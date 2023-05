Concretar un aumento en el comercio entre los países de Latinoamérica es una de las claves para luchar contra la inseguridad alimentaria en la región, dijo a EFE el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el uruguayo Sergio Abreu.



La pandemia y la guerra en Ucrania causaron una pérdida de 40.000.000 de puestos de trabajo en las micro, pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica, una situación "preocupante" y que requiere que se afronten desafíos para lograr una integración real, añadió.



(Puede leer también: 'La Dian ha llevado a la Fiscalía a más de 62.000 morosos')

Por eso, Abreu subraya la importancia de que aumente el comercio intrarregional y de que los países mejoren la infraestructura para poder llevarlo a cabo de una manera más eficiente.



"El transporte carretero, el transporte fluvial, las hidrovías y el transporte ferroviario, todo eso es costo. Un camión que demora tres días agrega un precio que saca fuera del mercado un producto bueno. Todo eso es lo que los países tienen que seguir trabajando", apunta.



Además, quien fuera canciller de Uruguay entre 1993 y 1995 sostiene que las negociaciones entre los países que integran la Aladi representan el 11 % de las exportaciones de estos, mientras que el comercio interno entre las naciones europeas es del 60 %.

Luchar contra la inseguridad alimentaria



Para Abreu, la inclusión social es "lo primero" que hay enfrentar y para ello recalca la importancia de recuperar el comercio para lograr una integración "real y concreta". "Nosotros tenemos que asumir un desafío.



El primero es la convergencia normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy los aranceles, los impuestos de un bien que entra y sale de un país, ya no son tan importantes como las normas. Los países se defienden imponiendo restricciones sanitarias y no sanitarias.



Todo un cúmulo de normas, que son protecciones que lo hacen obviamente los países más grandes y también se hace en la propia región", explica.



En ese sentido remarca que se debe "desmantelar" el sistema para que no existan obstáculos en la cadena agroalimentaria, en la canasta de alimentos y que no haya que enfrentarse a "espacios burocráticos".

Facebook Twitter Linkedin

La pobreza, el hambre y el abandono estatal hacen de los barrios marginales una bomba de tiempo de contagio de la Covid-19. Foto: AFP

Asimismo, asegura que la voluntad política, la lectura de la realidad internacional y la correcta utilización de los instrumentos con que se dispone son otras claves para luchar contra la inseguridad alimentaria.



En su misma línea, Martín Piñeiro, director del Comité de Asuntos Agrarios del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, señaló a EFE que la inseguridad alimentaria se combate con "desarrollo económico, distribución del ingreso y programas sociales".



"En los momentos de crisis los programas sociales son centrales", puntualiza y agrega que la mejor solución es "mejorar el ingreso de todas las personas" para que tengan capacidad para comprar alimentos. Al mismo tiempo, Piñeiro indica que la inflación que afecta a la región es "un problema" y dice que tiene que haber una desescalada para poder mejorar la situación.

Facebook Twitter Linkedin

Concretar un aumento en el comercio entre los países de Latinoamérica es una de las claves para luchar contra la inseguridad alimentaria en la región Foto: EL TIEMPO

Digitalización en lugar de papel



Abreu hace énfasis en la importancia de la transformación digital y dice que la Aladi se encuentra trabajando en ese sentido. En este momento, dijo, la Aladi desarrolla una plataforma digital llamada "Pymes Grandes Negocios", dirigida exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que en la región son más de 10.000.000.



Este organismo regional trabaja en la facilitación del comercio mediante la sustitución del papel por lo digital para acelerar los procesos en un mundo en el que "lo que antes se hacía en dos años, ahora hay que hacerlo en diez días".



Finalmente, Abreu enfatiza que para Aladi la misión es "tratar de ir al encuentro de los más vulnerables" y darles a estos "una bicicleta" para que puedan marchar hacia adelante. "Son los pueblos, los países los que deciden, pero la bicicleta y la rueda redonda se la ponemos y ese es el entusiasmo que uno tiene cada día.



La rueda está más redonda, ahora lo importante es cuánto tiempo o cuánta distancia quieren recorrer con la bicicleta", concluye. Abreu y Piñeiro coincidieron en el marco del encuentro "Diálogo Público. Aladi al día", que se llevó a cabo en Montevideo y que promueve este organismo para que expertos en diversas materias impulsen mejoras al sistema regional de comercio.