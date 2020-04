El dilema de inquilinos y arrendadores a la espera de decreto

Han pasado casi dos semanas desde que el Gobierno anunció la expedición de un decreto que, a la luz de la emergencia económica por la pandemia del coronavirus, congelará los precios de los arriendos para los contratos que durante la contingencia tenían previsto un incremento, con la salvedad de que los pagos se deberán continuar haciendo de forma normal.

Sin embargo, aunque muchos pensaron que se trataba de un congelamiento del pago de los cánones mensuales, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), recalcó que los anuncios del Gobierno fueron claros en que estos, tanto para vivienda como locales comerciales no se congelarán y que, a la espera del decreto, lo recomendable en momentos como el actual, es que arrendadores y arrendatarios actúen bajo la mesura y la solidaridad.



El presidente de Fedelonjas, Daniel Vásquez Franco, señala que en una situación tan compleja como la actual, el llamado ha sido a que los arrendatarios que no hayan tenido afectación están en la obligación de seguir cumpliendo con lo pactado, mientras que aquellos afectados por sus trabajos o porque no pueden desarrollar sus actividades, deben buscar acuerdos que reconozcan esta situación, para llegar a un pacto en el que realmente se trate de beneficiar a ambas partes.



Según conoció EL TIEMPO, la elaboración del decreto ha tomado mayor tiempo del estimado por las complejas implicaciones económicas para las partes y el dilema que ello representa.



Mientras que en el país hay 5,6 millones de hogares que viven en arriendo, equivalente a 15 millones de personas, en el otro lado de la ecuación están los miles de propietarios cuyo único sustento es la renta que reciben de sus inmuebles.



Según el Ministerio de Vivienda, se calcula que el 82 por ciento de los arriendos está en cabeza de los estratos 1, 2, 3 y que alrededor del 52 por ciento de los arriendos son informales, mientras que se las estimaciones de Fedelonjas muestran que el 85 por ciento de los propietarios viven de lo que reciben de su arriendo.



Esta fue una de las recomendaciones de Fedelonjas al Gobierno y es el primer aspecto a tener en cuenta, ya que a diferencia de las grandes capitales como Bogotá, en las ciudades intermedias y municipios se arriendan locales con vivienda y en la mayoría de los casos el contrato no se hace con una inmobiliaria.



Y muchos de estos propietarios son personas mayores que progresivamente han edificado en sus lotes o propiedades, y cuyo único ingreso es el valor del arrendamiento.

Por el lado de los arrendatarios, Fedelonjas les ha reiterado a los propietarios de los inmuebles la necesidad de analizar muy bien la situación, ya que en caso de iniciar una acción judicial los tiempos de recuperación del dinero y del inmueble serán más largos por las limitaciones para los desalojos.



En vista de ello, el gremio ha llamado a que cuando un arrendatario entre en dificultades se logre pactar un pago parcial, no solo porque el dueño del local o del inmueble necesita el ingreso para vivir, sino porque actuar de manera precipitada puede hacer que el propietario pierda un buen inquilino en momentos en que será muy difícil que alguien más tome el inmueble.



Los tiempos de vacancia de los inmuebles están superando el año y se pueden extender más en una situación como la actual.



A esto se suma la tendencia creciente de prescindir de un inmueble para una oficina, ya que hoy en día muchas actividades se realizan por medios digitales o por formatos de coworking.



“El llamado a arrendatarios y propietarios es a buscar fórmulas imaginativas acordes con la situación particular y con el concurso de la inmobiliaria, si una de estas entidades media en el contrato”, reiteró Daniel Vásquez, presidente de Fedelonjas.

