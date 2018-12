Piden control a avalancha de iniciativas para infraestructura

Aunque la vinculación de capital privado al desarrollo de obras de infraestructura de diferente clase, bien sea de transporte, educativa, carcelaria, comunitaria o de otro tipo, establecida en la Ley 1508 de enero del 2012, fue un paso clave para tratar de que el país acelerara en el desarrollo de proyectos de diversa índole, el desbordado número de iniciativas llevó a las autoridades a plantear un alto en el camino en la forma está funcionando este modelo.

En el reciente Congreso de Infraestructura, el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Clemente del Valle, aseguró que es vital poner orden a esta avalancha de iniciativas registradas para obras de todo tipo a nivel nacional, departamental y municipal.



Y es que según los registros del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con corte a septiembre pasado, en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas –APP– se habían presentado 712 proyectos desde que se inició este esquema, pero más de la mitad, exactamente el 52,8 por ciento, habían sido desistidos por el proponente, rechazados o declarados desiertos.



Hace cuatro años, para septiembre del 2014, el número de APP registradas era de 273, cifra que entre ese momento e igual período del 2018 (el corte más reciente), aumentó en un 161 por ciento, mientras que entre septiembre del 2017 e igual lapso de este año ha crecido 10 por ciento.

Y si bien el DNP considera que entre julio y septiembre se mantuvo la dinámica positiva, al registrarse 11 proyectos nuevos, tanto Del Valle como Louis Kleyn, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), advierten que es hora de afinar la brújula y asumir acciones, por ejemplo, con los lineamientos del Plan Maestro de Transporte Intermodal, expedido en el 2016.

‘No más obras superflúas’

“Hay muchas obras que no tienen sentido y que no van ni con la filosofía de la ANI, de promover la conectividad, ni con la filosofía de las APP”, advierte Kleyn, quien agrega que el país no puede estar promoviendo obras superfluas que no necesita. “Para rematar, hasta son difíciles de financiar más adelante, como puede pasar con algunas iniciativas privadas”.



Y es que si bien los proyectos que siguen vigentes y en proceso son 336 de los 712 presentads hasta ahora, Del Valle señala que la FDN recomendó organizar una ventana al año, como lo hacen otros países como México, en la que se reciben las iniciativas sobre proyectos que el Gobierno considera prioritarios y que cree que se podrían hacer por iniciativa privada.

“Esto, en vez de que cualquiera ponga la idea que quiera, como pasa hoy. Por eso, tenemos tantos registros y no hay más de siete aprobaciones, lo que demuestra que el esquema actual hay que revisarlo. Se debe priorizar en qué sectores, en qué tipo de proyectos y esto lo debería hacer el Gobierno, dando la ventana para que se presenten iniciativas al respecto”, aseguró.

Además, las estadísticas del DNP muestran que solo el 10,8 por ciento de los proyectos presentados por las diferentes entidades, o ante estas por promotores privados, se encuentran en etapas avanzadas. Se trata de armonizar las propuestas con las verdaderas necesidades de las comunidades y el impacto que los proyectos puedan tener en un mayor porcentaje de la población.

Estado por jurisdicción

A septiembre, de las 563 iniciativas planteadas por privados a entidades nacionales como la ANI o el Invías, a instituciones departamentales y municipales, las cuales que no requerirían recursos públicos para materializarse, 317 estaban rechazadas en fase de prefactibilidad, factibilidad o habían sido retiradas por su proponente.



Entre tanto, en estado de contratación solo aparecen 12 y, de estos, 10 son proyectos viales de cuarta generación (vías 4G), de los cuales uno fue devuelto por problemas para instalar un peaje (proyecto Cesar-Guajira), mientras las otras dos correspondieron al proyecto de remodelación del coliseo El Campín (hoy Movistar Arena) y la construcción, operación y mantenimiento de la vía Aracataca-El Retén, a cargo de la alcaldía de El Retén (Magdalena).



A su turno, de los 88 proyectos radicados como iniciativas privadas con recursos públicos, 57 figuran como rechazados, mientras 30 estaban en fase de estudio, bien sea de su prefactibilidad (la mayoría) o de factibilidad y uno solo se reporta su licitación en curso (proyecto Autopistas del Caribe).



Y de las 55 APP por iniciativas pública, al corte de septiembre pasado dos figuraban con proceso declarado desierto, tres estaban contratados, 47 iban en fase de prefactibilidad o factibilidad (diseños en fase avanzada), dos estaban en proceso de contratación y uno pasó a estudio como una iniciativa privada con recursos públicos (Hospital La Felicidad, en el occidente de Bogotá).

Algunas APP rechazadas

En el listado con consolida Planeación Nacional de las iniciativas que han sido rechazadas en prefactibilidad o factibilidad aparecen, por ejemplo, dos proyectos relacionados con el túnel de La Línea. Uno para hacer un segundo túnel y otro más ambicioso, de 24 kilómetros, por una parte inferior al túnel que aún no está listo, de 8 kilómetros.



También aparece rechazada la propuesta de hacer un cable para comunicar a Bogotá con el municipio de Choachí, al oriente de Cundinamarca, una concesión para un viaducto en Soacha, un tranvía por la carrera séptima de Bogotá que conectaba con la carrera novena y de allí con la estación de Usaquén para terminar en la calle 170.

Igualmente se han devuelto iniciativas como la de un tren para conectar a Tumaco (Nariño), con Puerto Carreño (Vichada), por lo menos 15 parqueaderos en Bogotá, un gran coliseo de Cine Colombia en Bogotá, propuesto en el mismo lugar del Palacio de los Deportes y pensado para eventos deportivos, culturales, musicales y científicos.



