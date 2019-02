Con rifirrafe sobre la paz inició debate al Plan de Desarrollo

Aunque la discusión en comisiones se inicia en firme a las dos de la tarde en la respectivas comisiones económicas, el senador del partido Farc, Jairo Estrada, dijo que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no mantiene el espíritu del Acuerdo de Paz y, por ejemplo, a la sustitución de cultivos le corresponde un presupuesto de 40.000 millones de pesos en los cuatro años del Gobierno, cifra que considera irrisoria para combatir problemas del campo colombiano.

“El acuerdo de paz debe expresarse explícitamente en Plan Nacional de Desarrollo, dijo el congresista.



De inmediato, los representantes del Gobierno que asistieron criticaron esa posición porque el eje central de estos programas es transversal y su objetivo principal es elevar la equidad social y quebrar la tendencia de pobreza extrema y pobreza en el país.



El Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo que el PND va más allá del Acuerdo, pero tienen su coherencia dentro de la ley porque se refiere a todos los sectores de la población afectados por la violencia, y cubre a todos los colombianos.

“Va más allá”: Gobierno

Más vehemente fue la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien precisó durante la audiencia y en declaraciones posteriores a su intervención que el objetivo central del PND es sacar a 5 millones de personas de la pobreza, 1,5 millones de la pobreza extrema y mejorar o llevar a mejores condiciones de vida a 3,4 millones más.



“El Plan Nacional de Desarrollo va más allá de los acuerdos de paz y atiende de manera transversal diversos asuntos incluido ese”, agregó.



La Ministra también dijo que el articulado no fue sacado de la manga sino de un juicioso proyecto de ley que pidió el presidente de la Republica, Iván Duque, a los equipos del Ejecutivo. Por ello, criticó que en tono burlesco se crea que el Gobierno actúa de mala fe.



No obstante, se mostró abierta a que los congresistas, que son los que lo aprueban, hagan los cambios que consideren y el Gobierno defenderá lo que plasmó allí y está abierto a que se mejore.



Por su parte, el comisionado del Posconflicto, Emilio José Archila, dijo que no debe haber duda que el Gobierno está comprometido con la paz y si bien se han hecho cambios a normas como los beneficios para creación de empresas en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), han sido para enriquecerlas.

Subisidios a servicios públicos

Entre tanto, la decisión del presidente Duque de no tocar en la ley del PND los subsidios a los servicios públicos a estratos socieconómicos que hoy los tienen, fue bien recibida por distintas bancadas.



Por su lado, el senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales, pidió que la ley de PND incluya más recursos para las vías terciarias y se discuta a fondo como el PND o llamada Hoja de Ruta del Gobierno que va a beneficiar el campo colombiano.



Tambien pidió revisar que no se otorguen subsidios a sectores específicos, pues ya cumplieron su función y dedicar los recursos a solucionar problemas de salud, vivienda, empleo y equidad, entre otros.



