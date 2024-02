'Inoperancia de la Creg es muy perjudicial y riesgosa': advertencia de gremios a Petro

Desde hace aproximadamente un año la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) viene funcionando a media marcha, con expertos interinos que han impedido, en más de una ocasión, la integración del quorum exigido para la adopción de decisiones.



Este es el recordatorio que le hacen seis gremios del sector energético (Andesco, Andeg, Acolgén, Ser Colombia, Naturgas y Asocodis) al presidente Gustavo Petro, luego de que esta semana la Creg se volviera a quedar sin quorum para expedir medidas regulatorias.



Esto se debe a que los encargos de tres meses que hizo el presidente Petro en noviembre del año pasado ya se vencieron. El 11 de febrero terminó el de Manuel Peña, actual jefe de la Oficina de Fondos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



Mientras que el 21 de febrero terminaron los encargos de José Medardo Prieto y Antonio Jiménez Rivera, ambos trabajan como asesores en el Ministerio de Minas y Energía.



Ante esta situación, los gremios recuerdan que, por la falta de quorum, actualmente es imposible que la Creg pueda adoptar decisiones y, por ende, expedir la regulación sectorial indispensable para el adecuado funcionamiento de los mercados de energía eléctrica y gas natural.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Para que la Creg pueda tomar decisiones debe contar con, por lo menos, cuatro comisionados, y tras vencerse los encargos, hoy la Creg solo tiene un comisionado en propiedad: Omar Fredy Prías, el director ejecutivo de la entidad.



Los gremios le advierten al presidente Petro, quien debe hacer los nombramientos, que "la inoperancia de la Creg es muy perjudicial y riesgosa para el país", pues deja a los servicios de energía eléctrica y gas natural huérfanos de la producción normativa oportuna y necesaria para su funcionamiento.



Además, aseguran que hay situaciones que exigen decisiones prontas y documentadas para la prestación eficiente y continua de los servicios de energía y gas, en beneficio de los usuarios finales.



Las tareas urgentes que tiene pendiente la Creg

Respecto al servicio de energía eléctrica, los gremios del sector manifiestan que es urgente la pronta solución a los siguientes problemas, entre muchos otros:

Terminar de solventar la situación de liquidez de las empresas comercializadores de energía eléctrica. Definir el programa de respuesta de la demanda para situaciones de condición crítica como el fenómeno de El Niño. Establecer la regulación de comunidades energéticas, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Reglamentar los esquemas para viabilizar la entrada de proyectos de energía renovable no convencional. Esto incluye la adopción de medidas urgentes dentro del primer mes posterior a la emisión de dicha resolución, cuyo plazo vence la próxima semana. Aprobar los ajustes a los planes de inversión presentados por Operadores de Red. La modernización del mercado de energía mayorista, la cual habilitaría una mayor entrada de agentes renovables y a su vez, da viabilidad a proyectos de servicios complementarios que traerán mayor competencia.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Enel Colombia

Frente al servicio de gas natural los temas urgentes que debe resolver la Creg son:

Flexibilizar las reglas de la comercialización de gas para garantizar abastecimiento. Aprobar las inversiones en infraestructura de transporte solicitadas desde 2022, para garantizar el abastecimiento de gas y la conexión de los mercados de la Costa y el interior de Colombia. Aprobar los cargos pendientes de transporte (solicitudes radicadas desde hace dos años); distribución (solicitados desde 2020) y comercialización.

Los gremios advierten que la no definición de estos asuntos regulatorios pone en riesgo la prestación y calidad de los servicios públicos de energía y gas, ya que sin estas decisiones no hay certidumbre sobre la entrada de proyectos que se requieren para garantizar el servicio en algunas regiones del país.



Por lo tanto, le reiteran al presidente Gustavo Petro que es necesario que nombre, de manera urgente, a los cinco expertos comisionados que hacen falta en la Creg, pero no en calidad de encargados sino en propiedad.