas de una encuesta que realizamos entre más del 1.000 empresarios, propondremos acciones concretas y urgentes para ponerle freno a esa situación que es muy preocupante. El robo al comercio en el fondo es el menor, pero la extorsión, el secuestro y el asesinato de comerciantes se han incrementado a niveles impresionantes y vamos a presentar las cifras, eso también amerita no solo un compromiso del Gobierno y de la Fuerza Pública, sino también de los nuevos mandatarios locales y regionales.

¿Qué tanto los ha golpeado la inseguridad?



Bastante y de varias maneras. Los solos atracos a pequeños comercios, almacenes de confección y calzado, que ahora deben atender bajo rejas, tienen acorralados a los establecimientos, no de los centros comerciales, sino de los barrios, a lo que se suman las extorsiones, que se han incrementado de manera considerable, igual que el secuestro, que es casi pan de cada día, por eso será uno de los temas centrales del congreso, más cuando los bloqueos ya dejan más de 2 billones de pérdidas a los comerciantes, transportadores y agricultores.

Foto: El Tiempo

¿Cuáles son los resultados de esa encuesta?



Son varios e importantes, pero le puedo contar, porque estamos terminando de tabular los resultados, que de esos resultados podemos inferir que el temor se está apoderando del país, pues hay una creencia generalizada entre los empresarios de que la seguridad ha experimentado un deterioro, no solo a nivel general, sino a nivel de empresas. El 84 por ciento de los consultados en esa encuesta, que abordó varios temas, consideraron que, un año después (desde la llegada del nuevo gobierno), la seguridad ha empeorado, solo un 4 por ciento consideró que ha mejorado y para el 12 por ciento se mantiene igual. Y respecto a la situación de su empresa y como ciudadano, el 81 por ciento también consideró que se había deteriorado al cabo del último año. Para el 14 por ciento se mantuvo igual y solo el 5 por ciento cree que mejoró, lo cual es una señal que les debe preocupar al Gobierno, a las autoridades y al país entero.

Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco; Foto: Diego Caucayo/ El Tiempo

Es un tema que, sin duda, será de enorme interés de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores.



Sin duda. Por eso tendremos dos paneles con los candidatos a las alcaldías de Bogotá y Cali, porque estamos a un mes de esas elecciones, donde el mensaje no es solo elegir bien, sino participar con propuestas a los candidatos, no solo escucharlos. Aprovecharemos ese encuentro para lanzar una propuesta programática, si queremos un futuro mejor, tenemos que participar mucho más en política no partidista, sino en influir para la toma de buenas decisiones, y si es el caso, acompañar programáticamente a alcaldes y gobernadores elegidos para empezar a construir propuestas de cara al 2026. Debemos pasar un poco de la queja de la coyuntura a la acción y hacer un llamado optimista en el sentido de que tenemos que salir adelante.

¿El presidente Gustavo Petro y sus ministros ya le confirmaron que asistirán al congreso?



Nosotros a raíz de lo que ha acontecido con la no participación o la cancelación del Presidente (Petro) en los pasados congresos gremiales hemos armado uno que sea importante, bueno para los comerciantes y los empresarios sin depender de la asistencia del mandatario y sus ministros. Le hicimos una invitación para que nos acompañara en la clausura, pero hasta el momento no nos han confirmado ni se han excusado, pero independiente de esto el congreso debe ser exitoso y se diseñó para que así sea.

Teme, entonces, que sigan los oídos sordos frente a lo que propondrán...



Nosotros en foros con el propio Presidente y los ministros hemos conversado sobre estos temas y las propuestas se le enviarán al equipo económico del Gobierno, pero creemos que la importancia de la asistencia de los medios de comunicación les dará una resonancia a estas iniciativas esté o no esté presente el Gobierno en el congreso. Esperamos, eso sí, que no siga habiendo oídos sordos, porque el Gobierno no es tan consciente de que la economía no va bien y si no se interviene, las cosas serán peores.